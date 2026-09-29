  • 29.09.2026, 07:00:04
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Ehrenamt Patenschaften

Wenn aus Unterstützung Zukunft wird: Patenschaften, die Leben verändern

Eine glückliche Patenschaft
Wien (OTS) - 

10 Jahre „PatInnen für alle“ und 25 Jahre „connecting people“ zeigen, was entstehen kann, wenn Pat:innen junge Menschen über Jahre begleiten.

Eine Patenschaft beginnt oft ganz unspektakulär: mit einem Treffen, einem Gespräch, mit jemandem, der zuhört. Daraus kann eine Beziehung entstehen, die über Jahre trägt. Pat:innen helfen bei der Schule, bei Bewerbungen und suchen gemeinsam nach Ausbildungswegen, öffnen Netzwerke, machen Mut – und bleiben auch dann an der Seite ihrer Patenkinder, wenn es schwierig wird.

Am 16. Oktober 2026 von 14.00 bis 16.00 Uhr laden „PatInnen für alle“ und „connecting people“ anlässlich ihrer Jubiläen dazu ein, das Ehrenamt Patenschaften für sich selbst zu entdecken. Unter dem Motto „Alles auf Schiene!“ erzählen Pat:innen und Patenkinder von ihren Wegen, Herausforderungen und davon, was eine einzige verlässliche Beziehung verändern kann. “Tauchen Sie ein, in die Welt der Patenschaften. Die Wärme, die wir geben, kehrt ins eigene Herz zurück!“, so die Gründerin von „PatInnen für alle“, Erika Kudweis.

Anmeldung: www.patinnenfueralle.at/termine
Treffpunkt: 1010 Wien – der genaue Ort wird bei Anmeldung bekannt gegeben

Begrenzte Teilnehmer:innenzahl

Wie viel diese persönliche Begleitung bewirken kann, zeigen die Geschichten der Patenkinder: junge Menschen, die ihren Bildungsweg weitergehen, berufliche Perspektiven entwickeln, selbstständiger werden und ihren Platz in Österreich finden. Hinter vielen dieser Erfolge steht eine Patin oder ein Pate, die oder der über Jahre begleitet, ermutigt und an sie geglaubt hat.

Einer von ihnen ist Juan Diego. Er besucht erfolgreich die HTL und wird seit fünf Jahren von seiner „PatenOmi“ begleitet. Was als Patenschaft begonnen hat, ist längst zu einer vertrauten und familiären Beziehung geworden.

Rückfragen & Kontakt

Verein PatInnen für alle
Carina Felzmann
Telefon: 06643876778

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