AUGE Wien: Scharfe Kritik an SPÖ-FSG-Gewerkschafter bei Neonazi-/Identitären-Demo

Wien (OTS) -

Laut Medienberichten des Standard nahm ein SPÖ-FSG-fraktionierter Bundesheer-Gewerkschafter mehrmals an rechtsextremen Veranstaltungen teil und marschierte bei der Pride in Ried gemeinsam mit Identitären. Auf Facebook soll er außerdem queerfeindliche Inhalte verbreitet haben.

“ Ein solches Verhalten – nebenbei bemerkt, egal von welcher Fraktion – ist nicht tragbar und muss bei der vorliegenden Sachlage zu einem sofortigen Ausschluss führen ”, so Vera Koller, Fraktionsvorsitzende von >AUGE Wien.

>AUGE Wien fordert den Kollegen der SPÖ-FSG-GÖD, Hannes Gruber, auf, umgehend den Ausschluss des sozialdemokratischen Gewerkschafters in die Wege zu leiten.