  • 29.09.2026, 09:05:02
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>AUGE Wien: Scharfe Kritik an SPÖ-FSG-Gewerkschafter bei Neonazi-/Identitären-Demo

Berichte über die Teilnahme an rechtsextremen Veranstaltungen und queerfeindliche Inhalte müssen Konsequenzen haben

Ein solches Verhalten – nebenbei bemerkt, egal von welcher Fraktion – ist nicht tragbar und muss bei der vorliegenden Sachlage zu einem sofortigen Ausschluss führen

Vera Koller, Fraktionsvorsitzende von >AUGE Wien

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Wien (OTS) - 

Laut Medienberichten des Standard nahm ein SPÖ-FSG-fraktionierter Bundesheer-Gewerkschafter mehrmals an rechtsextremen Veranstaltungen teil und marschierte bei der Pride in Ried gemeinsam mit Identitären. Auf Facebook soll er außerdem queerfeindliche Inhalte verbreitet haben.

Ein solches Verhalten – nebenbei bemerkt, egal von welcher Fraktion – ist nicht tragbar und muss bei der vorliegenden Sachlage zu einem sofortigen Ausschluss führen”, so Vera Koller, Fraktionsvorsitzende von >AUGE Wien.

>AUGE Wien fordert den Kollegen der SPÖ-FSG-GÖD, Hannes Gruber, auf, umgehend den Ausschluss des sozialdemokratischen Gewerkschafters in die Wege zu leiten.

In einer Zeit, in der rechter Propaganda immer mehr Boden bereitet wird und Solidarität mit Springerstiefeln getreten wird, ist es umso wichtiger, dass Gewerkschaftsfraktionen und auch ihre Gewerkschafter:innen klar Stellung beziehen und auf der Seite der Beschäftigten stehen. Rechte Politik hat die Lebensrealität von Arbeitnehmer:innen noch nie verbessert“, so Koller abschließend.

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>AUGE Wien
Stefan Steindl
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