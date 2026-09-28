NEOS Wien startet die „Chancenwerkstatt – NEOS Wien Akademie“

Wien (OTS) -

Mit der Chancenwerkstatt – NEOS Wien Akademie startet NEOS Wien heute beim Kick off im Leopold Museum ein neues Angebot für politische Aus- und Weiterbildung. Es soll jene Menschen stärken, die bereits Verantwortung tragen – und jenen den Einstieg erleichtern, die künftig politisch mitgestalten wollen.

Der Anlass ist konkret: Seit der Wien-Wahl 2025 ist die Zahl der NEOS Mandatar:innen um rund 40 Prozent gestiegen. In allen Wiener Bezirken haben sich neue Teams gebildet. Wer ein Mandat übernimmt, Ehrenamtliche koordiniert oder im Bezirk Strukturen aufbaut, braucht dafür Wissen und praktische Unterstützung. Die Chancenwerkstatt bringt diese Weiterbildung unter ein gemeinsames Dach und schafft Raum, Erfahrungen weiterzugeben.

Christoph Wiederkehr, Landessprecher NEOS Wien: „Mit der Chancenwerkstatt schaffen wir ein starkes Angebot für alle, die bei NEOS Verantwortung übernehmen wollen. Gerade weil unsere Bewegung in Wien gewachsen ist, ist es wichtig, dass neue Mandatar*innen und Funktionär*innen das notwendige Wissen und Handwerkszeug für ihre politische Arbeit bekommen. Wir wollen Menschen ermutigen, sich einzubringen, Verantwortung zu übernehmen und Politik aktiv mitzugestalten. Die Chancenwerkstatt verbindet dabei Erfahrung mit neuen Ideen und schafft die Möglichkeit, voneinander zu lernen und gemeinsam besser zu werden.“

Das Angebot richtet sich an drei Gruppen: Mandatar:innen erhalten Unterstützung für ihre politische Arbeit. Funktionär:innen können sich für ihre organisatorischen Aufgaben weiterbilden – von der Kampagnenplanung über die Zusammenarbeit mit Ehrenamtlichen bis zum Aufbau und Stärkung von Bezirksstrukturen. Menschen, die künftig politisch mitanpacken wollen, finden einen Einstieg und können sich Schritt für Schritt auf mögliche politischen Aufgaben vorbereiten.

Selma Arapović, Präsidentin der Chancenwerkstatt: „Ein Mandat oder eine Funktion zu übernehmen, ist erst der Anfang. Danach muss man wissen, wie man aus einer Idee einen Antrag macht, Menschen für ein Vorhaben gewinnt oder eine Kampagne organisiert. Dieses Wissen wollen wir systematisch weitergeben. So stärken wir alle, die für NEOS Verantwortung übernehmen und Wien voranbringen wollen.“

Ines Holzegger, Vizepräsidentin der Chancenwerkstatt: „Gerade in einer Zeit politischer Krisen ist es umso wichtiger, das inhaltliche und handwerkliche Rüstzeug für Politik mitzubekommen. Darum haben wir die Chancenwerkstatt gegründet. Ein tolles Angebot für unsere Mitglieder und Aktivistinnen und Aktivisten, auf das wir sehr stolz sind."