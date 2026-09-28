REMINDER - AVISO: Sparen bei Asyl – investieren in die Sicherheit

Wien (OTS) -

Innenminister Gerhard Karner, Landespolizeidirektorin Michaela Kohlweiß und Andreas Achrainer, Geschäftsführer der Bundesagentur für Betreuungs- und Unterstützungsleistungen, informieren zu geplanten Investitionen in die Sicherheit und Einsparungen im Asylbereich.

Wann: 29. September 2026, 11 Uhr

Wo: Festsaal des Innenministeriums, Herrengasse 7, 1010 Wien

Medienvertreterinnen und -vertreter sind zu diesem Termin herzlich eingeladen. Für die Teilnahme an diesem Medientermin ist eine Akkreditierung unter dem angeführten Link notwendig.

Akkreditierungs-Link: https://tinyurl.com/2e4syw39