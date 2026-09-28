Hochschule Campus Wien zeigt eines der größten interprofessionellen Simulationszentren Europas

Wien (OTS) -

Mit dem SimLab setzt die Hochschule Campus Wien einen bedeutenden Meilenstein in der hochschulischen Ausbildung der gesetzlich geregelten Gesundheitsberufe. Auf rund 3.000 Quadratmetern bietet das Zentrum neun hochmoderne Simulationsräume mit jeweils eigenem Debriefingraum für Analyse und Reflexion der Szenarien sowie 16 spezialisierte Skills- und Funktionsräume. Damit gehört das SimLab zu den größten interprofessionellen Trainingszentren Europas – und schafft eine neue Qualität in der praxisnahen Ausbildung von Berufen der Gesundheitswissenschaften sowie der Gesundheits- und Krankenpflege.

Zukunftsweisende Gesundheitsausbildung in realitätsnaher Umgebung

„Das SimLab der Hochschule Campus Wien ist ein starkes Signal: Wien investiert gezielt in die Qualität der Gesundheitsausbildung“, betont Gesundheitsstadtrat Peter Hacker anlässlich eines Medientermins. „Hier wird trainiert, was im echten Leben den Unterschied macht – professionelles Handeln in komplexen Situationen. Das stärkt nicht nur die Kompetenz der Studierenden, sondern auch unser Gesundheitssystem insgesamt.“ Simulationstrainings gewinnen in der Ausbildung von Gesundheitsberufen zunehmend an Bedeutung. Sie ermöglichen Studierenden, kritische und Ausnahmesituationen wie Schlaganfälle oder Herzinfarkte unter kontrollierten Bedingungen durchzuführen. Der geschützte Rahmen der Simulation schärft auch bei therapeutischen und beratenden Interventionen wichtige Erfahrungen – etwa im Case- und Care-Management, in der familienorientierten Beratung, bei postoperativer Mobilisation sowie in der Robotik- oder Teletherapie.

Starke Partnerschaften für starke Fachkräfte

Die enge Kooperation mit dem Wiener Gesundheitsverbund ist für das Projekt zentral. Die Ausbildung zukünftiger Fachkräfte profitiert unmittelbar von der praxisnahen Ausrichtung:

„Das SimLab ist ein echter Meilenstein“, sagt Michael Binder, Medizinischer Direktor des Wiener Gesundheitsverbundes. „Studierende der Hochschule Campus Wien können hier Abläufe und Kommunikation realitätsnah einüben, bevor sie im Klinikalltag Verantwortung übernehmen. Das erhöht die Qualität der Ausbildung – und damit auch die Sicherheit für unsere Patient*innen.“

Interprofessionelle Planung für praxisnahe Lehre

Ein wesentliches Ziel des Zentrums ist es, die interprofessionelle Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Gesundheitsberufen zu fördern. Über zwei Jahre hinweg wurde das SimLab von Lehrenden aus zehn Studiengängen der Hochschule Campus Wien geplant – von der Gesundheits- und Krankenpflege über Diätologie, Orthoptik und Hebammen bis hin zu Physiotherapie, Logopädie, Ergotherapie, Radiologietechnologie, Biomedizinischer Analytik und Health Assisting Engineering.

„Das SimLab ist ein Schulterschluss zwischen dem größten Spitalerhalter und der größten Hochschule für Angewandte Wissenschaften Österreichs“, erklärt Silvia Kaupa-Götzl, Geschäftsführerin und CFO der Hochschule Campus Wien. „Seit einem Jahr bilden wir hier in einem hochmodernen Simulationszentrum Fachkräfte für die Stadt Wien aus. Damit schaffen wir beste Voraussetzungen für eine praxisnahe Ausbildung auf höchstem Niveau.“

Lernumgebung mit modernster Technik und didaktischem Konzept

Ein zentraler Baustein des Simulationszentrums ist die Möglichkeit, Handlungen in einem sicheren Rahmen durchzuführen und im Nachgang strukturiert zu analysieren. Realitätsnah können pflegerische, therapeutische und diagnostische Situationen – unterstützt durch modernste Simulations- und Medizintechnik – trainiert und Kompetenzen gefestigt werden. Die Szenarien beinhalten unter anderem Notfall- und Akutsituationen, die Pflege im Intensivbereich, familienorientierte Pflege, Langzeitpflege oder therapeutische Situationen in Akutambulanz- und häuslichen Settings.

„Gesundheits- und Krankenpflege und Gesundheitswissenschaften sind hochkomplexe, wissensbasierte Professionen – und müssen auch als solche verstanden und vermittelt werden“, betonen die Departmentleiterinnen Bettina M. Madleitner (Angewandte Pflegewissenschaft) und Agnes Sturma (Gesundheitswissenschaften). „Mit dem SimLab schaffen wir eine Lernumgebung, in der Kompetenzen systematisch aufgebaut, reflektiert und weiterentwickelt werden können. Professionalisierung beginnt dort, wo Wissen, Praxis und Haltung in Einklang gebracht werden – genau das ermöglichen wir hier.“

Das SimLab wurde vom Wiener Unternehmen SIMStation mit modernster Audio-Video-Technik und der zugehörigen Simulationssoftware ausgestattet. Die Lösung ermöglicht eine präzise Dokumentation und Auswertung von Trainingssituationen.

Hochschule Campus Wien

Mit rund 10.000 Studierenden am Campus Altes Landgut, einem weiteren Standort und zwei Kooperationsstandorten, ist die Hochschule Campus Wien die größte Fachhochschule Österreichs. In den Departments Angewandte Pflegewissenschaft, Applied Life Sciences, Bauen und Gestalten, Gesundheitswissenschaften, Sozialwissenschaften, Technik sowie Verwaltung, Wirtschaft, Sicherheit, Politik steht ein Angebot von mehr als 70 Studienprogrammen in berufsbegleitender und Vollzeit-Form zur Auswahl. Anwendungsbezogene Forschung und Entwicklung wird in neun fachspezifischen Forschungszentren gebündelt. Fort- und Weiterbildung in Form von Seminaren, Modulen und Zertifikatsprogrammen deckt die Hochschule über die Campus Wien Academy ab.

Die Hochschule Campus Wien ist Gründungsmitglied im Bündnis Nachhaltige Hochschulen.

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Wiener Gesundheitsverbund

Der Wiener Gesundheitsverbund ist der größte Gesundheitsdienstleister Österreichs und das Rückgrat der Gesundheitsversorgung der Stadt Wien. 30.000 Mitarbeiter*innen arbeiten in 7 Kliniken und 9 Pflegehäusern sowie dem Therapiezentrum Ybbs dafür, dass die Einwohner*innen der Bundeshauptstadt rund um die Uhr bestens medizinisch, pflegerisch und therapeutisch versorgt sind. Alle Pfleger*innen, Ärzt*innen und Therapeut*innen sind Profis ihres Fachs und insbesondere dann für die Menschen da, wenn es ums Ganze geht – die Gesundheit. Hinzu kommen Mitarbeiter*innen in der Technik, der Verwaltung, der Medikamenten- und Lebensmittelversorgung, die unsere Kliniken und Pflegehäuser Tag und Nacht am Laufen halten.