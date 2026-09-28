  • 28.09.2026, 14:44:03
  • /
  • OTS0139

Betriebsübernahmen in Österreich führen zu maßgeblichen Veränderungen bei führendem Unternehmensmakler

Czako Partner GmbH verlegt Firmensitz und vergrößert das Team bei starker Nachfrage nach Unternehmensnachfolgen

Arbeitsgespräch bei Czako Partner: Geschäftsführer Mag. Helmut Artacker im Austausch mit seinem Team über aktuellen Unterlagen und Plänen am Laptop.
Wien (OTS) - 

Mit über 1.100 durchgeführten Unternehmensnachfolgen und weit über 40 Jahren Erfahrung zählt die Czako Partner GmbH zu den führenden Unternehmensmaklern in Österreich. Aufgrund der starken Nachfrage nach dieser Dienstleistung verlegt das Unternehmen den Firmensitz ins Zentrum Wiens, womit zugleich eine optimale Erreichbarkeit gewährleistet wird.

“Unser neuer Firmensitz befindet sich in der Wiener Goldschmiedgasse 3 und somit in unmittelbarer Nähe zum Wiener Stephansdom”, sagt Helmut Artacker, Geschäftsführer des auf Betriebsnachfolgen spezialisierten Unternehmens.

Nachdem allein im vergangenen Jahr mehr als 8.200 Betriebe in Österreich übergeben wurden, suchten auch im ersten Halbjahr dieses Jahres viele Unternehmer und Unternehmerinnen nach Beratung rund um die Themen Firmenverkauf, Unternehmenskauf und Betriebsübergaben. Viele Käuferinnen und Käufer lassen sich von der geopolitischen Lage und der schlechten Stimmung in manchen Märkten nicht verunsichern, manche Unternehmen zur Nachfolge bieten Leistungen, die aktuell mehr denn je gebraucht werden. So ist von einer Flaute bei den Unternehmensnachfolgen nicht zu sprechen, eher im Gegenteil.

“Die Tatsache, dass der größere Anteil der Firmen inzwischen verkauft und nicht mehr innerhalb der Familie übergeben wird, macht unser Angebot derzeit besonders attraktiv”, so Artacker. Die Czako Partner GmbH bestimmt nicht nur den aktuellen Firmenwert, sondern kümmert sich aktiv um die Vermittlung des Unternehmens und begleitet die daraus resultierenden Verkaufsgespräche. Interessenten profitieren auch von einem kostenlosen Erstgespräch, bei dem sie abschließend das von Helmut Artacker verfasste Handbuch für den Unternehmensverkauf erhalten, um sich ideal auf den Übergabeprozess vorbereiten zu können.

Sie möchten mehr über die Czako Partner GmbH erfahren:

Rückfragen & Kontakt

Czako Partner GmbH
Mag. Helmut Artacker
Telefon: +43 1 513 67 70
Website: https://www.czakopartner.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | HAP

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Anhang

Vorschau Bild von Arbeitsgespräch bei Czako Partner: Geschäftsführer Mag. Helmut Artacker im Austausch mit seinem Team über aktuellen Unterlagen und Plänen am Laptop. [Bild, 7.32MB]
Vorschau Bild von Mag. Helmut Artacker Geschäftsführer der Czako Partner GmbH, präsentiert ein aktuelles Angebot der Czako Partner Nachfolgebörse. [Bild, 7.05MB]
Vorschau Bild von Geschäftsführer der Czako Partner GmbH - Mag. Helmut Artacker [Bild, 448.73KB]

Czako Partner GmbH

Rückfragen & Kontakt

Czako Partner GmbH
Mag. Helmut Artacker
Telefon: +43 1 513 67 70
Website: https://www.czakopartner.at

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright