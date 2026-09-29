  • 29.09.2026, 09:30:32
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AVISO: NÖ als „Heimat sicherer Energie“ in Zeiten internationaler Öl- und Gaspreisschocks

Einladung zum Medientermin

St. Pölten (OTS) - 

Präsentation zum Kampagnen-Start

Termin und Ort: Montag, 05. Oktober 2026, 10:00 Uhr

Performance: „Energiekrisen blasen wir den Marsch!“

Anschließend Pressegespräch auf der Aussichtsterrasse des Klangturms

„Klangturm“ Vorplatz-Eingang, Landhausviertel St. Pölten
Kulturbezirk 1 (gegenüber Neue Herrengasse 10)
3100 St. Pölten

Als Gesprächspartner stehen
Ihnen zur Verfügung:

  • BM Helmut Arzt - Bürgermeister Hauskirchen, Weinviertel
  • BM Albert Mayer - Bürgermeister Rohrau, Industrieviertel
  • Catherine Metzker - Biolandwirtin, Pachfurth, Bruck an der Leitha
  • Josef Plank - Präsident WINDKRAFT Österreich
  • Florian Maringer - Geschäftsführer WINDKRAFT Österreich

Medienvertreterinnen und -vertreter sind zum Pressetermin mit Interviewmöglichkeit herzlich eingeladen.

Um Akkreditierung unter [email protected] wird ersucht.

NÖ als „Heimat sicherer Energie“ in Zeiten internationaler Öl- und Gaspreisschocks

Performance: „Energiekrisen blasen wir den Marsch!“
Anschließend Pressegespräch auf der Aussichtsterrasse des Klangturms

Datum: 05.10.2026, 10:00 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: „Klangturm“ Vorplatz-Eingang
Kulturbezirk 1 (gegenüber Neue Herrengasse 10)
3100 St. Pölten

Rückfragen & Kontakt

WINDKRAFT Österreich
Mag. (FH) Gerhard Maier
Telefon: +43 660 9199010
E-Mail: [email protected]
Website: https://wind.at

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[Montag, 05.10.2026, 10:00]

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