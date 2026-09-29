  • 29.09.2026, 09:05:35
  • /
  • OTS0032

OECD: Lehrkräftemangel trifft nicht alle Schulen gleich

Andreas Schleicher: „Sobald wir den sozialen Hintergrund berücksichtigen, verändert sich das Bild.“

Andreas Schleicher, Director for Education and Skills der OECD bei der European Teach For All Conference in Wien 2025 ©TFA

Genau hier setzt die Mission von Teach for Austria an: hervorragende Lehrkräfte dorthin zu bringen, wo sie am dringendsten gebraucht werden. Diese Mission ist von entscheidender Bedeutung. Kindern und Jugendlichen aus privilegierten Verhältnissen werden sich im Leben immer wieder Türen öffnen. Für junge Menschen aus benachteiligten Verhältnissen gibt es dagegen oft nur diese eine entscheidende Chance: auf eine großartige Lehrkraft und eine gute Schule zu treffen.

Andreas Schleicher, Director for Education and Skills der OECD

1/1
Wien (OTS) - 

Andreas Schleicher, Director for Education and Skills der OECD, sagt in einem exklusiven Statement für Teach For Austria: „Genau hier setzt die Mission von Teach for Austria an: hervorragende Lehrkräfte dorthin zu bringen, wo sie am dringendsten gebraucht werden. Diese Mission ist von entscheidender Bedeutung. Kindern und Jugendlichen aus privilegierten Verhältnissen werden sich im Leben immer wieder Türen öffnen. Für junge Menschen aus benachteiligten Verhältnissen gibt es dagegen oft nur diese eine entscheidende Chance: auf eine großartige Lehrkraft und eine gute Schule zu treffen.“Auf den ersten Blick scheint der Lehrkräftemangel in Österreich überschaubar. Vor Beginn des Schuljahres waren lediglich 1 % aller Stellen unbesetzt – deutlich weniger als die Leerstandsquote in der Gesamtwirtschaft von 4 %. Doch sobald wir den sozialen Hintergrund der Schulen berücksichtigen, verändert sich das Bild. Schulen in benachteiligten Nachbarschaften Österreichs berichten von einem deutlich größeren Lehrkräftemangel als Schulen in privilegierteren Gegenden. Genau hier setzt die Mission von Teach for Austria an: hervorragende Lehrkräfte dorthin zu bringen, wo sie am dringendsten gebraucht werden. Diese Mission ist von entscheidender Bedeutung. Kindern und Jugendlichen aus privilegierten Verhältnissen werden sich im Leben immer wieder Türen öffnen. Für junge Menschen aus benachteiligten Verhältnissen gibt es dagegen oft nur diese eine entscheidende Chance: auf eine großartige Lehrkraft und eine gute Schule zu treffen.“

Entscheidend ist, wo Lehrkräfte fehlen

Genau an dieser Stelle setzt die Arbeit von Teach For Austria an. Denn unterschiedliche Ausgangsbedingungen brauchen unterschiedliche Unterstützung, damit Kinder faire Chancen auf hochwertige Bildung haben. Das ist der Kern von Bildungsfairness: Nicht jedes Kind braucht dasselbe, aber jedes Kind braucht eine faire Chance.

Teach For Austria gewinnt Top-Hochschulabsolvent:innen und Career Changer für die Arbeit als Fellows an Kindergärten und Schulen mit besonderen gesellschaftlichen Herausforderungen. Das zweijährige Social Leadership Programm verbindet die pädagogische Arbeit mit intensiver Vorbereitung, Training, Coaching und Leadership-Entwicklung.

„Die Rolle der Lehrkraft ist besonders dort relevant, wo Kinder mit unterschiedlichen Startbedingungen ins Bildungssystem kommen. An diesen Standorten setzt unser Social Leadership Programm mit einer klaren Vision von Bildungsfairness an. Wir wählen Menschen aus, die volle Verantwortung übernehmen, hohe Erwartungen an Kinder und Jugendliche haben und bereit sind, sich intensiv weiterzuentwickeln. Ab dem 30. September können sich Interessierte für den Fellow-Jahrgang 2027 bewerben, um als TFA Fellows in Kindergärten, Volks- und Mittelschulen einen Unterschied zu machen und sich langfristig für Bildungsfairness einzusetzen“, sagt Toni Kronke, stellvertretender Geschäftsführer von Teach For Austria.

Ab 30. September: Bewerbung für den Fellow-Jahrgang 2027

Einen Tag nach Veröffentlichung des OECD-Berichts öffnet Teach For Austria das Bewerbungsportal für den nächsten Jahrgang. Ab dem 30. September können sich besonders engagierte Hochschulabsolvent:innen und Career Changer für den TFA Fellow-Jahrgang 2027 bewerben.

TFA Fellows sind Menschen, die Verantwortung übernehmen und sich für Bildungsfairness einsetzen wollen. Ab Herbst 2027 sind sie in Kindergärten und Schulen mit vielen sozial benachteiligten Kindern/Jugendlichen im Einsatz. Dabei werden sie im Rahmen des Social Leadership Programms intensiv von Teach For Austria ausgebildet.

Information und Bewerbung: teachforaustria.at

Über Teach For Austria

Teach For Austria ist eine gemeinnützige Organisation, die sich seit 2012 für Bildungsfairness in Österreich einsetzt. Unser Ziel ist es, besonders engagierte und ambitionierte Hochschulabsolvent:innen sowie Career Changer auszuwählen und intensiv auszubilden, damit sie für zwei Jahre in herausfordernden Kindergärten und Schulen wirken. Durch ihre Arbeit tragen unsere TFA Fellows dazu bei, die Bildungschancen von Kindern aus sozial benachteiligten Verhältnissen nachhaltig zu verbessern.

Rückfragen & Kontakt

Teach For Austria
Mag. Claudia Riegler
Telefon: +43 699 164 565 14
E-Mail: [email protected]

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | TFA

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Anhang

Vorschau Bild von Andreas Schleicher, Director for Education and Skills der OECD bei der European Teach For All Conference in Wien 2025 ©TFA [Bild, 1.77MB]

Teach For Austria gemeinnützige GmbH

Rückfragen & Kontakt

Teach For Austria
Mag. Claudia Riegler
Telefon: +43 699 164 565 14
E-Mail: [email protected]

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright