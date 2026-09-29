- 29.09.2026, 09:30:32
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AVISO: NÖ als „Heimat sicherer Energie“ in Zeiten internationaler Öl- und Gaspreisschocks
Einladung zum Medientermin
Präsentation zum Kampagnen-Start
Termin und Ort: Montag, 05. Oktober 2026, 10:00 Uhr
Performance: „Energiekrisen blasen wir den Marsch!“
Anschließend Pressegespräch auf der Aussichtsterrasse des Klangturms
„Klangturm“ Vorplatz-Eingang, Landhausviertel St. Pölten
Kulturbezirk 1 (gegenüber Neue Herrengasse 10)
3100 St. Pölten
Als Gesprächspartner stehen
Ihnen zur Verfügung:
- BM Helmut Arzt - Bürgermeister Hauskirchen, Weinviertel
- BM Albert Mayer - Bürgermeister Rohrau, Industrieviertel
- Catherine Metzker - Biolandwirtin, Pachfurth, Bruck an der Leitha
- Josef Plank - Präsident WINDKRAFT Österreich
- Florian Maringer - Geschäftsführer WINDKRAFT Österreich
Medienvertreterinnen und -vertreter sind zum Pressetermin mit Interviewmöglichkeit herzlich eingeladen.
Um Akkreditierung unter [email protected] wird ersucht.
NÖ als „Heimat sicherer Energie“ in Zeiten internationaler Öl- und Gaspreisschocks
Performance: „Energiekrisen blasen wir den Marsch!“ Anschließend Pressegespräch auf der Aussichtsterrasse des Klangturms
Datum: 05.10.2026, 10:00 Uhr
Art: Pressetermine
Ort: „Klangturm“ Vorplatz-Eingang
Kulturbezirk 1 (gegenüber Neue Herrengasse 10)
3100 St. Pölten
Rückfragen & Kontakt
WINDKRAFT Österreich
Mag. (FH) Gerhard Maier
Telefon: +43 660 9199010
E-Mail: [email protected]
Website: https://wind.at
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