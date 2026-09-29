Bettina Leidl für weitere fünf Jahre an der Spitze des MuseumsQuartiers Wien – Bund und Stadt Wien bestätigen amtierende Geschäftsführerin

Wien (OTS) -

Bettina Leidl wird das MuseumsQuartier Wien nach fünf erfolgreichen Jahren für eine weitere Periode als Geschäftsführerin leiten. Nach einem öffentlichen Ausschreibungs- und Auswahlverfahren mit anschließendem Hearing wurde Bettina Leidl von der Generalversammlung der MuseumsQuartier Errichtungs- und BetriebsGesmbH für eine weitere Funktionsperiode bestellt.

Seit der Übernahme ihrer Funktion 2022 hat die erfahrene Kulturmanagerin die strategische Weiterentwicklung des MuseumsQuartier mit einem klaren Fokus auf ökologische Transformation, Öffnung zur Stadt, Aufenthaltsqualität und stärkere Zusammenarbeit der Institutionen vorangetrieben. Mit „MQ goes Green“, der Weiterentwicklung des öffentlichen Raums und dem geplanten Neubau des Hauses der Geschichte Österreich wurden zentrale Weichen für die Zukunft des MuseumsQuartier gestellt.

Vizekanzler und Kulturminister Andreas Babler gratuliert Bettina Leidl zur Wiederbestellung: „Bettina Leidl hat in den vergangenen Jahren wichtige Impulse für die Weiterentwicklung des MuseumsQuartier gesetzt und dabei kulturelle Exzellenz mit gesellschaftlicher Verantwortung und einem klaren Blick auf die großen Zukunftsfragen verbunden. Das MQ ist nicht nur eines der bedeutendsten Kulturareale Europas, sondern auch ein Ort, an dem Kunst, Öffentlichkeit und gesellschaftlicher Austausch auf besondere Weise zusammenkommen. Ich gratuliere Bettina Leidl herzlich zur Wiederbestellung und freue mich auf die weitere Zusammenarbeit sowie auf die nächsten Entwicklungsschritte dieses für Österreich so wichtigen Kulturstandortes.“

Wiens Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler betont: „Ich gratuliere Bettina Leidl herzlich zu ihrer Wiederbestellung als Direktorin des MuseumsQuartiers. Mit 61 kulturellen Institutionen und über fünf Millionen Besucher*innen jährlich zählt das MQ zu den größten Kunst- und Kulturarealen der Welt. Geprägt von Vielfalt und Weltoffenheit ist es längst ein Ort internationaler Strahlkraft, an dem Menschen zusammenkommen und Kultur erleben. Bettina Leidl hat die unverwechselbare Qualität des Ortes in den vergangenen Jahren nicht nur gestärkt, sondern diesen auch mit Weitsicht konsequent weiterentwickelt. Zugleich wurden wichtige Zukunftsthemen wie Nachhaltigkeit und die Öffnung des Areals zur Stadt vorangetrieben. Ich freue mich sehr, dass sie diesen Weg fortsetzen wird – hin zu einem gemeinschaftlichen Ort wo sich Kunst, Kultur und nachhaltige Stadtentwicklung die Hand geben.“

Bettina Leidl, Geschäftsführerin des MuseumsQuartier Wien: „Das MuseumsQuartier ist für mich weit mehr als ein Kulturareal. Es ist ein Ort, an dem Kunst, Stadt und Gesellschaft aufeinandertreffen, ein offener Resonanzraum, der sich immer wieder verändern und neu erfinden kann. Ich freue mich sehr über das mir entgegengebrachte Vertrauen und darüber, das MQ für weitere fünf Jahre leiten und gestalten zu dürfen. In den vergangenen Jahren haben wir wichtige Veränderungen angestoßen. Jetzt geht es darum, den nächsten großen Entwicklungsschritt zu setzen: das MQ noch stärker zur Stadt zu öffnen, seine ökologische Transformation konsequent voranzutreiben und zugleich die internationale Strahlkraft und die Exzellenz seiner Institutionen zu stärken. Diese Zukunft gemeinsam mit den Institutionen, Künstler:innen, Mitarbeiter:innen und unseren Partner:innen zu gestalten, darauf freue ich mich sehr.“