Wir trauern um Sigismund E. Moerisch

Millstätter See – Bad Kleinkirchheim – Nockberge (OTS) -

Mit großer Bestürzung und tiefer Trauer nehmen wir Abschied von Sigismund E. Moerisch, der am 27. September 2026 völlig unerwartet verstorben ist.

Mit ihm verliert die Region eine außergewöhnliche Persönlichkeit und einen leidenschaftlichen Gastgeber, der den Tourismus am Millstätter See und weit darüber hinaus über Jahrzehnte geprägt hat.

Als Gastgeber des Vier-Sterne-Superior-Hotels „Das Moerisch“ in Seeboden stand Sigismund Moerisch für höchste Qualität, Gastfreundschaft und unternehmerischen Mut. Doch sein Wirken reichte weit über seinen eigenen Betrieb hinaus. Mit Weitblick, großer Tatkraft und einer tiefen Verbundenheit zu seiner Heimat setzte er sich unermüdlich für die Entwicklung der gesamten Region ein.

Sigismund Moerisch war ein Brückenbauer, der Menschen zusammenführte, unterschiedliche Interessen miteinander verband und immer wieder nach Lösungen suchte, die die Region als Ganzes weiterbrachten.

Seine Erfahrung brachte er über viele Jahre in zahlreiche Organisationen und Gremien ein – unter anderem in der Kärnten Werbung, in der Wirtschaftskammer und als Vorsitzender des Tourismusverbandes Seeboden. Besonders am Herzen lagen ihm die Anliegen der touristischen Betriebe und die Zukunft der Tourismusdestination.

Er begleitete zunächst als Aufsichtsratsvorsitzender die Millstätter See Tourismus GmbH und in den vergangenen Jahren jene der MBN, wo er zuletzt ebenso als Aufsichtsratsvorsitzender tätig war. Seine klare Haltung, seine Erfahrung, seine Ideen und nicht zuletzt seine Fähigkeit, Dinge beim Namen zu nennen, werden fehlen.

Viele Entwicklungen in unserer Region hat er angestoßen, begleitet und aktiv mitgestaltet. Sein Engagement, seine Beharrlichkeit und seine Leidenschaft haben Spuren hinterlassen – in den Betrieben, in den Organisationen und vor allem bei den Menschen, mit denen er zusammengearbeitet hat.

Sein plötzlicher Tod macht uns sprachlos. Zurück bleibt die Erinnerung an einen Menschen, der Verantwortung übernommen und sich mit großer Leidenschaft für die Zukunft der Region eingesetzt hat. Wir verlieren mit Sigismund Moerisch nicht nur einen außergewöhnlichen Unternehmer und Wegbegleiter, sondern einen Menschen, dessen Persönlichkeit in unserer Region fehlen wird.

Unser tiefes und aufrichtiges Mitgefühl gilt seiner Familie, seinen Angehörigen, seinen Mitarbeitern und allen Menschen, die ihm nahestanden.