„ORF-Lange Nacht der Museen“ 2026 mit dem ORF Vorarlberg

Wien (OTS) -

Zum 26. Mal findet am Samstag, 3. Oktober 2026, die „ORF-Lange Nacht der Museen“ statt. 81 Museen und Galerien in Vorarlberg und der Bodenseeregion öffnen heuer abends ihre Türen für alle Kunst- und Kulturinteressierten. Von 18.00 Uhr bis 24.00 Uhr gilt ein einziges Ticket für alle teilnehmenden Häuser in Vorarlberg, Liechtenstein, der Ostschweiz und Süddeutschland. Zudem können mit dem Ticket die Sonderbuslinien und die öffentlichen Verkehrsmittel an diesem Abend gratis genutzt werden. Detaillierte Informationen sind auf https://langenacht.ORF.at zu finden.

Eröffnung in Frastanz, Infopoint in Dornbirn

Die Eröffnung findet um 18.00 Uhr im neuen Elektromuseum der „Vorarlberger Museumswelt“ in Frastanz mit ORF-Landesdirektor Markus Klement, Kulturlandesrätin Barbara Schöbi-Fink sowie Claudia Voit (Vorständin der Abteilung Kunst und Kultur beim Land Vorarlberg) statt. Alle Informationen zur „ORF-Langen Nacht der Museen“ erhalten die Besucherinnen und Besucher am 3. Oktober ab 8.00 Uhr morgens beim Infopoint an der Haltestelle Rathaus in Dornbirn.

Vielseitiges Programm präsentiert

Am Montag, 28. September, wurde das vielfältige Programm der „ORF-Lange Nacht der Museen“ im ORF-Landesfunkhaus Vorarlberg in Dornbirn gemeinsam mit den Partnermedien Russmedia (Vorarlberger Nachrichten) und Vaduzer Medienhaus (Liechtensteiner Vaterland) vorgestellt. Nach der Begrüßung durch ORF-Landesdirektor Markus Klement sprach ORF-Vorarlberg-Kulturkoordinatorin Jasmin Ölz mit Hanna Reiner (stv. Chefredakteurin „Vorarlberger Nachrichten“) und Daniel Bargetze (CEO Vaduzer Medienhaus) sowie Vertreterinnen und Vertretern mehrerer teilnehmenden Museen. Im Fokus standen das Klostertal Museum in Wald am Arlberg, die Vorarlberger Museumswelt in Frastanz, das vorarlberg museum in Bregenz sowie das Puppenmuseum und das Alte Schulhüsli in Rüthi in der Schweiz.

ORF Vorarlberg multimedial dabei

Der ORF Vorarlberg liefert Impressionen und Stimmungsbilder via TV in „Vorarlberg heute“ um 19.00 Uhr in ORF 2 V, ORF Radio Vorarlberg berichtet über die Eröffnung im Elektromuseum in Frastanz sowie die Aktivitäten zahlreicher Häuser und die Seite https://vorarlberg.ORF.at informiert laufend online über diese besondere Kulturnacht.

„Kunst im Funkhaus“ und offene Studios im ORF Vorarlberg

Im ORF-Landesfunkhaus Vorarlberg in Dornbirn wird die aktuelle „Kunst im Funkhaus“-Installation „Die Katze beißt sich in den Schwanz“ der Vorarlberger Künstlerin Elena Apollonio präsentiert. In der Faktencheck-Area können alle Gäste ihre Medienkompetenz auf die Probe stellen, in der Sound-Lounge stehen die Podcasts des ORF Vorarlberg zur Verfügung und in der TV-Area können sich die Besucherinnen und Besucher in einem virtuellen „Vorarlberg heute“-Studio in der Moderationsrolle versuchen. Dazu gibt es Führungen durch das ORF-Landesfunkhaus Vorarlberg in die Radio- und TV-Studios.

Markus Klement, Landesdirektor ORF Vorarlberg: „Die ‚ORF-Lange Nacht der Museen‘ macht die Vier-Länder-Region Bodensee zu einer einzigartigen, grenzüberschreitenden Kulturreise. Unter den 81 Häusern ist auch das ORF-Landesfunkhaus Vorarlberg in Dornbirn, das mit der Reihe ‚Kunst im Funkhaus‘ ganzjährig Werke von Vorarlberger Künstlerinnen und Künstlern präsentiert. Selbstverständlich begleitet der ORF Vorarlberg die ‚ORF-Lange Nacht der Museen‘ umfassend und multimedial.“