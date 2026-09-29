- 29.09.2026, 09:05:02
- /
- OTS0029
>AUGE Wien: Scharfe Kritik an SPÖ-FSG-Gewerkschafter bei Neonazi-/Identitären-Demo
Berichte über die Teilnahme an rechtsextremen Veranstaltungen und queerfeindliche Inhalte müssen Konsequenzen haben
Ein solches Verhalten – nebenbei bemerkt, egal von welcher Fraktion – ist nicht tragbar und muss bei der vorliegenden Sachlage zu einem sofortigen Ausschluss führen
Laut Medienberichten des Standard nahm ein SPÖ-FSG-fraktionierter Bundesheer-Gewerkschafter mehrmals an rechtsextremen Veranstaltungen teil und marschierte bei der Pride in Ried gemeinsam mit Identitären. Auf Facebook soll er außerdem queerfeindliche Inhalte verbreitet haben.
“
Ein solches Verhalten – nebenbei bemerkt, egal von welcher Fraktion – ist nicht tragbar und muss bei der vorliegenden Sachlage zu einem sofortigen Ausschluss führen”, so Vera Koller, Fraktionsvorsitzende von >AUGE Wien.
>AUGE Wien fordert den Kollegen der SPÖ-FSG-GÖD, Hannes Gruber, auf, umgehend den Ausschluss des sozialdemokratischen Gewerkschafters in die Wege zu leiten.
„
In einer Zeit, in der rechter Propaganda immer mehr Boden bereitet wird und Solidarität mit Springerstiefeln getreten wird, ist es umso wichtiger, dass Gewerkschaftsfraktionen und auch ihre Gewerkschafter:innen klar Stellung beziehen und auf der Seite der Beschäftigten stehen. Rechte Politik hat die Lebensrealität von Arbeitnehmer:innen noch nie verbessert“, so Koller abschließend.
Rückfragen & Kontakt
>AUGE Wien
Stefan Steindl
Telefon: +436706537202
E-Mail: [email protected]
Website: https://wien.auge.or.at
OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | AGG