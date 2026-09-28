- 28.09.2026, 12:36:03
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REMINDER - AVISO: Sparen bei Asyl – investieren in die Sicherheit
Pressekonferenz mit Innenminister Karner, Landespolizeidirektorin Kohlweiß und BBU-Geschäftsführer Achrainer – 29. September 2026, 11 Uhr
Innenminister Gerhard Karner, Landespolizeidirektorin Michaela Kohlweiß und Andreas Achrainer, Geschäftsführer der Bundesagentur für Betreuungs- und Unterstützungsleistungen, informieren zu geplanten Investitionen in die Sicherheit und Einsparungen im Asylbereich.
Wann: 29. September 2026, 11 Uhr
Wo: Festsaal des Innenministeriums, Herrengasse 7, 1010 Wien
Medienvertreterinnen und -vertreter sind zu diesem Termin herzlich eingeladen. Für die Teilnahme an diesem Medientermin ist eine Akkreditierung unter dem angeführten Link notwendig.
Akkreditierungs-Link: https://tinyurl.com/2e4syw39
Rückfragen & Kontakt
Bundesministerium für Inneres
Ministerialrat Markus Haindl, BA MA
Pressesprecher des Bundesministers
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[email protected]
https://www.bmi.gv.at
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