Novartis-Talent Vincent Track holt Silber bei WorldSkills 2026 in Shanghai

Shanghai/Schaftenau (OTS) -

Österreich-Premiere mit historischem Erfolg für Novartis-Mitarbeiter: Der Tiroler Vincent Track gewann bei den Berufsweltmeisterschaften WorldSkills 2026 in Shanghai die Silbermedaille im Bewerb Wassertechnologie. Damit schreibt der 21-jährige Chemieverfahrenstechniker, der seine Lehre bei Novartis absolvierte und heute am Standort Schaftenau tätig ist, Geschichte: Als erster österreichischer Teilnehmer in dieser Disziplin schaffte er es auf Anhieb auf Platz zwei. Der Wettbewerb fand vom 22. bis 27. September im National Exhibition and Convention Center in Shanghai statt und brachte die besten jungen Fachkräfte der Welt in mehr als 60 Berufen zusammen. Insgesamt waren rund 1.400 Nachwuchstalente aus über 70 Ländern vertreten.

„Das Gefühl ist unbeschreiblich, ich kann es gar nicht in Worte fassen. Allein mit der Teilnahme bei den WorldSkills wäre ich schon mega zufrieden gewesen. So ein Erlebnis wird man nie wieder in seinem Leben haben. Diese Silbermedaille ist sicher das Größte, was ich bisher erreicht habe“, freut sich Vizeberufsweltmeister Vincent Track.

In der Disziplin Wassertechnologie, einem Teilbereich der Prozess- und Verfahrenstechnik, stellte er sein Können in der Überwachung, Steuerung und Optimierung technischer Wasseraufbereitungsprozesse unter Beweis: Während des viertägigen Wettbewerbs musste Track technische Anlagen bedienen, Prozessabläufe überwachen und unterschiedliche Messwerte analysieren. Er stellte Pumpen, Ventile und Steuerungskomponenten korrekt ein, erkannte Abweichungen in den Abläufen und regulierte Prozesse effizient. Gefragt waren naturwissenschaftliches Verständnis, technisches Know-how und höchste Präzision. Neben der korrekten Bedienung der Anlage wurden auch Prozesssicherheit, Qualität, Ressourceneinsatz und die systematische Analyse technischer Daten bewertet. Track löste diese Aufgaben nahezu perfekt und kürte sich mit seiner starken Leistung zum Berufsvizeweltmeister. Er musste sich lediglich einem Konkurrenten aus China geschlagen geben. Mit seiner Medaille zählt das Novartis-Talent zu den besten Nachwuchsfachkräften der Welt in seinem Berufsfeld.

„Wassertechnologie gilt als Schlüsselkompetenz für innovative, hochtechnologische Produktionsprozesse und gewinnt insbesondere in Industriebranchen mit hohen Qualitäts- und Umweltstandards zunehmend an Bedeutung“, sagt Roland Gander, Geschäftsführer des Novartis Campus Kundl/Schaftenau. „Der Erfolg von Vincent Track zeigt eindrucksvoll, welches Potenzial junge Talente mit Engagement und der richtigen Förderung entfalten können. Wir sind außerordentlich stolz auf Vincent und gratulieren ihm herzlich zu diesem großartigen Erfolg auf internationaler Bühne.“

Von der Novartis-Lehre zur Weltspitze

Der 21-Jährige aus Breitenbach am Inn begann seine Laufbahn bei Novartis Österreich im Jahr 2021: Er absolvierte eine „Lehre mit Matura“ zum Chemieverfahrenstechniker. Diese schloss er 2025 mit Auszeichnung ab. Bereits während seiner Ausbildungszeit übernahm er Verantwortung als Vorsitzender des Jugendvertrauensrats bei Novartis und engagierte sich dabei als wichtige Schnittstelle zwischen Nachwuchskräften, Management und Betriebsrat. Seit Februar 2025 ist er als Associate Expert Science & Technology in der Late-Phase-Entwicklung am Standort Schaftenau tätig. Dort arbeitet er an Projekten und Referenzstandards zur Überprüfung der Reinheit von Medikamenten und trägt damit zur Entwicklung innovativer Arzneimittel bei. Parallel zu seiner beruflichen Tätigkeit studiert Vincent berufsbegleitend Umwelt-, Verfahrens- und Energietechnik in Innsbruck. Ende November 2025 gewann er bei den AustrianSkills, den österreichischen Staatsmeisterschaften der Berufe, die Goldmedaille in der Verfahrens- und Prozesstechnik und sicherte sich somit ein Ticket für die Berufsweltmeisterschaften WorldSkills in Shanghai.

Premiere für Österreich: Erster Vertreter im Bewerb Wassertechnologie

Die 48. Auflage der Berufsweltmeisterschaften, welche vom 22. bis 27. September im National Exhibition and Convention Center in Shanghai über die Bühne ging, markierte einen besonderen Meilenstein für Österreich: Mit Vincent Track war erstmals ein österreichischer Teilnehmer in der Disziplin Wassertechnologie bei den WorldSkills vertreten. Er ist damit auch der erste österreichische Medaillengewinner in dieser Wettbewerbskategorie. Die Berufsweltmeisterschaften werden alle zwei Jahre ausgetragen und bringen rund 1.400 junge Fachkräfte aus über 70 Ländern zusammen, die ihr Können in mehr als 60 Disziplinen unter Beweis stellen.

Ausbildung mit Zukunft bei Novartis

Die Lehrausbildung hat bei Novartis Österreich Tradition – und einen hohen Stellenwert. An den beiden Tiroler Standorten Kundl und Schaftenau werden seit 1954 junge Menschen in fünf unterschiedlichen technischen und naturwissenschaftlichen Berufen ausgebildet. Im Rahmen eines trialen Konzepts werden sie am Arbeitsplatz, in der Berufsschule und in der eigenen Life-Science-Akademie in Kundl auf ihre berufliche Zukunft vorbereitet. Neben fachlichem Know-how stehen dabei persönliche Entwicklung, Eigenverantwortung und die Möglichkeit, internationale Erfahrungen zu sammeln, im Mittelpunkt. Pro Jahr werden durchschnittlich 90 Lehrlinge über alle Lehrjahre hinweg betreut. So konnten in der über 70-jährigen Lehrlingstradition bereits mehr als 1.500 junge Menschen zu gefragten Fachkräften ausgebildet werden. Die Erfolgsgeschichte von Vincent Track verdeutlicht, welche Möglichkeiten eine Lehrausbildung eröffnen kann – vom Berufseinstieg bis hin zur Teilnahme an internationalen Spitzenwettbewerben.

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