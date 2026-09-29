OECD: Lehrkräftemangel trifft nicht alle Schulen gleich

Wien (OTS) -

Andreas Schleicher, Director for Education and Skills der OECD, sagt in einem exklusiven Statement für Teach For Austria: „Genau hier setzt die Mission von Teach for Austria an: hervorragende Lehrkräfte dorthin zu bringen, wo sie am dringendsten gebraucht werden. Diese Mission ist von entscheidender Bedeutung. Kindern und Jugendlichen aus privilegierten Verhältnissen werden sich im Leben immer wieder Türen öffnen. Für junge Menschen aus benachteiligten Verhältnissen gibt es dagegen oft nur diese eine entscheidende Chance: auf eine großartige Lehrkraft und eine gute Schule zu treffen.“ Auf den ersten Blick scheint der Lehrkräftemangel in Österreich überschaubar. Vor Beginn des Schuljahres waren lediglich 1 % aller Stellen unbesetzt – deutlich weniger als die Leerstandsquote in der Gesamtwirtschaft von 4 %. Doch sobald wir den sozialen Hintergrund der Schulen berücksichtigen, verändert sich das Bild. Schulen in benachteiligten Nachbarschaften Österreichs berichten von einem deutlich größeren Lehrkräftemangel als Schulen in privilegierteren Gegenden. Genau hier setzt die Mission von Teach for Austria an: hervorragende Lehrkräfte dorthin zu bringen, wo sie am dringendsten gebraucht werden. Diese Mission ist von entscheidender Bedeutung. Kindern und Jugendlichen aus privilegierten Verhältnissen werden sich im Leben immer wieder Türen öffnen. Für junge Menschen aus benachteiligten Verhältnissen gibt es dagegen oft nur diese eine entscheidende Chance: auf eine großartige Lehrkraft und eine gute Schule zu treffen.“

Entscheidend ist, wo Lehrkräfte fehlen

Genau an dieser Stelle setzt die Arbeit von Teach For Austria an. Denn unterschiedliche Ausgangsbedingungen brauchen unterschiedliche Unterstützung, damit Kinder faire Chancen auf hochwertige Bildung haben. Das ist der Kern von Bildungsfairness: Nicht jedes Kind braucht dasselbe, aber jedes Kind braucht eine faire Chance.

Teach For Austria gewinnt Top-Hochschulabsolvent:innen und Career Changer für die Arbeit als Fellows an Kindergärten und Schulen mit besonderen gesellschaftlichen Herausforderungen. Das zweijährige Social Leadership Programm verbindet die pädagogische Arbeit mit intensiver Vorbereitung, Training, Coaching und Leadership-Entwicklung.

„Die Rolle der Lehrkraft ist besonders dort relevant, wo Kinder mit unterschiedlichen Startbedingungen ins Bildungssystem kommen. An diesen Standorten setzt unser Social Leadership Programm mit einer klaren Vision von Bildungsfairness an. Wir wählen Menschen aus, die volle Verantwortung übernehmen, hohe Erwartungen an Kinder und Jugendliche haben und bereit sind, sich intensiv weiterzuentwickeln. Ab dem 30. September können sich Interessierte für den Fellow-Jahrgang 2027 bewerben, um als TFA Fellows in Kindergärten, Volks- und Mittelschulen einen Unterschied zu machen und sich langfristig für Bildungsfairness einzusetzen“, sagt Toni Kronke, stellvertretender Geschäftsführer von Teach For Austria.

Ab 30. September: Bewerbung für den Fellow-Jahrgang 2027

Einen Tag nach Veröffentlichung des OECD-Berichts öffnet Teach For Austria das Bewerbungsportal für den nächsten Jahrgang. Ab dem 30. September können sich besonders engagierte Hochschulabsolvent:innen und Career Changer für den TFA Fellow-Jahrgang 2027 bewerben.

TFA Fellows sind Menschen, die Verantwortung übernehmen und sich für Bildungsfairness einsetzen wollen. Ab Herbst 2027 sind sie in Kindergärten und Schulen mit vielen sozial benachteiligten Kindern/Jugendlichen im Einsatz. Dabei werden sie im Rahmen des Social Leadership Programms intensiv von Teach For Austria ausgebildet.

Information und Bewerbung: teachforaustria.at

Über Teach For Austria

Teach For Austria ist eine gemeinnützige Organisation, die sich seit 2012 für Bildungsfairness in Österreich einsetzt. Unser Ziel ist es, besonders engagierte und ambitionierte Hochschulabsolvent:innen sowie Career Changer auszuwählen und intensiv auszubilden, damit sie für zwei Jahre in herausfordernden Kindergärten und Schulen wirken. Durch ihre Arbeit tragen unsere TFA Fellows dazu bei, die Bildungschancen von Kindern aus sozial benachteiligten Verhältnissen nachhaltig zu verbessern.