Rumzentrum kommt nach Wien: Neuer Standort in der Josefstadt

Wien (OTS) -

Vom kleinen Rumgeschäft in Baden zum Fachhändler mit mehr als 1.300 Spirituosen: Nach 13 Jahren übersiedelt Rumzentrum nach Wien und eröffnet am 6. Oktober 2026 seinen neuen Standort in der Lerchenfelder Straße 78–80, 1080 Wien.

Am neuen Standort stehen mehr als 1.300 Spirituosen, darunter über 800 Rums aus mehr als 50 Ländern, sowie ein eigener Bereich für Verkostungen zur Verfügung

Neben Rum umfasst das Sortiment heute auch Whisky, Gin, Tequila und weitere Spirituosen. Einen besonderen Schwerpunkt bilden die über 100 Erlebnisverkostungen pro Jahr sowie die Rumwerkstatt, bei der man selbst seinen eigenen Rum entwickeln kann. Rum bleibt dabei weiterhin die DNA des Unternehmens.

„Wien war für uns der logische nächste Schritt. Viele unserer Kundinnen und Kunden pendeln seit Jahren aus der Stadt zu uns nach Baden – jetzt kommen wir zu ihnen. Und ehrlich gesagt: Ein bisschen Herzklopfen ist bei uns allen auch dabei. Wir freuen uns sehr auf Wien“, so die Gründer Nicolas Hold, Christian Seidl und Dominik Gschiegl.



Eigene Marken und die großen Festivals

Zum Haus gehören auch eigene Produkte: die fassweise abgefüllten Hummingbird-Editionen mit Finish in Fässern des Weinguts Leo Aumann – ausgezeichnet von der unabhängigen Blindjury des European R(h)um Award 2025 –, der Kokos-Bestseller Don Coconut und der Tiki Gold.

Rumzentrum ist exklusiver Partner und Mitveranstalter des Vienna Rumfestivals, des Vienna Whisky Festivals und des Ginmarkts sowie Partner der Bar Competition.

Große Eröffnungsfeier am 16. Oktober

Am Freitag, 16. Oktober, von 15:00 bis 21:00 Uhr lädt Rumzentrum zur offiziellen Eröffnungsfeier in die Lerchenfelder Straße. Besucherinnen und Besucher können den neuen Store kennenlernen und sich auf kostenlose Verkostungen ausgewählter Spirituosen, gratis Cocktails von Old Judge Spirits und Musik freuen. Der Eintritt ist frei.

Die wichtigsten Termine:

6. Oktober 2026, ab 14:00 Uhr: Eröffnung Rumzentrum Wien

16. Oktober 2026, 15:00–21:00 Uhr: Große Eröffnungsfeier



Adresse: Rumzentrum.at, Lerchenfelder Straße 78–80, 1080 Wien

Öffnungszeiten ab 6. Oktober: Dienstag bis Freitag 14–19 Uhr, Samstag 10–16 Uhr

Eröffnungsbonus für Online-Bestellungen



Anlässlich der Eröffnung in Wien erhalten Kundinnen und Kunden mit dem Rabattcode WIEN10 einmalig 10 % Rabatt auf ihre erste Bestellung im Onlineshop unter www.rumzentrum.at. Gültig bis 31.10.2026.

Weitere Informationen: www.rumzentrum.at

Eröffnungsfeier Rumzentrum

Eröffnungsfeier mit Gratis Kostproben und Cocktails Essen & Getränke

Datum: 16.10.2026, 15:00 Uhr - 16.10.2026, 21:00 Uhr

Art: Allgemeine Termine

Ort: Rumzentrum

Lerchenfelder Straße 78

1080 Wien

Österreich

URL: https://www.rumzentrum.at

B2B Cometogether

B2B Treffen Für Speisen und Getränke ist gesorgt!

Datum: 20.10.2026, 16:00 Uhr - 20.10.2026, 20:00 Uhr

Art: Allgemeine Termine

Ort: Rumzentrum

Lerchenfelder Straße 78

1080 Wien

Österreich

URL: https://www.rumzentrum.at