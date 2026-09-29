15 Jahre da Vinci Operationsroboter im Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Wien

Wien (OTS) -

Zum ersten Mal eingesetzt wurde das da Vinci-Operationssystem Anfang August 2011 bei einer urologischen Operation, einer Prostatektomie, einer vollständigen Entfernung der Prostata. Mittlerweile sind zwei da Vinci-Systeme im Einsatz und insgesamt vier medizinische Abteilungen setzen auf die roboterassistierte Chirurgie.

Große Expertise: 2 Systeme - 4 Abteilungen

Im Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Wien sind zwei da Vinci-Systeme im Einsatz, eines davon steht exklusiv der Abteilung für Urologie und Andrologie zur Verfügung. Beide da Vinci-Systeme sind mit dem Firefly ICG ausgestattet. Damit können Gefäße und die Durchblutung von Organen und Gewebe während der Operation unter einem Speziallicht dargestellt werden, um präziser und schonender operieren zu können.

Die Abteilung für Urologie und Andrologie (Vorstand: Prim. Priv.-Doz. Dr. Anton Ponholzer, F.E.B.U.) setzt seit August 2011 auf die roboterassistierte Chirurgie. Die Abteilung für Gynäkologie (Vorstand: Prim. Dr. Imre Szilagyi, MBA) operiert seit Mai 2016 Jahren mit dem da Vinci-System, die Abteilung für Chirurgie (Vorstand: Prim. Priv.-Doz. Dr. Stefan Riss, FRCS) setzt das da Vinci-Operationssystem seit Juli 2017 ein und die Abteilung für HNO und Phoniatrie (Vorstand: Prim. Univ.-Prof. Dr. Michael Formanek) folgte im Dezember 2017.

„Österreichweit führen wir die meisten Operationen mit Roboterassistenz durch und sind auch als Lehrabteilung tätig,“ erläutert OA Dr. Michael Lamche, MBA, MSc, F.E.B.U. von der Abteilung für Urologie, der seit 15 Jahren mit dem da Vinci-System operiert. Abteilungs-vorstand Prim. Priv.-Doz. Dr. Anton Ponholzer, F.E.B.U. ergänzt: „Die robotische Chirurgie mit dem da Vinci-Operationssystem bringt für die Patientinnen und Patienten sehr viele Vorteile und wir sind froh, dass wir damals diesen zukunftsweisenden Weg eingeschlagen haben.“

Die Vorteile des da Vinci-Operationssystems

Roboterassistierte da Vinci-Operationen bieten Patientinnen und Patienten viele Vorteile wie beispielsweise ein geringeres Gewebstrauma und damit verbunden weniger Schmerzen nach der Operation, einen geringeren Blutverlust, eine kürzere Aufenthaltsdauer und eine verminderte Narbenbildung. Durch das da Vinci-System können sensible anatomische Strukturen gezielt geschont werden. Dies kann insbesondere bei Prostataoperationen zu einer besseren Erhaltung von Kontinenz oder Potenz beitragen. Auch die Operateurinnen und Operateure profitieren von dem System und können damit komplexe und langandauernde Operationen durchführen.

Verantwortung gegenüber den Menschen

„Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stehen neuen Entwicklungen offen gegenüber. Das gilt auch für den Einsatz modernster Geräte, mit denen wir unsere Patientinnen und Patienten noch besser versorgen können, wodurch uns mehr Zeit für die persönliche Zuwendung zu den Menschen bleibt,“ so Krankenhaus-Gesamtleiter Dir. Ivan Jukić, MAS.