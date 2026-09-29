Longevity zwischen Wissenschaft und Alltag: HotSpring lädt zum Experten*innen-Talk in den Showroom Graz-Kalsdorf

Graz-Kalsdorf (OTS) -

Longevity ist längst mehr als ein Schlagwort. Im Mittelpunkt steht eine zentrale Frage: Was können Menschen selbst dazu beitragen, möglichst viele Lebensjahre bei guter Gesundheit, Vitalität und Leistungsfähigkeit zu verbringen? HotSpring Austria widmet diesem Thema am Donnerstag, 15. Oktober 2026, einen Abend mit medizinischen Impulsen und Expertentalk im Showroom Graz-Kalsdorf.

Prävention statt Lifestyle

Den Auftakt macht Dr. Andrea Luidold, Fachärztin für Frauenheilkunde und Allgemeinmedizin, CEO & Founder des Longevity Center Dr. Luidold in Leibnitz und Expertin für Longevity- und Präventionsmedizin. Ihre ärztliche Perspektive stellt Longevity bewusst in einen medizinischen Kontext: Im Zentrum stehen Prävention, frühzeitige Vorsorge, die individuelle gesundheitliche Ausgangslage und die Frage, wie sich Gesundheit und Lebensqualität möglichst lange erhalten lassen. In ihrer Keynote gibt sie einen verständlichen und praxisnahen Einblick in die moderne Longevity-Medizin und ordnet ein, welche Rolle medizinisch fundierte Prävention und alltagstaugliche Gesundheitsstrategien dabei spielen.

„Als Ärztin ist mir wichtig, Longevity aus der reinen Lifestyle-Ecke zu holen. Es geht nicht darum, dem Leben um jeden Preis mehr Jahre hinzuzufügen, sondern darum, Gesundheit möglichst lange zu erhalten. Medizinisch fundierte Prävention, rechtzeitige Vorsorge und eine individuelle Betrachtung sind dafür wesentliche Voraussetzungen“, erklärt Dr. Andrea Luidold.

Gezielt Kältereize setzen

Anschließend widmet sich Dr. Adrian Mogl, Arzt, Dipl. Mikronährstoffcoach und Co-Founder des Longevity Center Dr. Luidold, der wissenschaftlichen Perspektive auf Kälteanwendungen. Regelmäßige, individuell angepasste Kälteexposition wird unter anderem im Zusammenhang mit Regeneration, Wohlbefinden, mentaler Wachheit und Stressadaptation betrachtet. Dabei gilt: Nicht das Extreme steht im Vordergrund, sondern eine kontrollierte und der persönlichen Konstitution entsprechende Anwendung.

„Kälte setzt einen starken physiologischen Reiz. Richtig und individuell dosiert, kann sie zu einem bewussten Regenerations-Ritual werden. Entscheidend ist nicht das Extreme, sondern der verantwortungsvolle und regelmäßige Umgang mit dem Kältereiz“, erläutert Dr. Adrian Mogl.

Regenerations-Rituale für Zuhause

Im Expertentalk rückt auch das Zusammenspiel von Wärme und Kälte in den Fokus. Warmwasser-Hydrotherapie steht für Entspannung und Regeneration, gezielte Kälte für Aktivierung und einen bewussten Gegenreiz. HotSpring, als Weltmarktführer für Premium-Whirlpools, verbindet mit den vielfältigen, innovativen und besonders energieeffizienten Whirlpools und dem VIGOR™ Cold Plunge beide Erlebniswelten zu einem ganzheitlichen Home-Wellness-Ansatz.

„Longevity sollte kein kurzfristiger Hype sein. Für uns geht es darum, Regeneration, Bewegung, Wärme und Kälte als sinnvolle Rituale in den Alltag zu integrieren. Wellness wird damit von der gelegentlichen Auszeit zu einer Investition in langfristige Lebensqualität“, so Verena Radlgruber-Forstinger, Geschäftsführerin von HotSpring Austria, die durch den Abend führen wird.



Gastgeber des Abends sind HotSpring Austria Geschäftsführerin Verena Radlgruber-Forstinger & Mathilde und Karlheinz Kornhäusl vom HotSpring Showroom Graz-Kalsdorf. Der Standort versteht sich als Ort, an dem ganzheitliche Wellness erlebbar und im persönlichen Austausch eingeordnet werden kann.

Neben den Vorträgen und dem Expertentalk können die Gäste aktuelle HotSpring Wellness-Lösungen kennenlernen, darunter den VIGOR™ Cold Plunge sowie die neue Generation der intelligenten Wasserpflege mit der Weltneuheit: FreshWater® IQ, Smart Monitoring, Dosing und App-Steuerung.

Welcome mit Bubbles & Fingerfood: ab 17.00 Uhr | Talk: 18.00 Uhr

Anmeldung: https://www.whirlpools.at/longevity

Über HotSpring Austria Vertriebs GmbH:

Die HotSpring Austria Vertriebs GmbH mit Sitz in Gunskirchen ist seit 2003 Generalimporteur und Marktführer für Premium-Whirlpools in Österreich. Als Partner von Watkins Wellness - dem größten Hersteller von US-Whirlpools - bietet das Unternehmen modernste Hydromassage-Technologien, innovative Wasserpflegesysteme und energieeffiziente Lösungen für den privaten Wellnessbereich. Unter dem Leitsatz “Every Day Made Better - weil Wohlbefinden kein Luxus ist, sondern Lebensqualität” setzt das Unternehmen auf jahrzehntelange Expertise, innovative Technik und nachhaltige Konzepte. Mit vier eigenen Schauräumen in Österreich und einem starken Partnernetzwerk setzt HotSpring auf persönliche Beratung und maßgeschneiderte Lösungen für höchste Ansprüche. Nachhaltigkeit ist dabei zentral: langlebige TriX®-Filter, das FreshWater® Salzwassersystem und optimierte Heizungssteuerungen reduzieren Ressourcenverbrauch und Wartungsaufwand deutlich. Ziel von HotSpring Austria ist es, Premium-Wellness erlebbar zu machen und Wohlbefinden als festen Bestandteil moderner Lebensqualität zu etablieren.



Dr. Andrea Luidold ist Fachärztin für Frauenheilkunde und Allgemeinmedizin. Seit über 21 Jahren führt sie die Ordination Dr. Luidold in Leibnitz - spezialisiert auf Ästhetik, medizinische Kosmetologie, Laserbehandlungen inklusive gynäkologischer Laserbehandlungen sowie Women’s Health. Als Gründerin und CEO leitet sie zudem das Longevity Center Dr. Luidold in Leibnitz - das größte und modernste Longevity Center der Steiermark. In ihrer Arbeit verbindet Dr. Luidold Longevity-, Präventiv- und ästhetische Medizin zu einem ganzheitlichen Ansatz, der Präventionsmedizin mit innerer und äußerer Schönheit vereint. National und international ist sie als Speakerin und Key Opinion Leaderin gefragt.

Dr. Adrian Mogl befindet sich in Ausbildung zum Facharzt für Allgemein- und Familienmedizin. Als Co-Founder des Longevity Center Dr. Luidold in Leibnitz bringt er sich mit großem Engagement in die medizinische Betreuung der Patient*innen ein und begleitet sie auf ihrem Weg zu mehr Gesundheit und Lebensqualität. Als zertifizierter Mikronährstoffcoach und mit Vertiefung in Orthomolekularer Medizin liegt sein Fokus auf der Verbindung von Präventivmedizin und modernen Longevity-Ansätzen mit einer patientennahen, ganzheitlichen Betreuung. Dabei ist es ihm ein besonderes Anliegen, komplexe medizinische Zusammenhänge verständlich und alltagsnah zu vermitteln.



Longevity zwischen Wissenschaft und Alltag: HotSpring lädt zum Expertentalk in den Showroom Graz-Kalsdorf

Datum: 15.10.2026, 17:00 Uhr

Art: Vorträge und Diskussionen

Ort: HotSpring Showroom Graz-Kalsdorf, Haus Kornhäusl

Max-Mell-Gasse 1

8401 Graz-Kalsdorf

Österreich

URL: https://www.whirlpools.at/longevity