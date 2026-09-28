Betriebsübernahmen in Österreich führen zu maßgeblichen Veränderungen bei führendem Unternehmensmakler

Wien (OTS) -

Mit über 1.100 durchgeführten Unternehmensnachfolgen und weit über 40 Jahren Erfahrung zählt die Czako Partner GmbH zu den führenden Unternehmensmaklern in Österreich. Aufgrund der starken Nachfrage nach dieser Dienstleistung verlegt das Unternehmen den Firmensitz ins Zentrum Wiens, womit zugleich eine optimale Erreichbarkeit gewährleistet wird.

“Unser neuer Firmensitz befindet sich in der Wiener Goldschmiedgasse 3 und somit in unmittelbarer Nähe zum Wiener Stephansdom”, sagt Helmut Artacker, Geschäftsführer des auf Betriebsnachfolgen spezialisierten Unternehmens.

Nachdem allein im vergangenen Jahr mehr als 8.200 Betriebe in Österreich übergeben wurden, suchten auch im ersten Halbjahr dieses Jahres viele Unternehmer und Unternehmerinnen nach Beratung rund um die Themen Firmenverkauf, Unternehmenskauf und Betriebsübergaben. Viele Käuferinnen und Käufer lassen sich von der geopolitischen Lage und der schlechten Stimmung in manchen Märkten nicht verunsichern, manche Unternehmen zur Nachfolge bieten Leistungen, die aktuell mehr denn je gebraucht werden. So ist von einer Flaute bei den Unternehmensnachfolgen nicht zu sprechen, eher im Gegenteil.

“Die Tatsache, dass der größere Anteil der Firmen inzwischen verkauft und nicht mehr innerhalb der Familie übergeben wird, macht unser Angebot derzeit besonders attraktiv”, so Artacker. Die Czako Partner GmbH bestimmt nicht nur den aktuellen Firmenwert, sondern kümmert sich aktiv um die Vermittlung des Unternehmens und begleitet die daraus resultierenden Verkaufsgespräche. Interessenten profitieren auch von einem kostenlosen Erstgespräch, bei dem sie abschließend das von Helmut Artacker verfasste Handbuch für den Unternehmensverkauf erhalten, um sich ideal auf den Übergabeprozess vorbereiten zu können.