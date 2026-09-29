3SI Immogroup bringt erfolgreiches Wiener Wohnungsmodell nach Graz und Salzburg

Wien (OTS) -

Die 3SI Immogroup setzt den nächsten Schritt ihrer Wachstumsstrategie: Nachdem das Wiener Familienunternehmen bereits in den vergangenen Jahren gezielt Liegenschaften in Graz und Salzburg angekauft und entwickelt hat, wird nun auch das in Wien seit vielen Jahren erfolgreiche Abverkaufsmodell auf die Bundesländer ausgeweitet. Künftig bringt 3SI auch in Graz und Salzburg hochwertig sanierte Eigentumswohnungen in ausgewählten Bestandsimmobilien auf den Markt.

Damit erweitert das Unternehmen seine bisherige Tätigkeit in den Bundesländern um einen wesentlichen Baustein. Während 3SI in Wien seit Jahrzehnten die gesamte Wertschöpfungskette vom Ankauf über Entwicklung, Sanierung und Bau bis zum Verkauf abdeckt, wurden in Graz und Salzburg in den vergangenen Jahren zunächst gezielt Immobilien erworben, entwickelt und im Bestand gehalten. Nun folgt der nächste konsequente Schritt: der Einzelverkauf ausgewählter Wohnungen.

„ Graz und Salzburg sind für uns keine neuen Märkte. Wir haben dort bereits in den vergangenen Jahren angekauft, investiert und Immobilien weiterentwickelt. Neu ist, dass wir nun auch unser erfolgreiches Wiener Abverkaufsmodell in diese Städte bringen. Wir sehen eine starke Nachfrage nach hochwertigem Eigentum in guten urbanen Lagen und sind überzeugt, dass unsere Erfahrung aus Wien hier sehr gut funktioniert. Gleichzeitig wollen wir unseren Bestand in beiden Städten weiter ausbauen, neue Liegenschaften ankaufen und zusätzliche Projekte entwickeln “, erklärt Michael Schmidt, Geschäftsführer der 3SI Immogroup.

Wiener Altbaukompetenz für Graz und Salzburg

Im Mittelpunkt steht jene Strategie, mit der sich die 3SI Immogroup insbesondere am Wiener Wohnimmobilienmarkt etabliert hat: charaktervolle Bestandsimmobilien erkennen, deren Potenzial heben und hochwertigen Wohnraum mit langfristigem Wert schaffen. Bestehende Qualitäten und historische Details werden bewahrt, während Wohnungen, Allgemeinflächen und Gebäude technisch und gestalterisch auf zeitgemäße Standards gebracht werden.

Dieses Know-how soll künftig verstärkt auch in Graz und Salzburg zum Einsatz kommen. Ausgewählte Wohnungen werden hochwertig saniert und anschließend als Eigentumswohnungen angeboten. Dabei setzt 3SI auf dieselben Qualitätsstandards, die auch die Wiener Projekte des Familienunternehmens prägen – von der Planung und Sanierung bis zur Ausstattung und Vermarktung.

„ Unser Anspruch ist überall derselbe: Wir wollen Immobilien nicht einfach nur kaufen und wieder verkaufen, sondern ihre Qualität erkennen und sie nachhaltig weiterentwickeln. Gerade schöne Bestandsgebäude bieten dafür enormes Potenzial. Was wir in Wien über viele Jahre aufgebaut und laufend weiterentwickelt haben, wollen wir nun auch für Käuferinnen und Käufer in Graz und Salzburg erlebbar machen “, so Schmidt.

Weiter ankaufen, entwickeln und bauen

Der Start des Wohnungsverkaufs ist dabei kein Abschluss der Expansion, sondern vielmehr deren nächste Phase. Die 3SI Immogroup wird ihre Aktivitäten in Graz und Salzburg weiter ausbauen und ist aktiv auf der Suche nach neuen Liegenschaften. Neben Zinshäusern und Bestandsobjekten mit Entwicklungspotenzial stehen dabei auch Grundstücke und geeignete Möglichkeiten für Neubauprojekte im Fokus.

Weitere Informationen:

www.3si.at

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