Verliebt in eine andere Frau – und trotzdem glücklich verheiratet

Wien (OTS) -

Psychotherapeutin Natascha Ditha Berger zeigt in ihrem Buch „Mono – offen – poly? Beziehung ist verhandelbar“, wie Paare über Liebe, Begehren und Wünsche jenseits der Monogamie sprechen können.

Verheiratet, zwei Kinder – und plötzlich verliebt in eine Frau. Für Autorin und Podcasterin Lisa Opel war das nicht das Ende ihrer Ehe. Statt Affäre oder Trennung wählte sie Gespräche mit ihrem Mann, Paartherapie und die bewusste Entscheidung, als Paar weiterzugehen.

Bergers Buch plädiert nicht dafür, jede Beziehung zu öffnen, sondern dafür, sie bewusst zu gestalten. „ Beziehungen scheitern nicht an zu wenig Liebe. Sie scheitern an zu wenig Klartext“ , sagt Berger.

Natascha Ditha Berger ([email protected]), Psychotherapeutin, Sexologin und Gründerin der Kink Aware Professionals Association, steht für Interviews zu Monogamie, offenen Beziehungen, Polyamorie, Untreue und Eifersucht zur Verfügung; Lisa Opel zu ihrer persönlichen Geschichte.

Buch-Rezensionsexemplare: [email protected]