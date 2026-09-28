Innovation bei der betrieblichen Altersvorsorge: Erste Bank und Sparkassen und VBV machen Pensionsvorsorge in George sichtbar.

Wien (OTS) -

Mit der Reform der betrieblichen Altersvorsorge beginnt in Österreich ein neues Kapitel der Pensionsvorsorge. Künftig erhalten deutlich mehr Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Zugang zu einer Pensionskassenlösung. Gleichzeitig haben Erste Bank und Sparkassen und die VBV-Gruppe, Marktführerin in der betrieblichen Altersvorsorge, ihre Onlineportale George und Meine VBV verknüpft. Der Vorteil: Kundinnen und Kunden der Erste Bank und der VBV können nun den aktuellen Kapitalstand ihrer Vorsorge direkt in George einsehen und in ihre persönliche Finanzplanung einbeziehen.

Mit einer umfassenden Reform der betrieblichen Altersvorsorge schafft die Bundesregierung neue Möglichkeiten für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Einer der zentralen Eckpunkte der Gesetzesnovelle: Künftig kann das Kapital aus der Abfertigung NEU in eine Pensionskasse übertragen werden – unabhängig davon, ob der Arbeitgeber bereits einen Pensionskassenvertrag abgeschlossen hat. Damit erhalten künftig nahezu alle Beschäftigten die Möglichkeit einer betrieblichen Zusatzpension, um ihre finanzielle Situation im Alter zu stärken.

Christian Reiss, seit 1. Juli 2026 Vorstandsvorsitzender der VBV-Pensionskasse, sieht darin einen wichtigen Schritt, um die zweite Säule noch stärker im Bewusstsein der Bevölkerung zu verankern: „Die Reform eröffnet Millionen Menschen neue Möglichkeiten, ihre Altersvorsorge aktiv mitzugestalten. Jetzt kommt es darauf an, diese Chancen einfach und digital zugänglich zu machen. Wer seine künftige Pension kennt, kann rechtzeitig handeln.“

Auch für Gerda Holzinger-Burgstaller, Vorstandsvorsitzende der Erste Bank Oesterreich, ist die Reform ein wichtiger Impuls: „Die Reform schafft neue Möglichkeiten für Millionen Menschen. Jetzt kommt es darauf an, diese Chancen auch nutzbar zu machen. Transparenz ist dabei der Schlüssel: Wer weiß, was ihn im Alter erwartet, kann heute die richtigen Weichen stellen.“

Altersvorsorge gehört zu einer modernen Finanzplanung

Rechtzeitig vor Inkrafttreten der Novelle haben Erste Bank und VBV-Gruppe ihre digitalen Kundenportale miteinander verknüpft. Kundinnen und Kunden beider Unternehmen können nun den aktuellen Kapitalstand ihrer betrieblichen Vorsorge direkt in George einsehen und damit noch einfacher in ihre persönliche Finanzplanung einbeziehen. Darüber hinaus können Kundinnen und Kunden Eigenbeiträge in ihre Pensionskasse leisten und so ihre betriebliche Zusatzpension gezielt weiter ausbauen.

Bereits heute nutzen rund 1,5 Millionen Menschen das Onlineservice Meine VBV, Österreichs größte digitale Plattform für die betriebliche Altersvorsorge. Neben der Einsicht in Pensions- und Abfertigungsansprüche bietet das Portal unter anderem einen Vorsorgerechner, der neben der Gesamtpension auch zeigt, welchen Unterschied freiwillige Zuzahlungen in eine Pensionskasse langfristig machen können. Die Integration in George erweitert diesen digitalen Zugang nun um eine weitere zentrale Anlaufstelle für die persönliche Finanzplanung.

„Altersvorsorge gehört zu einer modernen Finanzplanung. „Die beste Pensionsvorsorge ist jene, die man nicht aus den Augen verliert. Mit der Integration der VBV in George wird Altersvorsorge so sichtbar und einfach wie ein Blick aufs Konto. Genau das braucht es, damit mehr Menschen rechtzeitig für morgen vorsorgen“, so Gerda Holzinger-Burgstaller.

Pensionsvorsorge noch einfacher und näher an den Alltag der Menschen bringen

„Mit der Integration unserer Produkte Abfertigung NEU und betriebliche Zusatzpension in das größte Internetbanking Österreichs setzen wir einen wichtigen Schritt, um Pensionsvorsorge noch einfacher und näher an den Alltag der Menschen zu bringen“, so Christian Reiss. „Wir schaffen damit einen niederschwelligen Zugang zu einem Thema, das für die finanzielle Zukunft von großer Bedeutung ist. Gleichzeitig bleibt unser Onlineservice Meine VBV die zentrale Plattform für vertiefende Informationen und den direkten Austausch mit der VBV.“

Mit der Verbindung von George und Meine VBV entsteht eine digitale Brücke zwischen täglichem Banking und langfristiger Altersvorsorge. Erste Bank und VBV wollen damit einen Beitrag leisten, finanzielle Eigenverantwortung zu stärken und die neuen Möglichkeiten der reformierten zweiten Säule für möglichst viele Menschen einfach nutzbar zu machen.