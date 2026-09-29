  • 29.09.2026, 09:14:03
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Eisacktaler Genussherbst: Wenn die Kastanie ihren großen Auftritt hat

Im Herbst hat die Kastanie ihren großen Auftritt
Klausen (BZ) (OTS) - 

Die Kastanie, in Südtirol „Keschtn“ genannt, gehört seit Jahrhunderten zur Südtiroler Kulinarik. War sie früher eher ein Produkt für die bäuerliche Küche, hat sie jetzt den Einzug auch in die Edelgastronomie gefunden.

Rund 3.300 Kastanienbäume wachsen rund um Feldthurns und prägen die Landschaft des Eisacktales. Im Herbst werden ihre Früchte zum Mittelpunkt einer besonderen kulinarischen Tradition: Bei den Keschtniglwochen vom 17. Oktober bis 8. November 2026 dreht sich in Feldthurns alles um die Keschtn.

Während dieser Zeit zeigen Gasthöfe und Restaurants, wie vielseitig diese regionale Spezialität sein kann. Beim Niglmarkt am 7. November und beim Keschtnigl-Sunntig am 8. November steht die Kastanie noch einmal besonders im Mittelpunkt.

Auch abseits der Veranstaltungen lässt sich die Keschtn wunderbar entdecken. Der Keschtnweg, der Südtiroler Kastanienweg, erstreckt sich auf rund 90 Kilometern von Brixen bis in den Raum Bozen und weiter Richtung Terlan/Vilpian. Ein besonders reizvoller Abschnitt führt durch die Eisacktaler Ferienregion mit dem Herzstück Feldthurns sowie durch Klausen, Villanders und Barbian.

Im Herbst ist der Weg besonders reizvoll: Die Kastanien sind reif, die Kastanienbäume leuchten in warmen Farben und die Temperaturen eignen sich ideal für längere Spaziergänge und Wanderungen.

Wer jetzt im Herbst kommt, erlebt Südtirol von seiner genussvollen Seite: Draußen unterwegs sein, regionale Spezialitäten probieren und dazu ein Glas Eisacktaler Weißwein genießen.

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