Achtung, Dämmerungseinbruch: Vom Schloss bis zur KI – so wird Einbruchschutz heute geplant

Wien (OTS) -

Die Tage werden kürzer, die Dunkelheit setzt früher ein – und damit rückt auch das Thema Dämmerungseinbruch wieder stärker in den Fokus. Für Einbrecher ist dabei vor allem eines entscheidend: Sie wollen möglichst unbemerkt bleiben und suchen bevorzugt Objekte auf, bei denen sie davon ausgehen, dass niemand anwesend ist. Das Bundeskriminalamt weist darauf hin, dass Gelegenheitstäter den Weg des geringsten Widerstands suchen und einen Einbruch häufig abbrechen, wenn sie auf ausreichend Widerstand stoßen.

Genau hier hat sich der Einbruchschutz in den vergangenen Jahren stark verändert: Aus Schloss und Schlüssel ist ein mehrstufiges Sicherheitssystem geworden. Mechanische Sicherungen bilden weiterhin die Basis, dazu kommen elektronische Zutrittskontrolle, Einbruchmeldeanlagen, Videoüberwachung, intelligente Videoanalyse und zunehmend KI-basierte Anwendungen.

„Ein moderner Einbruchschutz beginnt nach wie vor bei einer guten mechanischen Absicherung. Heute können wir aber wesentlich mehr: Zugänge individuell steuern, Einbruchsversuche frühzeitig erkennen und Ereignisse intelligent analysieren. Entscheidend ist, dass die einzelnen Komponenten professionell geplant und auf das jeweilige Gebäude abgestimmt werden“, sagt Christian Adamovic, Landesinnungsmeister der Wiener Metalltechniker.

Sieben aktuelle Tipps für mehr Sicherheit

Erst analysieren, dann investieren

Nicht jedes Gebäude braucht dieselbe Lösung. Ein professioneller Sicherheitscheck zeigt, wo die Schwachstellen liegen – von Eingangstüren und Fenstern bis zu Keller-, Lieferanten- oder Nebenzugängen. Für Betriebe gehört auch die Frage dazu, welche Bereiche besonders geschützt werden müssen. Mechanik bleibt die Basis

Einbruchhemmende Türen, Fenster, Beschläge und Schließsysteme erhöhen den Widerstand und erschweren den Zugang. Auch heute gilt: Je länger ein Täter braucht, um Widerstände zu überwinden, desto größer die Chance, dass er von seinem Vorhaben ablässt. Geprüfte und fachgerecht montierte Sicherheitstechnik ist daher die erste Schutzebene. Schlüssel werden zu Zutrittsberechtigungen

Elektronische Zutrittssysteme machen aus dem klassischen Schlüssel ein individuell steuerbares Berechtigungssystem. Für Unternehmen lassen sich etwa unterschiedliche Zutrittsrechte, Zeitfenster oder sensible Bereiche definieren. Verlorene oder nicht mehr benötigte Berechtigungen können unmittelbar deaktiviert werden. Alarmanlagen erkennen den Einbruchsversuch

Eine Alarmanlage ergänzt den mechanischen Schutz und kann bereits bei einem Einbruchsversuch reagieren. Die aktuelle OVE-Richtlinie R 2 + A1:2025 definiert dafür Mindestanforderungen an Planung, Einbau, Betrieb und Instandhaltung von Einbruch- und Überfallmeldeanlagen. Kameras werden zu intelligenten Sensoren

Moderne Videosicherheit kann weit mehr als Bilder aufzeichnen: Intelligente Systeme können definierte Ereignisse erkennen und relevante Situationen hervorheben. Für Unternehmen kann das beispielsweise bei Eingängen, Außenbereichen, Lagerhallen oder sensiblen Zonen einen zusätzlichen Sicherheitsbaustein bilden. KI unterstützt bei der Ereigniserkennung

Künstliche Intelligenz verändert die Videoüberwachung: Statt dass Menschen permanent Kamerabilder beobachten müssen, können Systeme bestimmte Muster und Ereignisse automatisch erkennen. KI ersetzt dabei nicht die Fachplanung, sondern erweitert die Möglichkeiten der Sicherheitstechnik. Digitale Sicherheit gehört heute zum Einbruchschutz

Je stärker Alarmanlagen, Kameras und Zutrittssysteme vernetzt sind, desto wichtiger werden sichere Zugänge, aktuelle Software, geschützte Netzwerke und regelmäßige Wartung. Ein modernes Sicherheitssystem muss daher physische und digitale Sicherheit gemeinsam denken.

Sicherheitstechnik wird zum Gesamtsystem

„Wer heute sein Haus oder seinen Betrieb absichern möchte, sollte nicht bei einem einzelnen Produkt beginnen. Entscheidend ist das Zusammenspiel der Systeme. Genau hier liegt die Stärke unserer Fachbetriebe: Sie analysieren das Objekt, planen die passende Lösung und sorgen auch für fachgerechte Installation und Wartung“, so Adamovic: „Das klassische Schloss bleibt wichtig – gleichzeitig entstehen durch Digitalisierung, Vernetzung und KI völlig neue Möglichkeiten. Dafür braucht es bestens ausgebildete Fachkräfte, die mechanische und digitale Sicherheit zusammenbringen.“

Sicherheitstag 2026

Wie stark sich die Branche verändert hat, zeigt der Sicherheitstag 2026 am 30. September in Wien. Der mittlerweile fünfte Österreichische Sicherheitstag hat sich zu einem internationalen Expertenforum und zur größten B2B-Leistungsschau der heimischen Sicherheitsbranche entwickelt. Erstmals lädt auch das Metalltechnik Café zum Austausch über aktuelle sicherheitsrelevante Themen ein.

Über die Wiener Metalltechniker

Die Wiener Fachgruppe der Metalltechnik umfasst rund 1000 Mitglieder, die eng mit branchenrelevanten Organisationen vernetzt sind. Diese Zusammenarbeit ermöglicht es, frühzeitig auf neue Sicherheitstrends zu reagieren und innovative Lösungen zu entwickeln. Den Sicherheitstechniker seines Vertrauens findet man im Firmen A bis Z der Wirtschaftskammer für Einbruchsschutz und Objektsicherung sowie über die Webpage vom KEO, Kompetenzzentrum für Einbruchsschutz und Objektsicherung.