  • 29.09.2026, 08:44:02
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Aviso PK/Buchpräsentation Hanke/Perz/Hufnagl am 5.10.: Autobahnbau in Österreich unter NS-Herrschaft

Konzeption – Inszenierung – (Zwangs)arbeit – Folgen

Wien (OTS) - 

Auf Initiative der ASFINAG hat die Österreichische Gesellschaft für Zeitgeschichte (ÖGZ) unter der Leitung von Dr. Bertrand Perz, Universitätsprofessor am Institut für Zeitgeschichte der Universität Wien, den Autobahnbau in Österreich zwischen 1935 und 1950 erstmals wissenschaftlich umfassend aufgearbeitet. Die Schwerpunktsetzung des Historiker:innen-Teams galt den Themen Arbeitswelt, Beschäftigungspolitik und Zwangsarbeit von zivilen ausländischen Arbeitskräften, Kriegsgefangenen und KZ-Häftlingen während der NS-Zeit.

Die Vertreterinnen und Vertreter der Medien sind herzlich zur Buchpräsentation im Rahmen einer Pressekonferenz eingeladen. Aus organisatorischen Gründen ersuchen wir um Anmeldung.

„Autobahnbau in Österreich unter NS-Herrschaft. Konzeption – Inszenierung – (Zwangs)arbeit – Folgen“ (Böhlau 2026)

Einleitende Worte: Peter HANKE, Bundesminister für Innovation, Mobilität und Infrastruktur und Hartwig HUFNAGL, Vorstand der ASFINAG.

Präsentation der neuen Forschungsergebnisse durch Bertrand PERZ, Gabriele HACKL-SCHWIND und Alexandra WACHTER (Institut für Zeitgeschichte der Universität Wien).

Wann: Montag, 5. Oktober 2026 um 11 Uhr

Wo: ASFINAG, Austro Tower Schnirchgasse 17 (2. Stock Presseraum), 1030 Wien (U3-Station Erdberg)

Akkreditierung/Anmeldung erforderlich, per Mail an [email protected]

Rückfragen & Kontakt

ASFINAG Pressesprecher
Mag. Christoph Pollinger, M.A.
Telefon: +43 664 60108 16841
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.asfinag.at

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