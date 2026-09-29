Neue Gesellschaftsdiagnose: Wenn aus technologischen Möglichkeiten alternativlose Systeme werden

Frankfurt am Main (OTS) -

Mit "MONOFUTURIS - Vom Fortschritt zum Verlust der Vielfalt" bietet Dr. phil. Konstantin Schamber eine neue Perspektive auf die technologische Entwicklung an. In dem am 7. September 2026 veröffentlichten Sachbuch untersucht der Sozialwissenschaftler, wie Innovationen zu gesellschaftlichen Voraussetzungen werden - und dadurch mögliche Zukünfte verdrängen können.

Technischer Fortschritt erweitert nicht zwangsläufig unsere Handlungsfreiheit. Diese These steht im Mittelpunkt des neuen Sachbuchs "MONOFUTURIS - Vom Fortschritt zum Verlust der Vielfalt. Ein Plädoyer für offene Zukünfte in einer technisierten Welt" von Dr. phil. Konstantin Schamber, das am 7. September 2026 im Anthroexx Verlag erschienen ist.

Der Autor beschreibt mit dem Begriff "Monofuturis" einen Prozess, in dem Technik zunächst eine Option unter vielen ist. Doch dann wird sie zum Standard, zu einem System und schließlich zu einer gesellschaftlichen Voraussetzung. Digitale Plattformen, Künstliche Intelligenz, automatisierte Entscheidungen oder E-Government beginnen zuerst als zusätzliche Angebote. Doch wenn Infrastruktur, Kapital, Recht, Ausbildung und Gewohnheiten einem gemeinsamen Entwicklungspfad folgen, werden Alternativen zunehmend unbezahlbar, unpraktikabel oder unsichtbar.

Der entstehende Zwang tritt dabei nicht als solcher in Erscheinung. Die Technik bietet Komfort, Effizienz und Fortschritt. Doch aus Bequemlichkeit kann Abhängigkeit werden, aus Effizienz Verwundbarkeit. Schließlich passt sich nicht mehr die Technik dem Menschen an. Vielmehr muss sich der Mensch an ein System anpassen, das auf eine zunehmend technisierte Welt ausgerichtet ist.

Sachbuch bietet Orientierungsrahmen

Der Autor fragt deshalb nicht nur, was Technologien künftig leisten können. Im Zentrum steht die Frage, was Menschen und Gesellschaften möglicherweise nicht mehr können, weil sie Fähigkeiten, Entscheidungen und Infrastrukturen an technische Systeme abgegeben haben. Künstliche Intelligenz ist dabei nicht das eigentliche Thema, sondern das derzeit sichtbarste Symptom einer umfassenderen Verschiebung.

Schambers Analyse verbindet strategische Vorausschau mit sozialwissenschaftlichen, psychologischen, technikphilosophischen und systemischen Perspektiven. Sie liefert keine lineare Prognose, sondern einen Orientierungsrahmen, um Abhängigkeiten, Machtverschiebungen und den Verlust von Alternativen frühzeitig zu erkennen. Das Manuskript entstand über einem Zeitraum von mehr als sechs Jahren und basiert unter anderem auf über 300 Fachgesprächen und der Auswertung von etwa 500 Büchern.

Buchdaten: Hardcover, 288 Seiten, 30,00 Euro. ISBN-Print: 978-3-912841-00-8; E-Book: 978-3-912841-01-5.

Über den Anthroexx Verlag und zur Person Konstantin Schamber

Der Anthroexx Verlag ist ein Imprint der StrategicInterCom GmbH mit Sitz in Frankfurt am Main. Ein Schwerpunkt sind Sachbücher an der Schnittstelle von Gesellschaft, Technologie und Zukunft.

Dr. phil. Konstantin Schamber ist Sozialwissenschaftler, Autor und Experte für strategische Vorausschau. Seit über 20 Jahren begleitet er Entscheidungsträger:innen aus Wirtschaft, Staat und Zivilgesellschaft in Transformationsprozessen - mit besonderem Fokus auf Führung, Technogenese und Zukunftsfähigkeit.

Er studierte Soziologie und Psychologie an der Ludwig-Maximilians-Universität München und promovierte dort bei Prof. Dr. Ulrich Beck, einem der einflussreichsten Vordenker der globalen Risikogesellschaft.

Langjährige Forschungs-, Arbeits- und Lebensaufenthalte in verschiedenen Kulturkreisen prägen seine interkulturelle und interdisziplinäre Perspektive. Er lehrt an mehreren Hochschulen im In- und Ausland und veranstaltet weltweit Technologiekongresse.