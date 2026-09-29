EU-Screening Week: Früherkennung im Fokus

Wien (OTS) -

Vom 28. September bis 4. Oktober 2026 findet erstmals die EU-Screening Week statt. Eine Woche lang werden europaweit Initiativen zu Vorsorge und Früherkennung gebündelt und sichtbar gemacht. Da der Weltherztag am 29. September genau in diesen Zeitraum fällt, stehen kardiovaskuläre und kardiometabolische Risikofaktoren besonders im Mittelpunkt.

Die Österreichische Röntgengesellschaft (ÖRG) nimmt diese Woche zum Anlass, um auf den Stellenwert von Screening-Untersuchungen aufmerksam zu machen.

Lungenkrebs früh erkennen – Herzrisiko gleich mit im Blick

Österreichisches LEAD-DETECT-Screening zeigt den Mehrwert der Low-Dose-CT

„Ihre professionelle Umsicht, Erfahrung und Genauigkeit haben mir im weitesten Sinne das Leben gerettet.“ Mit diesen Worten bedankt sich ein Teilnehmer des österreichischen LEAD-DETECT-Screenings bei seinem Untersuchungsteam. Beim Lungenkrebs-Screening wurde bei ihm kein auffälliger Lungenbefund, jedoch eine ausgeprägte koronare Verkalkung festgestellt. Die daraufhin empfohlene kardiologische Abklärung führte wenige Monate später zu einer Bypass-Operation. Heute sagt der Teilnehmer: „Ich bin jetzt stolzer Besitzer von drei Bypässen – aber ich lebe!“

Der persönliche Erfahrungsbericht zeigt eindrucksvoll den zusätzlichen Informationsgewinn der Low-Dose-Computertomographie: Neben Veränderungen der Lunge können bei der Untersuchung auch Koronarkalk und damit Hinweise auf ein erhöhtes kardiovaskuläres Risiko sichtbar werden. Während in vielen Europäischen Ländern bereits nationale Lungenkarzinom-Screening Programme angeboten werden, oder in Vorbereitung sind, gibt es in Österreich derzeit lediglich das LEAD-DETECT Pilotprojekt, bei dem wertvolle Erfahrungen zur Umsetzung eines Lungenkarzinom Screenings gesammelt werden.

Im Rahmen von LEAD-DETECT, dem österreichischen Pilotprogramm für risikobasiertes Lungenkrebs-Screening der Klinik Ottakring, Standort Penzing, wurden 725 Personen mit erhöhtem Lungenkrebsrisiko zum Screening eingeladen; 378 nahmen tatsächlich teil.

Besonders bemerkenswert ist der Blick auf das Herz-Kreislauf-Risiko: Nur 12,4 % der Screeningteilnehmer*innen wiesen keinen Koronarkalk auf. Bei 31,5 % wurde eine milde, bei 25,7 % eine moderate und bei 30,4 % eine schwere Ausprägung der koronaren Verkalkung festgestellt.

„Wir suchen bei einem Lungenkrebs-Screening nach Lungenkrebs – können dabei aber gleichzeitig ein bislang unentdecktes Herz-Kreislauf-Risiko erkennen. Genau darin liegt ein wesentlicher zusätzlicher Nutzen dieser Untersuchung.“

Der Fall des Teilnehmers macht diesen Zusatznutzen besonders greifbar: Das CT war hinsichtlich der Lunge unauffällig – der Blick auf die mitabgebildeten Herzkranzgefäße gab jedoch den entscheidenden Anstoß für eine weiterführende kardiologische Abklärung. Vier Monate später wurde der Patient am Herzen operiert und erhielt drei Bypässe.

LEAD-DETECT, eine Kooperation des Wiener Gesundheitsverbunds, der Medizinischen Universität Wien und des Ludwig Boltzmann Instituts für Lungengesundheit, ist Teil der seit 2012 laufenden LEAD-Studie (Lung – hEart – sociAl – boDy), Österreichs größter Gesundheitsstudie mit mehr als 15.000 Teilnehmer*innen. Die LEAD-Studie verfolgt einen ganzheitlichen Ansatz und verbindet unter anderem Lungen- und Herz-Kreislauf-Untersuchungen mit weiteren Gesundheitsdaten, um Risikopersonen frühzeitig zu identifizieren.

Eine radiologische Untersuchung, zwei wichtige Gesundheitsbereiche im Blick: Lunge und Herz.