Internationales Festivalerlebnis: Rund 5.000 Besucher bei HERBSTGOLD 2026

Eisenstadt (OTS) -

Zehn Jahre HERBSTGOLD - Festival, hochkarätige Künstler aus aller Welt und ein Publikum, das die Konzertsäle im Schloss Esterházy in Eisenstadt füllte: Von 16. bis 26. September wurde die burgenländische Landeshauptstadt zum Treffpunkt für Musikliebhaber aus dem In- und Ausland. Die Jubiläumsausgabe stand ganz im Zeichen von „Musik –Pulsschlag der Zeit“ und bot in einzigartiger Atmosphäre unvergessliche Konzerterlebnisse zwischen künstlerischer Exzellenz, gesellschaftlicher Reflexion und musikalischer Entdeckungsfreude.

Unter der Intendanz von Julian Rachlin präsentierte HERBSTGOLD 2026 erneut ein hochkarätiges und vielseitiges Programm, das internationale Spitzenkünstler, renommierte Orchester, Kammermusik, innovative Konzertformate und Diskussionsrunden miteinander verband. Zu den musikalischen Höhepunkten zählten die Auftritte des Chamber Orchestra of Europe als Residenzorchester, der Bamberger Symphoniker und des West Hungarian Philharmonic Orchestra – Győr ebenso wie Konzertabende mit Pablo Ferrández, Gabriela Montero, Alexander Malofeev, Ian Bostridge und Festivalintendant Julian Rachlin. Für besondere Begeisterung sorgten die Aufführung von Mozarts Requiem mit dem Wiener Singverein sowie zwei restlos ausverkaufte Konzerte mit Rolando Villazón, der sich gemeinsam mit dem Janoska Ensemble erneut als Publikumsmagnet erwies.

„Das zehnjährige Jubiläum ist ein schöner Anlass, um auf die erfolgreiche Entwicklung von HERBSTGOLD zurückzublicken. Was einst als ambitioniertes Festivalprojekt begann, hat sich zu einer festen Größe im internationalen Kulturkalender entwickelt. Dass wir auch heuer wieder hochkarätige Künstlerpersönlichkeiten und renommierte Orchester in Eisenstadt begrüßen konnten und zugleich so Besucher begeistern durften, zeigt das Potenzial und die Zukunftskraft dieses Festivals“, erklärt Intendant Julian Rachlin.

Internationale Spitzenkunst trifft auf große Publikumsnachfrage

Mit insgesamt rund 5.000 Besuchern konnte das Festival an die Erfolge der vergangenen Jahre anknüpfen. Zahlreiche Veranstaltungen waren bereits frühzeitig ausverkauft und unterstrichen die hohe Nachfrage nach dem einzigartigen Festivalangebot in Eisenstadt.

„HERBSTGOLD hat sich als bedeutender kultureller Treffpunkt etabliert und begeistert Jahr für Jahr Besucher weit über die Region hinaus. Die große Publikumsresonanz zeigt, welchen hohen Stellenwert Kunst und Kultur für unsere Gesellschaft haben. Unser Anspruch, internationale Spitzenkünstler mit dem einzigartigen kulturellen Erbe Esterhazys zu verbinden, schafft besondere Konzerterlebnisse und fördert den kulturellen Austausch über Landesgrenzen hinweg. Damit leistet das Festival einen wichtigen Beitrag zur kulturellen Vielfalt und stärkt Eisenstadts Wahrnehmung als bedeutender Kulturstandort im Herzen Europas“, so Rico Gulda, Generalintendant der Esterhazy Privatstiftungen.

Kunst im Dialog mit dem HERBSTGOLD-Festivalmotto

Auch die zeitgenössische Kunst setzte beim HERBSTGOLD-Festival 2026 besondere Akzente. Mit Hannah Neckels Installation „Ströme der Zukunft / Streaming into the Future“ am Emericus-Brunnen sowie Hugo Canoilas’ Skulpturengruppe „Grüne Hunde / Green Dogs“ im Schlosspark wurden zwei Werke präsentiert, die das Festivalmotto „Musik – Pulsschlag der Zeit“ auf unterschiedliche Weise erlebbar machten. Während Neckels Arbeit Themen wie Bewegung, Vernetzung und Wandel aufgriff, verband Canoilas historische Bezüge mit zeitgenössischer Symbolik und schuf einen inspirierenden Dialog zwischen Kunst, Natur und Geschichte. So erweiterten beide Kunstobjekte das Festival um spannende Perspektiven jenseits der Konzertbühne.

Lesebuch zum 10-jährigen Jubiläum

Anlässlich des zehnjährigen Bestehens von HERBSTGOLD wurde zudem auf Initiative von Stefan Ottrubay eine besondere Festschrift veröffentlicht. Unter dem Titel „Für Demokratie, Föderalismus und die Nähe zum Menschen. Mittel gegen Populismus, globale Verunsicherung und eine entmenschlichte Intelligenz. 10 Jahre HERBSTGOLD – Ein Lesebuch zum Nachdenken“ schlägt die Publikation eine Brücke zwischen Kunst, Kultur und den zentralen gesellschaftspolitischen Fragestellungen unserer Zeit. Renommierte Autoren gehen darin unter anderem der Frage nach, was moderne Gesellschaft zusammenhält und wie demokratische Strukturen, Chancengerechtigkeit und gesellschaftlicher Zusammenhalt gestärkt werden können.

Die Jubiläums-Festschrift ist in der Schloss Boutique im Schloss Esterházy sowie im Onlineshop unter Esterhazy | Boutique erhältlich.

2027 geht die Erfolgsserie weiter

Nach dem erfolgreichen Jubiläumsjahr richtet sich der Blick bereits auf die kommende Saison. Auch 2027 dürfen sich Besucher auf hochkarätige Kulturerlebnisse im Schloss Esterházy freuen:

Den Beginn macht classic.Esterhazy mit dem traditionellen Konzert zum Jahresbeginn mit Lisa Bathiasvili, Robin Ticciati und dem Chamber Orchestra of Europe. Dem folgen weitere programmatische Höhepunkte wie das Streichquartettfestival quartetto plus von 11. bis 13. März, oder das Konzert zum Muttertag am 9. Mai mit Ádám Fischer als Dirigent. Eine große Besonderheit des Konzertprogramms stellt das Konzert der Wiener Philharmoniker unter der Leitung von Riccardo Muti am 13. Mai da.

Tickets und Infos unter Esterhazy | classic.Esterhazy.

Mit dem Piano Festival KEYS TO HEAVEN wird von 22. bis 25. April darüber hinaus wieder ein besonderer Fokus auf die Welt des Klaviers gesetzt. In der dritten Ausgabe machen unter der künstlerischen Leitung von Maria Radutu renommierte Pianisten ein ganzes Wochenende im Schloss Esterházy die Vielfalt des Instruments erlebbar.

Tickets und Infos unter Keys To Heaven | pianofestival | Eisenstadt, Austria.

Von 15. bis 26. September wird Schloss Esterházy wiederum erneut zur Bühne für das HERBSTGOLD – Festival 2027. Intendant Julian Rachlin präsentiert Musikgrößen wie Philipp Hochmair, Seon-Jin Cho, Iván Fischer, Federspiel, das BBC Philharmonic Orchestra, das Chamber Orchestra of Europe und viele mehr. Damit setzt HERBSTGOLD seine Erfolgsgeschichte fort und knüpft an die beeindruckenden Festivaljahrgänge der vergangenen Jahre an.

Tickets und Infos unter Herbstgold 2027 Festival Eisenstadt - Haydn, Klassik und die Vielfalt der Musik.