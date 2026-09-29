  • 29.09.2026, 08:00:33
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Verleihung des Wiener Rupert-Riedl-Preises 2026

Di, 6. Okt. 2026, 18:00 Uhr, Diplomatische Akademie

Wien (OTS) - 

Im Andenken an Rupert Riedl, dem Gründungspräsidenten des Club of Vienna, werden zwei wissenschaftliche Arbeiten ausgezeichnet, die einen Beitrag zur Evolutionären Erkenntnistheorie leisten, als deren Mitbegründer Rupert Riedl gilt.

ANMELDUNG


PROGRAMM

Begrüßung
Dr. Harald Frey (Club of Vienna)

Laudatio von Prof.in Jilian Petersen (Universität Wien)

Präsentation der Arbeit durch die Preisträgerin Sarah Zauner, PhD: „Ökologische Netzwerke zwischen Muscheln, Mikroben und Zugvögeln“

Symbiosen mit Bakterien ermöglichen vielen Tieren das Leben in nährstoffarmen oder unwirtlichen Lebensräumen. Die Mondmuschel Loripes orbiculatus lebt im schwefelreichen Seegrasökosystem des Banc d’Arguin in Mauretanien und ist auf schwefeloxidierende Bakterien in ihren Kiemen angewiesen. Wie diese lebenswichtigen Symbionten an die Nachkommen weitergegeben werden und welche weiteren Mikroben die Muschel beherbergt, war bislang wenig untersucht. Die Arbeit zeigt, wie Fortpflanzung, mikrobielle Gemeinschaften und trophische Interaktionen zusammenwirken und so die Dynamik des gesamten Ökosystems prägen.

Laudatio von Prof.in Evelyne Selberherr (Vetmed Wien)

Präsentation der Arbeit durch den Preisträger Cameron Strachan, PhD: „Stille Ausbrüche im Darm: Wie die Evolution Ordnung in die Vielfalt der Mikroben bringt“

Die Sequenzierung zeigt, wie vielfältig die Bakterien im Darm sind. Doch welche gehören zusammen, und welche erfüllen ähnliche Aufgaben? Unser Ansatz nutzt die Evolution, um diese Vielfalt zu ordnen: Im Darm setzen sich immer wieder besonders gut angepasste Bakterien durch und verdrängen nahe Verwandte. Das hinterlässt typische Spuren im Erbgut. Anhand dieser Spuren können wir natürliche Gruppen erkennen und besser verstehen, welche Aufgaben sie im Darm übernehmen.

Rückfragen & Kontakt

Dr.in Sigrid Kroismayr
Mobil: +43 676 400 33 75
Email: [email protected]

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