Nach Beatpatrol-Chaos: Veranstalterwechsel sichert Konzerte von Mahmut Orhan und Klangkuenstler

Wien (OTS) -

Gute Nachrichten für Fans: Das Konzert von Mahmut Orhan am 3. Oktober in der Pyramide Vösendorf und die Techno-Show von Klangkuenstler am 12. Dezember im Multiversum Schwechat finden wie geplant statt. Die Lil Pony Event GmbH übernimmt als neue Veranstalterin beide Shows; Ticketing-Partner Tickethead hat den Veranstalterwechsel ermöglicht und begleitet. Bereits gekaufte Tickets behalten ihre Gültigkeit.

Planungssicherheit statt Unsicherheit für Fans und Künstler: Die bisherige Veranstalterin der beiden Konzerte, die Sappho Studio GmbH, hatte zuletzt auch das Beatpatrol Festival in Wien verantwortet, dessen Ablauf Anfang September breit in den Medien kritisiert wurde. Als absehbar war, dass die organisatorischen Voraussetzungen für die beiden Konzerte nicht mehr sichergestellt sind, hat Tickethead gemeinsam mit den Künstlermanagements einen Veranstalterwechsel eingeleitet: Die Lil Pony Event GmbH mit Sitz in Wien tritt als neue Veranstalterin auf. Verträge, behördliche Genehmigungen, Technik und Produktion wurden neu aufgesetzt.

Mit dem Wechsel besteht für Fans und Künstler Klarheit: „Die wichtigste Botschaft ist: Die Konzerte finden statt, alle bereits gekauften Tickets behalten ihre Gültigkeit“, betont Raphael Tsitsovits, Geschäftsführer von Tickethead.

Als Ticketing-Partner hat Tickethead alle Ticketkäufer:innen direkt per E-Mai informiert. Die Tickets bleiben unverändert gültig; aufgrund des Veranstalterwechsels haben Käufer:innen zusätzlich Rücktrittsrecht mit voller Rückerstattung erhalten.

Starkes Signal für die österreichische Veranstaltungsbranche

Bei dem Schritt geht es um mehr als die Absicherung zweier Konzerttermine: Die Zusammenarbeit von Ticketing-Partner, Veranstalter und Management und Locations soll zugleich ein Zeichen für Verlässlichkeit und Stabilität in der österreichischen Live-Branche setzen.

„Ein Konzertbesuch ist mehr als nur ein Ticketkauf. Viele Menschen freuen sich monatelang darauf, planen ihre Zeit und organisieren ihre Anreise. Umso wichtiger ist es, dass sie darauf vertrauen können, dass angekündigte Veranstaltungen professionell umgesetzt werden. Mit unserer Zusammenarbeit wollen wir genau dieses Vertrauen stärken und gleichzeitig zeigen, dass die österreichische Live-Branche gemeinsam Verantwortung übernimmt, wenn es darauf ankommt“, so Tsitsovits.

„Wir haben in wenigen Tagen alles neu aufgesetzt – von den Verträgen über die Genehmigungen bis zur Technik. Die Fans bekommen genau die Shows, auf die sie sich gefreut haben“, so Daniel Karlovits, Geschäftsführer der Lil Pony Event GmbH.

Der Wechsel erfolgte in enger Abstimmung mit den Künstlermanagements beider Acts: Sie haben die Durchführung durch die Lil Pony Event GmbH bestätigt – die Shows finden mit dem angekündigten Programm statt.

Für Mahmut Orhan ist der 3. Oktober zugleich sein erstes Konzert in Österreich.

Über Tickethead

Tickethead ist ein österreichischer Ticketing- und Technologieanbieter mit Sitz in Wien. Mehr als 300 aktive Veranstalter nutzen die Plattform; über 1.000 Veranstaltungen wurden bereits über Tickethead abgewickelt und mehr als 500.000 Tickets ausgegeben. Zu den Kunden und Partnern zählen unter anderem Basketball Austria, der Österreichische Volleyball Verband und der Deutsche Hockey-Bund. Betreut werden zudem Veranstaltungen und Formate wie die Sport Austria Finals oder die Vienna Comic Con. Die Ticketing-Infrastruktur von Tickethead reicht vom digitalen Ticketverkauf über Veranstaltungs- und Datenmanagement bis zum Einlass und ermöglicht Veranstaltern, Marke, Kund:innendaten und Kund:innenbeziehung selbst zu steuern. events.tickethead.io

Über Lil Pony Event GmbH

Die Lil Pony Event GmbH ist ein 2026 gegründeter Veranstalter mit Sitz in Wien und Fokus auf Konzerte, Festivals und internationale Live-Events. Hinter dem Unternehmen steht ein junges Gründerteam mit langjähriger Branchenerfahrung und dem Ziel, neue Impulse in der österreichischen Eventlandschaft zu setzen.