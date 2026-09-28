Von Geggis, „Bold Arts“ und dem „Zarewitsch“

St. Pölten (OTS) -

Die von Timna Tichy kuratierte Ausstellung „on women“ vereint Künstlerinnen aus Gugging, der Art Brut und der zeitgenössischen Szene, die sich jeweils aus ihrer ganz eigenen Perspektive mit Weiblichkeit und Identität auseinandersetzen. Eröffnet wird die Schau in der galerie gugging in Maria Gugging am Mittwoch, 30. September, zu sehen ist sie bis 6. November. Infos: www.galeriegugging.com

Von Donnerstag, 1. Oktober, bis Donnerstag, 8. Oktober, präsentieren das Cinema Paradiso Baden, die Stadtgemeinde Baden und die Energie- und Umweltagentur des Landes NÖ (eNu) im Cinema Paradiso Baden das 13. Klima- & Umwelt Filmfestival Baden. Infos: www.cinema-paradiso.at

„Entdeckung einer verschwiegenen Herkunft“ ist der Titel des Gesprächs von Siegfried Loewe mit Moderatorin Ute Maurnböck-Mosser beim Zeitzeugen-Forum „Erzählte Geschichte“ am Donnerstag, 1. Oktober, 18.30 Uhr, im Museum Niederösterreich. Infos: www.museumnoe.at

Bettina Krenosz & The Favorite Band gastieren beim Jazz Café Project am Donnerstag, 1. Oktober, 19 Uhr im Theater am Steg in Baden. Der bekannte österreichische Schriftsteller, Krimi-Autor, Drehbuchautor und Musiker Thomas Raab tritt mit seinem Literatur-Kabarett „Verlesung – und andere Peinlichkeiten“ am Freitag, 2. Oktober, 19 Uhr in Baden auf. Am Samstag, 3. Oktober, zeigt die Kasperlbande „Das Schlossgespenst“ um 15 Uhr. Infos: www.baden.gv.at

Den Auftakt von zahlreichen Sonderveranstaltungen im Oktober im Kino im Kesselhaus in Krems macht New Voices (1. Oktober) mit dem österreichischen Dokumentarfilm „Teresas Körper“ und anschließendem Gespräch. Weitere Filmgespräche begleiten die Screenings von „Mit Ästen bis zum Himmel“ (9. Oktober) und „Wellen Wende“ (14. Oktober). Literatur und Musik treffen aufeinander, wenn Nina Fiva Sonnenberg (10. Oktober) gemeinsam mit Clemens Wenger ihren Debütroman „Das Herz, ein Wolf“ präsentiert. Weitere Termine und Infos: www.kinoimkesselhaus.at

Von der Kulturvernetzung Niederösterreich wird im Impulsquartier in Waidhofen an der Ybbs die nächste Ausstellung in der Come In! Galerie für junge Kunst mit der Künstlerin Paula Arnold unter dem Titel „zwischen stolpern fliegen“ am Freitag, 2. Oktober, eröffnet. Zu sehen bis 25. Oktober. Infos: www.kulturvernetzung.at/de/come-in-galerie

Am Freitag, 2. Oktober, um 19:30 Uhr präsentiert das internationale Ensemble Legends of Rock die Show „The greatest duets in Rock History“ in der Kulturszene Kottingbrunn. „Vossi vergisst sich“ ist die Geschichte eines Buben, der alles vergisst. Gezeigt wird das Figuren-, Musik- und Sprechtheater für Kinder von Schneck & Co. am Sonntag, 4. Oktober, 17 Uhr. Weitere Termine und Infos: www.kulturszene.at

Große Gefühle, Sehnsucht, Leidenschaft, Drama, und gleichzeitig auch Zärtlichkeit, Sinnlichkeit und Sensibilität: Das alles erwartet das Publikum bei der 37. Auflage der Herbsttage Blindenmarkt, die von Freitag, 2., bis Montag, 26. Oktober, mit Franz Lehárs Meisteroperette „Der Zarewitsch“ über die Bühne gehen. Infos: www.herbsttage.at

Am Samstag, 3. Oktober, 16 Uhr, gastiert das Jugendsinfonieorchester Niederösterreich mit einem glanzvollen Festkonzert im Auditorium Grafenegg anlässlich seines mehr als 50-jährigen Bestehens. Infos: www.mkmnoe.at

Mit dem Singer-Songwriter Shane Ò Fearghail ist am Samstag, 3. Oktober, 19.30 Uhr, Irland musikalisch zu Gast im Haus der Regionen in Krems-Stein. Shane Ó Fearghail ist ein irischer Musiker, der in Schönberg am Kamp lebt. Infos: www.volkskulturnoe.at

Beim Aktivwochenende „Kreativ durch die Jahrtausende“ am 3. und 4. Oktober können im Mamuz Asparn an der Zaya Handwerke unterschiedlicher Epochen selbst ausprobiert werden. Man kann mit Erdfarben malen, Blechschmuck fertigen, Bänder knüpfen und mit Ton töpfern. Infos: www.mamuz.at

Das Künstlerpaar Elmar und Elisabeth Trenkwalder präsentiert in einer Ausstellung in der Kunstfabrik Groß Siegharts einen Querschnitt über sein beeindruckendes künstlerisches Schaffen aus den letzten Jahrzehnten. Zu sehen ist die Schau von 3. Oktober bis 1. November. Parallel gezeigt wird eine Ausstellung von Anna Schmoll im Projektraum. Infos: www.galerien-thayaland.at

Ebenfalls am Samstag, 3. Oktober, um 16 Uhr steht in der Pfarrkirche St. Altmann in Paudorf das Werk des österreichischen Komponisten Wilhelm Kienzl im Mittelpunkt. Anlässlich seines 85. Todestages präsentieren Peter Illavsky und Mitglieder der Wiener Kunstkommission einen konzertanten Querschnitt aus Kienzls bekanntester Oper „Der Evangelimann“. Infos: www.kulturverein-paudorf.at

Wiener Neustadt wird wieder zur urbanen Open-Air-Galerie: Von 3. bis 17. Oktober bringt das Bold Arts Festival bereits zum vierten Mal Farbe ins Stadtbild. Nationale und internationale Artists gestalten neue Kunstwerke im öffentlichen Raum – live und direkt vor den Augen des Publikums. Infos: www.wiener-neustadt.at

„Ich wollt es nur mal g`sagt haben“ ein Kabarett mit den Alltagspaparazzi Sabine & Ewald Frasl steht am Sonntag, 4. Oktober, 18 Uhr im TAM – Theater an der Mauer Waidhofen/Thaya am Programm. Infos: www.tam.at

Im Zuge der Serenadenkonzerte Niederösterreich treten am Sonntag, 4. Oktober, der gefeierte Staatsopernbariton Clemens Unterreiner, die talentierte junge Geigerin Laura Gfrerer und der vielfach ausgezeichnete vielseitige Kammermusiker und Pianist Andreas Fröschl bei der Randhartinger-Serenade in Ruprechtshofen auf. Alle Termine unter: www.serenadenkonzerte.at

Im Oktober erstreckt sich das Programm der von den Komponistenbrüdern Joseph und Michael Haydn inspirierten Klassik-Konzertreihe „Haydnregion Niederösterreich“ von Joseph Haydns berühmter Nikolaimesse mit der Camerata Carnuntum und dem Cantus Carnuntum unter Dirigent Leo Wittner (Sonntag, 4. Oktober) über exquisite Liedkunst mit Tenor Kieran Carrel und Pianist Ammiel Bushakevitz (18. Oktober) bis zu experimentellem Jazz mit den Saxophonensembles Mobilis Saxophonquartett und 4saxess sowie Harriet Krijgh als Cellosolistin (26. Oktober). Weitere Termine und Infos unter: www.haydnregion-noe.at

Das Theater Asou gastiert mit dem Kindertheater „Die Geggis“ von Mira Lobe am Sonntag, 4. Oktober, 15 Uhr, im Dorfgemeinschaftshaus Mühldorf. Ein weiterer Saisonhöhepunkt ist Weinzettl und Rudle am Samstag, 14. November. Alle Infos unter: www.dorfgemeinschaftshaus.at