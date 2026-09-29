AVISO: NÖ als „Heimat sicherer Energie“ in Zeiten internationaler Öl- und Gaspreisschocks

St. Pölten (OTS) -

Präsentation zum Kampagnen-Start

Termin und Ort: Montag, 05. Oktober 2026, 10:00 Uhr



Performance: „Energiekrisen blasen wir den Marsch!“

Anschließend Pressegespräch auf der Aussichtsterrasse des Klangturms

„Klangturm“ Vorplatz-Eingang, Landhausviertel St. Pölten

Kulturbezirk 1 (gegenüber Neue Herrengasse 10)

3100 St. Pölten

Als Gesprächspartner stehen

Ihnen zur Verfügung:

BM Helmut Arzt - Bürgermeister Hauskirchen, Weinviertel

- Bürgermeister Hauskirchen, Weinviertel BM Albert Mayer - Bürgermeister Rohrau, Industrieviertel

- Bürgermeister Rohrau, Industrieviertel Catherine Metzker - Biolandwirtin, Pachfurth, Bruck an der Leitha

- Biolandwirtin, Pachfurth, Bruck an der Leitha Josef Plank - Präsident WINDKRAFT Österreich

- Präsident WINDKRAFT Österreich Florian Maringer - Geschäftsführer WINDKRAFT Österreich

Medienvertreterinnen und -vertreter sind zum Pressetermin mit Interviewmöglichkeit herzlich eingeladen.

Um Akkreditierung unter [email protected] wird ersucht.

NÖ als „Heimat sicherer Energie“ in Zeiten internationaler Öl- und Gaspreisschocks

Performance: „Energiekrisen blasen wir den Marsch!“ Anschließend Pressegespräch auf der Aussichtsterrasse des Klangturms

Datum: 05.10.2026, 10:00 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: „Klangturm“ Vorplatz-Eingang

Kulturbezirk 1 (gegenüber Neue Herrengasse 10)

3100 St. Pölten