  • 29.09.2026, 09:15:32
  • /
  • OTS0035

Verliebt in eine andere Frau – und trotzdem glücklich verheiratet

Warum Klartext Beziehungen zusammenhält

Buchcover "Mono - offen - poly? Beziehung ist verhandelbar"

Beziehungen scheitern nicht an zu wenig Liebe. Sie scheitern an zu wenig Klartext

Natascha Ditha Berger

1/1
Wien (OTS) - 

Psychotherapeutin Natascha Ditha Berger zeigt in ihrem Buch „Mono – offen – poly? Beziehung ist verhandelbar“, wie Paare über Liebe, Begehren und Wünsche jenseits der Monogamie sprechen können.

Verheiratet, zwei Kinder – und plötzlich verliebt in eine Frau. Für Autorin und Podcasterin Lisa Opel war das nicht das Ende ihrer Ehe. Statt Affäre oder Trennung wählte sie Gespräche mit ihrem Mann, Paartherapie und die bewusste Entscheidung, als Paar weiterzugehen.

Bergers Buch plädiert nicht dafür, jede Beziehung zu öffnen, sondern dafür, sie bewusst zu gestalten. „Beziehungen scheitern nicht an zu wenig Liebe. Sie scheitern an zu wenig Klartext“, sagt Berger.

Natascha Ditha Berger ([email protected]), Psychotherapeutin, Sexologin und Gründerin der Kink Aware Professionals Association, steht für Interviews zu Monogamie, offenen Beziehungen, Polyamorie, Untreue und Eifersucht zur Verfügung; Lisa Opel zu ihrer persönlichen Geschichte.

Buch-Rezensionsexemplare: [email protected]

Rückfragen & Kontakt

Psychotherapie Natascha Ditha BERGER
Ing. Natascha Ditha Berger, MSc
Telefon: +436642575515
E-Mail: [email protected]
Website: https://nataschadithaberger.com

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NEF

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Anhang

Vorschau Bild von Buchcover "Mono - offen - poly? Beziehung ist verhandelbar" [Bild, 165.43KB]

Natascha Ditha Berger

Rückfragen & Kontakt

Psychotherapie Natascha Ditha BERGER
Ing. Natascha Ditha Berger, MSc
Telefon: +436642575515
E-Mail: [email protected]
Website: https://nataschadithaberger.com

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright