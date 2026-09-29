Herbstputz trifft Prime Day: Dreame bietet bis zu 1.050 Euro Rabatt auf smarte Haushaltshelfer

Berlin (OTS) -

Von intelligenten Saugrobotern über Nass- und Trockensauger bis hin zu Beauty-Technologie: Dreame startet seine Prime-Day-Angebote mit attraktiven Deals für ein rundum gepflegtes Zuhause / INFORMATION: UNTEN FINDET IHR ALLE ANGEBOTE IM ÜBERBLICK

Wenn draußen die ersten Blätter fallen, die Tage kürzer werden und nasse Schuhe zunehmend ihren Weg ins Wohnzimmer finden, beginnt drinnen die gemütlichere Jahreszeit. Gleichzeitig steigt der Wunsch nach einem Zuhause, das möglichst wenig zusätzliche Arbeit macht. Passend dazu startet Dreame seine Prime-Day-Aktion und reduziert ausgewählte Produkte aus den Bereichen Reinigung, Gartenpflege und Beauty. Dabei sind Ersparnisse von bis zu 1.050 EUR möglich. Die ersten Angebote starten bereits am 29. September, weitere Deals folgen ab 6. Oktober.

Ob Saugroboter, der Krümel, Staub und Tierhaare selbstständig beseitigt, Nass- und Trockensauger für die schnelle Reinigung nach einem Herbstspaziergang oder ein Multi-Haarstyler für den perfekten Look an gemütlichen Abenden: Die Aktion richtet sich an alle, die ihren Alltag mit smarter Technik komfortabler gestalten möchten. Besonders im Herbst kann sich die Anschaffung lohnen - schließlich bleibt mehr Zeit für die Dinge, die man lieber macht, als sie zu putzen.

Saugroboter: Mehr Zeit für den Herbst, weniger Zeit fürs Putzen

Gerade wenn nasses Laub, Straßenschmutz und Sand über Schuhe ins Haus gelangen, haben Böden im Herbst einiges auszuhalten. Saugroboter können hier einen Teil der täglichen Reinigungsarbeit übernehmen - und einige der Prime-Day-Angebote von Dreame gehen dabei weit über klassisches Saugen hinaus.

X60 Pro Ultra Complete - das Highlight für besonders anspruchsvolle Haushalte

Mit dem X60 Pro Ultra Complete steht eines der leistungsstärksten Modelle der Aktion im Mittelpunkt. Der Saugroboter kombiniert eine maximale Saugleistung von 42.000 Pa mit der HyperStream Detangling DuoBrush 2.0 und kann dank seines ProLeap-Systems Hindernisse bis zu 10 cm überwinden. Für die Reinigung schwer erreichbarer Stellen verfügt das Modell zudem über einen Roboterarm mit Doppelgelenk und einer 18 cm langen Ultra-Verlängerung, während der ausfahrbare Mopp ebenfalls bis zu 18 cm reicht. Die Hinderniserkennung arbeitet mit zwei KI-Kameras, strukturiertem 3D-Licht und LED.

Für größere Haushalte ist auch die Schnellladefunktion interessant: Der X60 Pro Ultra Complete unterstützt 11-A-Schnellladen und kann laut Dreame nach 5,5 Minuten Ladezeit bereits wieder 24 Prozent Akkukapazität bereitstellen. Damit eignet er sich insbesondere für Haushalte, in denen regelmäßig größere Flächen gereinigt werden müssen.

Normalpreis: 1.499 EUR

Prime-Day-Angebot: 1.099 EUR

Aktionszeitraum:

29. September - 7. Oktober 2026

X50 Ultra Complete - gründlich bis unter niedrige Möbel

Etwas kompakter, aber ebenfalls auf umfassende Automatisierung ausgelegt, ist der X50 Ultra Complete. Er bietet 20.000 Pa Saugleistung, eine HyperStream DuoBrush zur Reduzierung von Haarverwicklungen sowie das ProLeap-System, mit dem Hindernisse bis zu 6 cm überwunden werden können. Die VersaLift-Navigation ermöglicht zudem die Reinigung unter niedrigen Möbeln.

Normalpreis: 999 EUR

Prime-Day-Angebot: 709 EUR

Aktionszeitraum:

29. September - 7. Oktober 2026

Daneben sind auch der Matrix10 Ultra, der L10s Ultra Gen 3 Kit, der L40 Ultra AE und der L50s Pro Ultra Teil der Aktion. Der L40 Ultra AE beispielsweise kombiniert 19.000 Pa Saugleistung mit einer anhebbaren Gummibürste, TriCut-Bürste, automatischer Moppreinigung mit bis zu 75 °C heißem Wasser und Heißlufttrocknung. Der L50s Pro Ultra setzt unter anderem auf 30.000 Pa Saugleistung, eine HyperStream DuoBrush sowie eine Moppreinigung mit 100 °C heißem Wasser.

Aqua 10 Ultra Roller Complete - wenn Herbstschmutz auf Hartböden landet

Für Haushalte mit vielen Hartböden bietet der Aqua10 Ultra Roller Complete eine Alternative zum klassischen Wischsystem. Sein AquaRoll-Wischer wird während des Wischvorgangs kontinuierlich selbst gereinigt. Dazu kommen ein AutoSeal Roller Guard zum Schutz von Teppichen und eine ThermoHub-Rollen-Selbstreinigung mit 100 °C heißem Wasser.

Gerade in der Herbstzeit, wenn nasse Fußspuren und feiner Schmutz schneller auf Hartböden landen, kann die Kombination aus Saugen und Wischen eine praktische Unterstützung im Alltag sein.

Normalpreis: 1.099 EUR

Prime-Day-Angebot: 699 EUR

Aktionszeitraum:

21. September - 7. Oktober 2026

Nass- und Trockensauger: Für die schnelle Reinigung zwischendurch

Gerade wenn nasses Laub, Straßenschmutz und Sand über Schuhe ins Haus gelangen, haben Böden im Herbst einiges auszuhalten. Saugroboter können hier einen Teil der täglichen Reinigungsarbeit übernehmen - und einige der Prime-Day-Angebote von Dreame gehen dabei weit über klassisches Saugen hinaus.

Nicht jede Verschmutzung wartet geduldig auf den nächsten automatischen Reinigungslauf. Für verschüttete Getränke, Krümel oder nasse Verschmutzungen können Nass- und Trockensauger eine praktische Ergänzung sein.

Der T16 Pro Heat steht dabei für eine besonders umfassende Reinigungslösung. Das Modell verfügt über den WhaleSweep(TM) KI-Roboterarm, 30.000 Pa Saugleistung, ThermoRinse(TM) mit 90 °C heißem Wasser und eine intelligente Selbstreinigung bei 95 °C. Dank seines Designs kann es zudem unter Möbeln mit einer Höhe von bis zu 9,85 cm reinigen.

Normalpreis: 629 EUR

Prime-Day-Angebot: X EUR

Aktionszeitraum:

6. Oktober - 7. Oktober 2026

Auch der H14 Pro und der T14 Pro werden ab dem 6. Oktober Teil der Aktion.

Kabellose Reinigung: Z30 Pro Aqua für flexible Einsätze

Für alle, die bei der Reinigung lieber selbst Hand anlegen, kommt ab dem 6. Oktober der Z30 Pro Aqua ins Angebot. Der kabellose Staubsauger kombiniert Saugen und Nassreinigung und erreicht laut Dreame eine Saugleistung von 310 AW beziehungsweise 28.000 Pa. Die maximale Laufzeit liegt bei bis zu 90 Minuten. Zum Lieferumfang gehört außerdem eine selbstreinigende, trocknende, ladende und aufbewahrende Basisstation.

Ob verschütteter Kakao, Krümel nach dem Frühstück oder nasse Spuren im Eingangsbereich: Gerade für die kleinen Missgeschicke des Herbstalltags ist ein flexibler Helfer schnell zur Hand. Ab 6. Oktober im Prime-Day-Angebot - Preis wird zum Aktionsstart bekannt gegeben.

Normalpreis: 599 EUR

Prime-Day-Angebot: X EUR

Aktionszeitraum:

6. Oktober - 7. Oktober 2026

Gartenpflege: Mit dem A2 3000 entspannt durch die letzte Gartensaison

Auch wenn die Gartensaison langsam zu Ende geht, gibt es im Herbst noch einiges zu tun: Laub, wechselhaftes Wetter und das letzte Rasenwachstum halten Gartenbesitzer auf Trab. Der A2 3000 kann dabei einen Teil der regelmäßigen Rasenpflege automatisieren.

Der Mähroboter nutzt OmniSense(TM) 2.0, ein 3D-Ultra-Sensorsystem mit KI-Kamera und 3D-LiDAR. Damit kann er laut Dreame Rasenflächen von bis zu 3.000 m² kartieren und bearbeiten. Das System erkennt seine Umgebung mit einer 360° × 59°-Weitwinkelansicht und einer laut Hersteller zentimetergenauen Präzision auf bis zu 70 Metern. Für die Hindernisvermeidung kombiniert der A2 3000 3D-LiDAR mit KI-Bildverarbeitung.

Darüber hinaus unterstützt der A2 3000 mehrere Mähbereiche und kann zwei separate Karten verwalten. Die Schnitthöhe lässt sich zwischen 3 und 7 cm einstellen, während das Gerät Steigungen von bis zu 50 Prozent beziehungsweise 26,5 Grad bewältigt.

Normalpreis: 1.999 EUR

Prime-Day-Angebot: 949 EUR

Aktionszeitraum:

29. September - 7. Oktober 2026

Damit lohnt sich der Blick auf den Mähroboter nicht nur im Frühjahr: Wer seinen Rasen auch zum Saisonende gepflegt halten möchte, kann die Automatisierung noch vor dem Winter nutzen.

Beauty-Technologie: Herbst-Looks ohne stundenlanges Styling

Mit kürzeren Tagen und mehr Zeit drinnen beginnt für viele auch wieder die Saison für gemütliche Abende, Dinner und Veranstaltungen. Passend dazu erweitert Dreame die Prime-Day-Aktion um Beauty-Technologie.

Der Air-Auto übernimmt das Lockenstyling mit automatischer Haaraufnahme. Das Gerät verfügt über eine bidirektionale Stylingfunktion, eine intelligente Temperaturregelung und eine Cool-Set-Technologie, mit der die fertige Locke fixiert werden kann.

Normalpreis: 199 EUR

Prime-Day-Angebot: 159 EUR

Aktionszeitraum:

29. September - 7. Oktober 2026

Ab dem 6. Oktober kommt außerdem der AirStyle Pro 2 hinzu. Der Multi-Haarstyler kombiniert verschiedene Styling-Aufsätze mit einem 110.000-U/min-Motor und überwacht die Temperatur mithilfe eines NTC-Sensors 300-mal pro Sekunde. Drei Temperatur- und drei Luftstromstufen ermöglichen unterschiedliche Styling-Varianten - von Locken und Wellen bis hin zu glattem Haar. Ab 6. Oktober im Prime-Day-Angebot - Preis wird zum Aktionsstart bekannt gegeben.

Auch der Pocket Pro 2 startet am 6. Oktober in die Aktion. Der kompakte Haartrockner wiegt lediglich 300 Gramm, verfügt über einen 110.000-U/min-Motor, eine konstante Temperatur von 57 °C und lässt sich für Transport und Aufbewahrung in drei Formen zusammenklappen. Ab 6. Oktober im Prime-Day-Angebot - Preis wird zum Aktionsstart bekannt gegeben.

Vom automatisierten Bodenreiniger über den Mähroboter bis hin zum persönlichen Styling-Assistenten: Die Prime-Day-Angebote von Dreame decken verschiedene Bereiche des Alltags ab. Wer den Herbst zum Anlass nehmen möchte, Routinen im Haushalt zu vereinfachen oder sich selbst ein technisches Upgrade zu gönnen, findet zwischen dem 29. September und 7. Oktober 2026 zahlreiche Möglichkeiten dazu. Und während draußen die Temperaturen sinken, darf es drinnen ruhig etwas wärmer werden - zumindest beim Thema Komfort.

Alle Angebote im Überblick

X60 Pro Ultra Complete Black

Normalpreis 1.499 EUR

Normalpreis 1.099 EUR

Aktionszeitraum 29.09 - 07.10

X50 Ultra Complete White

Normalpreis 999 EUR

Normalpreis 709 EUR

Aktionszeitraum 29.09 - 07.10

Matrix10 Ultra White

Normalpreis 1.199 EUR

Normalpreis 759 EUR

Aktionszeitraum 29.09 - 07.10

L10s Ultra Gen 3 Kit

Normalpreis 499 EUR

Normalpreis 379 EUR

Aktionszeitraum 29.09 - 07.10

L40 Ultra AE Black

Normalpreis 549 EUR

Normalpreis 379 EUR

Aktionszeitraum 29.09 - 07.10

L40 Ultra AE White

Normalpreis 549 EUR

Normalpreis 379 EUR

Aktionszeitraum 29.09 - 07.10

L50s Pro Ultra Black

Normalpreis 749 EUR

Normalpreis 579 EUR

Aktionszeitraum 29.09 - 07.10

Aqua10 Ultra Roller Complete White

Normalpreis 1.099 EUR

Normalpreis 699 EUR

Aktionszeitraum 21.09 - 07.10

T16 Pro Heat

Normalpreis 629 EUR

Normalpreis X EUR

Aktionszeitraum 06.10 - 07.10

H14 Pro

Normalpreis 369 EUR

Normalpreis X EUR

Aktionszeitraum 06.10 - 07.10

T14 Pro

Normalpreis 399 EUR

Normalpreis X EUR

Aktionszeitraum 06.10 - 07.10

Air Auto

Normalpreis 199 EUR

Normalpreis 159 EUR

Aktionszeitraum 29.09 - 07.10

A2 3000

Normalpreis 1.999 EUR

Normalpreis 949 EUR

Aktionszeitraum 29.09 - 07.10

Z30 Pro Aqua

Normalpreis 599 EUR

Normalpreis X EUR

Aktionszeitraum 06.10 - 07.10

AirStyle Pro 2

Normalpreis 299 EUR

Normalpreis X EUR

Aktionszeitraum 06.10 - 07.10

Pocket Pro 2

Normalpreis 169 EUR

Normalpreis X EUR

Aktionszeitraum 06.10-07.10

Über Dreame Technology

Dreame Technology wurde 2017 gegründet und ist ein zukunftsorientiertes Unternehmen für Konsumgüter, das sich auf intelligente Haushaltsgeräte spezialisiert hat. Das Ziel des Unternehmens ist es, das tägliche Leben durch modernste Technologie zu verbessern. Mit über 150 zentralen Patenten hat Dreame bahnbrechende Innovationen in den Bereichen Hochgeschwindigkeitsmotoren, monokulare Maschinenvision, SLAM (Simultane Lokalisierung und Kartierung) sowie Mehrkegel-Zyklontrennung entwickelt.

Heute bietet Dreame eine umfassende Produktpalette an, die unter anderem Saugroboter, Nass- und Trockensauger, kabellose Stabstaubsauger, Rasenmäher und Haarpflegeprodukte umfasst - allesamt darauf ausgelegt, leistungsstarke Ergebnisse zu liefern und mühelose Reinigungserlebnisse zu ermöglichen. Als führendes Unternehmen im Bereich Haus- und Gartenpflege setzt Dreame weiterhin Maßstäbe in puncto Komfort und Innovation in allen Produktlinien und sorgt dafür, dass Nutzer täglich von smarteren und saubereren Wohnräumen profitieren können. Folgen Sie uns auf Facebook, Instagram. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: https://de.dreametech.com/