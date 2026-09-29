- 29.09.2026, 09:15:36
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Rumzentrum kommt nach Wien: Neuer Standort in der Josefstadt
Nach 13 Jahren in Baden eröffnet der Rum-Spezialist am 6. Oktober in der Lerchenfelder Straße – große Eröffnungsfeier am 16. Oktober
Vom kleinen Rumgeschäft in Baden zum Fachhändler mit mehr als 1.300 Spirituosen: Nach 13 Jahren übersiedelt Rumzentrum nach Wien und eröffnet am 6. Oktober 2026 seinen neuen Standort in der Lerchenfelder Straße 78–80, 1080 Wien.
Am neuen Standort stehen mehr als 1.300 Spirituosen, darunter über 800 Rums aus mehr als 50 Ländern, sowie ein eigener Bereich für Verkostungen zur Verfügung
Neben Rum umfasst das Sortiment heute auch Whisky, Gin, Tequila und weitere Spirituosen. Einen besonderen Schwerpunkt bilden die über 100 Erlebnisverkostungen pro Jahr sowie die Rumwerkstatt, bei der man selbst seinen eigenen Rum entwickeln kann. Rum bleibt dabei weiterhin die DNA des Unternehmens.
„Wien war für uns der logische nächste Schritt. Viele unserer Kundinnen und Kunden pendeln seit Jahren aus der Stadt zu uns nach Baden – jetzt kommen wir zu ihnen. Und ehrlich gesagt: Ein bisschen Herzklopfen ist bei uns allen auch dabei. Wir freuen uns sehr auf Wien“, so die Gründer Nicolas Hold, Christian Seidl und Dominik Gschiegl.
Eigene Marken und die großen Festivals
Zum Haus gehören auch eigene Produkte: die fassweise abgefüllten Hummingbird-Editionen mit Finish in Fässern des Weinguts Leo Aumann – ausgezeichnet von der unabhängigen Blindjury des European R(h)um Award 2025 –, der Kokos-Bestseller Don Coconut und der Tiki Gold.
Rumzentrum ist exklusiver Partner und Mitveranstalter des Vienna Rumfestivals, des Vienna Whisky Festivals und des Ginmarkts sowie Partner der Bar Competition.
Große Eröffnungsfeier am 16. Oktober
Am Freitag, 16. Oktober, von 15:00 bis 21:00 Uhr lädt Rumzentrum zur offiziellen Eröffnungsfeier in die Lerchenfelder Straße. Besucherinnen und Besucher können den neuen Store kennenlernen und sich auf kostenlose Verkostungen ausgewählter Spirituosen, gratis Cocktails von Old Judge Spirits und Musik freuen. Der Eintritt ist frei.
Die wichtigsten Termine:
6. Oktober 2026, ab 14:00 Uhr: Eröffnung Rumzentrum Wien
16. Oktober 2026, 15:00–21:00 Uhr: Große Eröffnungsfeier
Adresse: Rumzentrum.at, Lerchenfelder Straße 78–80, 1080 Wien
Öffnungszeiten ab 6. Oktober: Dienstag bis Freitag 14–19 Uhr, Samstag 10–16 Uhr
Eröffnungsbonus für Online-Bestellungen
Anlässlich der Eröffnung in Wien erhalten Kundinnen und Kunden mit dem Rabattcode WIEN10 einmalig 10 % Rabatt auf ihre erste Bestellung im Onlineshop unter www.rumzentrum.at. Gültig bis 31.10.2026.
Weitere Informationen: www.rumzentrum.at
Eröffnungsfeier Rumzentrum
Eröffnungsfeier mit Gratis Kostproben und Cocktails Essen & Getränke
Datum: 16.10.2026, 15:00 Uhr - 16.10.2026, 21:00 Uhr
Art: Allgemeine Termine
Ort: Rumzentrum
Lerchenfelder Straße 78
1080 Wien
Österreich
URL: https://www.rumzentrum.at
B2B Cometogether
B2B Treffen Für Speisen und Getränke ist gesorgt!
Datum: 20.10.2026, 16:00 Uhr - 20.10.2026, 20:00 Uhr
Art: Allgemeine Termine
Ort: Rumzentrum
Lerchenfelder Straße 78
1080 Wien
Österreich
Onlineshop für 1.300 Spirituosen und Verkostungen
Dafür steht Rumzentrum seit 2013 Rum · Whisky · Gin · Tequila · Fine Spirits Erlesene Auswahl. Echte Expertise. 10% Rabatt auf die erste Onlinebestellung unter www.rumzentrum.at mit Rabattcode:WIEN10
Rückfragen & Kontakt
World Spirits RG GmbH
Dominik Gschiegl
Telefon: +43 664 887 18 082
E-Mail: [email protected]
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