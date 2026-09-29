W24 Stadtbarometer: 91 % der Wienerinnen und Wiener begrüßen neue E-Moped-Regeln: Zulassungspflicht und Fahrverbot auf Radwegen

Wien (OTS) -

Das Stadtfernsehen W24 hat gemeinsam mit dem IFDD – Institut für Demoskopie und Datenanalyse unter der Leitung von Christoph Haselmayer das aktuelle W24-Stadtbarometer durchgeführt.

Freuen Sie sich auf die neue U-Bahn-Linie U5 zwischen Karlsplatz und Hernals?

71 % ja, 12% nein, 17 % weiß nicht, keine Angabe

Wie sehr stimmen Sie der folgenden Aussage zu? Kunst und Kultur gehören wesentlich zu dem, was Wien ausmacht.

94 % stimme zu, 5 % stimme nicht zu, 1 % weiß nicht, keine Angabe

Ab 1. Oktober gelten für E-Mopeds neue gesetzliche Regelungen. Unter anderem ist eine Zulassung erforderlich und E-Mopeds dürfen nicht mehr auf Radwegen fahren. Wie beurteilen Sie diese Regelung?

91 % gut, 8 % schlecht, 1 % weiß nicht , keine Angabe

Angenommen am kommenden Sonntag wären in Wien Landtags- und Gemeinderatswahlen, welcher Partei würden Sie Ihre Stimme geben?

35 % Michael Ludwig SPÖ, 26 % Dominik Nepp FPÖ, 19 % Judith Pühringer Grüne, 7 % Bettina Emmerling Neos, 7 % Markus Figl ÖVP, 5 % Barbara Urbancic KPÖ, 1 % andere Partei

Angenommen Sie könnten in Wien den/die BürgermeisterIn direkt wählen, welchen Namen würden Sie ankreuzen?

44 % Michael Ludwig SPÖ, 26 % Dominik Nepp FPÖ, 17 % Judith Pühringer Grüne, 3 % Bettina Emmerling Neos, 7 % Markus Figl ÖVP, 3 % Barbara Urbancic KPÖ

IFDD Geschäftsführer Christoph Haselmayer kommentiert: Die SPÖ liegt mit 35 % weiterhin klar auf Platz 1. Der deutliche Gegenwind aus dem Bund zieht allerdings auch eine starke Landespartei wie die SPÖ Wien nach unten. Bei der FPÖ zeigt sich der umgekehrte Effekt: Der Rückenwind aus dem Bund bringt sie auf 26 %, obwohl sich die Freiheitlichen im urbanen Raum deutlich schwerer tun als in ländlichen Regionen. Die Grünen kommen nach dem Hitzesommer auf 19 % und liegen damit klar auf Platz 3. Sie profitieren deutlich davon, nicht Teil der Bundesregierung zu sein. Genau der gegenteilige Effekt zeigt sich bei den NEOS und der ÖVP. Beide Parteien kommen in der Bundeshauptstadt nur mehr auf 7 %. Die KPÖ liegt derzeit bei 5 % in Wien. Michael Ludwig zieht die SPÖ in der Bundeshauptstadt nach oben. Bei einer fiktiven Direktwahl kommt er auf 44 %. Dominik Nepp von den Freiheitlichen erreicht 26 % und damit exakt denselben Wert wie seine Partei. Judith Pühringer von den Grünen erhält 17 %, Markus Figl kommt auf 7 %, Bettina Emmerling auf 3 % und Barbara Urbanic ebenfalls auf 3 %.

Beschreibung der Untersuchung

Auftraggeber: W24, Das Stadtfernsehen, 1010 Wien

Zielgruppe: Wahlberechtigte WienerInnen rep. ab 16 Jahren

Stichprobengröße: n=1000

Stichproben-Methode: vorgeschichtetes Randomverfahren, CAWI

Stichprobengrundlage: Auswahl der Befragten nach Quotenverfahren

Auswertung: Faktorengewichtung laut Medienanalyse und Statistik Austria Abgestimmte Erwerbsstatistik, mögliche Abweichungen bei Absolutzahlen und Prozentwerten aufgrund von Rundungsdifferenzen (99–101 Prozent)

Gewichtungsverfahren: nach Geschlecht, Alter, Bildung, Berufstätigkeit, Haushaltsgröße, Kinder im Haushalt und Wahlverhalten

Quotenplan: nach Geschlecht, Alter, Bildung, Berufstätigkeit, Bundesland, Haushaltsgröße, Kinder im Haushalt

Maximale Schwankungsbreite: +/- 3,1 % n=1000, davon +/- 3,4 % n=840 Deklarierte LTW, +/- 3,7 % n=720 Deklarierte BGM

Untersuchungszeitraum: 22. September 2026–24. September 2026

Ausführendes Institut: IFDD, Institut für Demoskopie & Datenanalyse, Feldgasse 21, 3422 Hadersfeld

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