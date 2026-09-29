Kardiovaskuläre Hochrisikoambuulanz in Klinik Hietzing: Herz-Kreislauf-Erkrankungen häufigste Todesursache bei Frauen

Wien (OTS) -

Herz-Kreislauf-Erkrankungen gelten noch immer häufig als Männerkrankheit. Dabei sind sie die häufigste Todesursache bei Frauen. Dennoch werden Herzinfarkte oder Herzschwäche bei ihnen oft zu spät erkannt. Die Anzeichen unterscheiden sich häufig von denen bei Männern. „Wir wissen heute, dass es nicht das eine Herz-Kreislauf-Risikoprofil für alle gibt“, sagt Bernhard Haring, Vorstand der Kardiologischen Abteilung der Klinik Hietzing. „Bei Frauen müssen wir genauer hinschauen und geschlechtsspezifische Risikofaktoren und individuelle Lebensphasen stärker berücksichtigen.“

Behandlung von Hochrisikopatient*innen in den Spezialambulanzen der Klinik Hietzing

Erhöhte Blutdruck- und Cholesterinwerte sind eng mit dem Herz-Kreislauf-Risiko verbunden und müssen bereits in jungem Alter individuell bewertet und behandelt werden. Genau hier setzt das Angebot im Wiener Gesundheitsverbund an. So bündelt die Kardiovaskuläre Hochrisikoambulanz der Klinik Hietzing die gezielte Abklärung und Behandlung unterschiedlicher kardiovaskulärer Risikofaktoren und arbeitet dabei interdisziplinär mit anderen Fachrichtungen, insbesondere mit den Abteilungen für Stoffwechselerkrankungen und Nephrologie, Gynäkologie und Neurologie zusammen. Ziel ist es, ein erhöhtes Herz-Kreislauf-Risiko frühzeitig zu erkennen und rechtzeitig gegenzusteuern. Hierfür werden an der Klinik Hietzing auch neue innovative Therapiemaßnahmen im Bereich der interventionellen Bluthochdrucktherapie und der Fettstoffwechselstörungen angeboten. Darüber hinaus liegt ein besonderer Schwerpunkt auf der interdisziplinären Abklärung eines Lungenhochdrucks, bei der die beteiligten Fachbereiche – Kardiologie, Pneumologie und Rheumatologie – eng zusammenarbeiten.

Besonderer Fokus in der Schwangerschaft

Bei der Herzgesundheit spielen unterschiedliche Lebensphasen eine wichtige Rolle: Risikofaktoren und Erkrankungen können sich im Laufe des Lebens verändern und erfordern eine entsprechend angepasste medizinische Betreuung. Ein wichtiger Aspekt ist die Zeit während einer Schwangerschaft: Kardiovaskuläre Erkrankungen sind die häufigste nicht-geburtshilflich bedingte Todesursache bei Schwangeren und machen weltweit 33 Prozent der mütterlichen Todesfälle aus.

Klinik Hietzing an neuen europäischen Frauengesundheitsleitlinien beteiligt

Im August 2025 ist die aktualisierte europäische Leitlinie zur Behandlung von kardiovaskulären Erkrankungen in der Schwangerschaft erschienen, an der Abteilungsvorstand Haring maßgeblich mitgewirkt hat. Die darin verankerte patientinnenzentrierte und interdisziplinäre Behandlung entspricht auch dem Ansatz der Klinik Hietzing. Besondere Aufmerksamkeit gilt dabei auch der Zeit nach der Geburt: Frauen, bei denen es während der Schwangerschaft zu Komplikationen wie Bluthochdruck, Präeklampsie oder Gestationsdiabetes gekommen ist, werden auch nach der Entbindung konsequent kardiovaskulär und hinsichtlich ihres individuellen langfristigen Herz-Kreislauf-Risikos nach- und weiter betreut.

Herzgesundheit ist Frauengesundheit

Um Frauengesundheit geht es auch in der 46. Folge von KLINIKKOSMOS – der Podcast des Wiener Gesundheitsverbundes: Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind die häufigste Todesursache bei Frauen und werden dennoch oft unterschätzt. Lisa und Lisa sprechen mit der Frauengesundheitsexpertin und Kardiologin Anna Raab darüber, warum Herzinfarkte bei Frauen häufig anders verlaufen und deshalb später erkannt werden.

Klinikkosmos: Podcast des Wiener Gesundheitsverbundes – Wiener Gesundheitsverbund

Service-Links:

Kardiovaskuläre Hochrisikoambulanz der Klinik Hietzing

https://klinik-hietzing.gesundheitsverbund.at/leistung/kardiovaskulaere-hochrisikoambulanz/

·Interdisziplinäre Lungenhochdruckambulanz der Klinik Hietzing

https://klinik-hietzing.gesundheitsverbund.at/leistung/interdisziplinaere-lungenhochdruckambulanz/

·Behandlung von kardiovaskulären Erkrankungen in der Schwangerschaft – DGK-Kommentar zu den Leitlinien der ESC (2025). Haring, B., Emrich, I.E., Boer, J. et al. Kardiologie 20, 346–359 (2026).

https://doi.org/10.1007/s12181-026-00810-x