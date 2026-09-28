Publikums-Hit MY OLD LADY ist zurück – Wiederaufnahme im Theater Drachengasse

Wien (OTS) -

vienna theatre project präsentiert erneut die österreichische Erstaufführung von Israel Horovitz’ vielschichtiger, bittersüßer Tragikomödie – eine still fesselnde Geschichte über Erbe, Identität und die ungelösten Echos der Vergangenheit.

Als der vom Pech verfolgte Mathias Gold nach Wien kommt, um die prachtvolle Wohnung seines entfremdeten Vaters zu übernehmen, jubelt er über sein Glück und einen glänzenden Neuanfang. Doch stattdessen trifft er dort auf zwei geheimnisvolle Frauen – und gerät in eine unerwartete Wendung des Schicksals.

Während alte Geheimnisse ans Licht kommen und Loyalitäten auf die Probe gestellt werden, entfaltet MY OLD LADY eine Welt voller Humor, Herzschmerz und überraschender Begegnungen – eine Erzählung darüber, was wir mit uns tragen, was wir verbergen und wie Fremde unser Leben für immer verändern können.

Ein Stück, das uns daran erinnert: Das Leben hört nie auf, uns zu überraschen – ganz gleich, wie alt wir sind.

Regie führt Joanna Godwin-Seidl, mit Dave Moskin, Kathy Tanner und Bronwynn Mertz-Penzinger.

Pressestimmen

„My Old Lady im Theater Drachengasse berührt mit Witz und Herzschmerz.“ Kurier

„Ganz große Empfehlung für diese rundum geglückte Produktion!“ Kulturschatulle

„Geheimnisse aus der Vergangenheit tauchen auf und ziehen Identitätsfragen nach sich, es wird bittersüß und humorvoll.“ Der Standard

Termine

Premiere & Presseeinladung (inkl. Feier im Anschluss): 12. Oktober 2026, 20:00 Uhr

Anmeldung bitte per E-Mail an [email protected] oder telefonisch.

Weitere Vorstellungen: 13.–24. Oktober 2026, jeweils 20:00 Uhr

Dauer: ca. 1 Stunde 40 Minuten

Karten: tickets.drachengasse.at oder Tel.: 01/513 14 44

Theater Drachengasse – Bar & Co

Drachengasse 2

1010 Wien

www.drachengasse.at

www.viennatheatreproject.com

In englischer Sprache

Aufführungsrechte mit freundlicher Genehmigung der Familie von Israel Horovitz