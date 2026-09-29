Nothing präsentiert Headphone (1) Pro: Drei-Treiber-System und Sound auf Studio-Niveau für 349 Euro

London (OTS) -

Headphone (1) Pro verbindet Nothings bislang fortschrittlichstes Hörerlebnis mit professionellen Studio-Tools.

Das Londoner Technologieunternehmen Nothing hat heute Headphone (1) Pro vorgestellt. Der bislang fortschrittlichste Kopfhörer von Nothing bietet ein hochwertiges Hörerlebnis mit professionellen Studio-Tools.

Vom Alltag bis ins Studio

Headphone (1) Pro richtet sich an Audio-Enthusiast*innen, die Wert auf ein besonders detailreiches und individuell anpassbares Hörerlebnis legen. Während viele Kopfhörer entweder für die Arbeit im Studio oder fürs Musikhören im Alltag entwickelt werden, verbindet Headphone (1) Pro beide Welten: Funktionen für den Alltag wie aktive Geräuschunterdrückung mit professionellen Studio-Features zum Hören, Produzieren und Mixen.

Mehr Klangdetails mit drei Treibern

Während die meisten Kopfhörer auf dem Markt in der Regel mit einem einzelnen Treiber arbeiten, verfügt Headphone (1) Pro über ein Drei-Treiber-System. Jeder der drei Treiber ist auf einen bestimmten Bereich des Frequenzspektrums spezialisiert. Gemeinsam sorgen sie für tieferen Bass, mehr Textur in Stimmen und mehr Klangfülle bei Instrumenten. Der dynamische Basstreiber verleiht dem Bass mehr Druck und sorgt für eine höhere Empfindlichkeit. Der Präzisions-Dynamiktreiber bringt mehr Textur in Stimmen und Instrumente, während ein neuer xMEMS-Hochtöner für klare Höhen sorgt.

Professionelle Studio-Tools mit Metropolis Studios

Headphone (1) Pro wurde gemeinsam mit den international renommierten Expert*innen von Metropolis Studios abgestimmt. Die Expertise von Metropolis Studios in professionellen Tools und Klangbühnen ergänzt Nothings Erfahrung mit Audiotechnologie für den Alltag und ermöglicht so ein Hörerlebnis auf Studio-Niveau.

Ein eigener Flat EQ Switch bietet Produzent*innen, Künstler*innen und Creators ein neutrales Klangprofil. Mit "Studio B" kommt außerdem ein neuer Dynamic Spatial Audio-Modus hinzu, der den akustischen Charakter eines Mixing Rooms erlebbar macht. Fünf neue Custom EQ-Profile wurden entwickelt, um unterschiedliche britische Musikgenres optimal zur Geltung zu bringen.

Bis zu 46 dB: Nothings bisher fortschrittlichste aktive Geräuschunterdrückung

Headphone (1) Pro verfügt außerdem über Nothings bisher beste adaptive aktive Geräuschunterdrückung in Echtzeit. Ein System aus zehn Mikrofonen filtert Umgebungsgeräusche präziser heraus, insbesondere bei Wind oder im Straßenverkehr. Auch die Ohrpolster wurden neu gestaltet, um eine bessere akustische Abdichtung zu erreichen. Eine neue 8mm-Silikon-Schallwand im Inneren der Polster bildet eine zusätzliche Schallbarriere und verbessert die Abschirmung von Außengeräuschen weiter.

Headphone (1) Pro unterstützt außerdem Hi-Res Audio für kabelloses und kabelgebundenes Hören. Über USB-C ermöglicht der Kopfhörer verlustfreie Hi-Fi-Wiedergabe mit bis zu 24 Bit/192 kHz. Fünf Dynamic Spatial Audio-Modi mit Head Tracking schaffen ein immersives Hörerlebnis, abgestimmt auf unterschiedliche Hörsituationen.

Mehr Flexibilität mit der Nothing X App

Mit Advanced EQ lassen sich Tuning-Punkte über den gesamten Frequenzbereich verschieben sowie Haupt- und Präzisions-Treiber individuell steuern. Simple EQ ermöglicht es, einzelne Elemente wie Bass und Stimmen gezielt anzupassen.

Personal Sound und individuelle EQ-Profile bieten zusätzliche Möglichkeiten, Headphone (1) Pro nach den eigenen Vorstellungen abzustimmen.

Gefräste Metallkomponenten. Optimierter Sitz.

Headphone (1) Pro ist die bislang konsequenteste Ausprägung von Nothings transparenter Designsprache. Durch das bruch- und kratzresistente 9H Panda Glas auf beiden Ohrmuscheln werden Elemente des Drei-Treiber-Systems sichtbar. Aluminium wird mit Titan kombiniert und sorgt für ein robustes, hochwertiges Finish bei gleichzeitig geringerem Gewicht.

Eine ausgewogene Konstruktion verteilt das Gewicht gleichmäßig. Ein breiteres Kopfband mit stärkerer Polsterung und die adaptive Passform sorgen für langanhaltenden Tragekomfort. Mit einem Gewicht von 327 g ist Headphone (1) Pro dank einer neu entwickelten internen Architektur leichter geworden. Dafür wurden unter anderem Stahlarme durch Titan ersetzt und weichere Ohrpolster entwickelt.

Bei deaktivierter Geräuschunterdrückung bietet Headphone (1) Pro bis zu 68 Stunden Akkulaufzeit. Außerdem unterstützt der Kopfhörer Schnellladen und ist nach IP52 zertifiziert.

Erhältlich in Schwarz und Weiß verbindet Headphone (1) Pro Nothings charakteristische Designsprache mit der bisher besten aktiven Geräuschunterdrückung der Marke, Dynamic Spatial Audio und professionellen Studio-Tools. Damit schlägt der Kopfhörer die Brücke zwischen professioneller Studioarbeit und alltäglichem Musikhören.

V wird globaler Markenbotschafter von Nothing

Nothing gibt außerdem V von BTS und international gefeierter Solokünstler, als neuen globalen Markenbotschafter bekannt. V steht im Mittelpunkt der neuen, in Seoul von Dorothea Sing Zhang fotografierten Kampagne für Headphone (1) Pro, die den kreativen Prozess, klangliche Experimentierfreude und technische Exzellenz in den Fokus rückt. Dabei verbindet sie den Einfluss von V auf die Musikkultur mit Nothings designorientierter Produktentwicklung. Mit der Partnerschaft setzt Nothing die Zusammenarbeit mit Künstler*innen und kreativen Persönlichkeiten fort, die prägen, was als Nächstes in Musik und Kultur passiert.

Preis und Verfügbarkeit

Ab dem 29. September ist Headphone (1) Pro für 349 EUR / CHF 329 bei folgenden Handelspartnern in Deutschland, Österreich und der Schweiz verfügbar:

Deutschland: MediaMarkt Saturn, Amazon, Otto

Österreich: MediaMarkt AT, Amazon

Schweiz: MediaMarkt CH, Digitec, Brack

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Weitere Informationen und Bildmaterial zu Headphone (1) Pro befinden sich im Media Kit.