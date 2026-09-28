Graz (OTS) -

Der größte Tenor unserer Zeit kehrt 2027 endlich auf die europäischen Bühnen zurück: Maestro Andrea Bocelli geht mit der „Romanza World Tour – Celebrating 30 Years of Romanza. A Timeless Journey of Music and Emotions“ auf große Welttournee und feiert dabei ein außergewöhnliches Karrierejubiläum. Mit Deutschland verbindet ihn eine besondere, lebensverändernde Geschichte, die seine Karriere entscheidend prägte.

Der Vorverkauf für die „Romanza World Tour“ startet am 2. Oktober um 10 Uhr auf www.eventim.de , in der Schweiz auf www.ticketcorner.ch und an allen bekannten Vorverkaufsstellen.

Mit rund 90 Millionen weltweit verkauften Tonträgern und mehr als 20 Milliarden Streams zählt Maestro Andrea Bocelli zu den erfolgreichsten und international beliebtesten Künstlern unserer Zeit. Seine Musik verbindet und berührt Generationen und überschreitet Grenzen – von klassischer Musik und Oper bis hin zu Pop und zeitlosen Balladen.

Im Mittelpunkt der Tour steht „Romanza“ – das Album mit den Hits, die Andrea Bocelli vor 30 Jahren zu einem weltweiten Star machten und bis heute zu den erfolgreichsten italienischsprachigen Alben aller Zeiten gehört. Eine besondere Verbindung hat der Star-Tenor zu Deutschland: 1996 machte ihn sein Auftritt beim Abschiedsboxkampf von Henry Maske über Nacht zum Superstar. Der Song „Con te partirò“ aus „Romanza“ wurde in der englisch-deutschen Mischversion „Time to Say Goodbye“, die Bocelli gemeinsam mit Sarah Brightman sang, weltberühmt.

Bis heute ist Bocelli dem ehemaligen deutschen Boxweltmeister eng verbunden und sagt: „Danach veränderte sich alles. Henry Maske war für mich ein echter Glücksfall. Hätte er sich damals nicht für dieses Lied entschieden, wäre meine Karriere wahrscheinlich ganz anders verlaufen.“ „Con te partirò“ ist bis heute Bocellis meistverkaufte Single.

Seinen Anfang nahm diese außergewöhnliche Karriere mit dem Sieg beim Sanremo-Festival im Jahr 1993. Zur lebenden Legende wurde Andrea Bocelli mit Songs wie „Miserere“, den er gemeinsam mit dem italienischen Rocksänger Zucchero aufnahm, sowie durch bedeutende Opernproduktionen wie „Manon Lescaut“, „Turandot“ und „Otello“. Anschließend schrieb Bocelli Musikgeschichte: Sein Album „Sì“ erreichte gleichzeitig Platz 1 der Albumcharts in Großbritannien und den USA – ein Erfolg, den zuvor kein italienischer Künstler erzielt hatte.

In seiner mehr als drei Jahrzehnte währenden Karriere begeisterte Andrea Bocelli mit ausverkauften Arena-Konzerten,rekordbrechenden Livestreams und legendären Auftritten bei den bedeutendsten Ereignissen der Zeitgeschichte, wie zuletzt bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Winterspiele oder der FIFA WM 2026. Für sein künstlerisches Schaffen wurde er unter anderem mit einem Golden Globe, sieben Classical BRIT Awards und sieben World Music Awards ausgezeichnet. Außerdem erhielt Maestro Andrea Bocelli 2010 einen Stern auf dem Hollywood Walk of Fame.

Mit der „Romanza World Tour“ setzt Andrea Bocelli auf AEG Presents und seinen langjährigen Live-Partner der Leutgeb Entertainment Group, der nach 15 Jahren als Veranstalter von Andrea Bocelli in Deutschland, Österreich und der Schweiz nun Semmel Concerts Entertainment GmbH, als Partner an Bord geholt hat. Ziel ist es, eine positive Allianz zu präsentieren und damit die Basis für eine erfolgreiche gemeinsame Zukunft und eine langfristige Zusammenarbeit in der Branche zu schaffen.

Unter dem Motto „Celebrating 30 Years of Romanza. A Timeless Journey of Music and Emotions“ feiert Bocelli die wichtigsten Meilensteine seiner einzigartigen Weltkarriere und verspricht ein unvergessliches Konzerterlebnis: große Emotionen, zeitlose Melodien und die unverwechselbare Stimme eines Künstlers, der seit 30 Jahren Menschen auf der ganzen Welt berührt.

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Über „Romanza 30“ (Decca)

Anlässlich des 30-jährigen Jubiläums von Andrea Bocellis wegweisendem Album „Romanza“ erscheint eine besondere Jubiläumsausgabe. Sie würdigt das Album, mit dem seine Stimme einem weltweiten Publikum bekannt wurde. Das ursprünglich 1997 veröffentlichte „Romanza“ zählt zu den meistverkauften italienischen Alben aller Zeiten und ist ein Meilenstein in Bocellis außergewöhnlicher Karriere.

Die Neuauflage vereint die zeitlosen Originalaufnahmen mit besonderen Inhalten zum Jubiläum und feiert drei Jahrzehnte voller Musik, Emotionen und unvergesslicher Auftritte. Romanza 30 erscheint zudem im zeitlichen Zusammenhang mit Andrea Bocellis Romanza 30th Anniversary World Tour und schlägt ein neues Kapitel in der Geschichte eines Albums auf, das Menschen über Generationen hinweg berührt.

Über Semmel Concerts Entertainment GmbH

Die Semmel Concerts Entertainment GmbH ist einer der führenden Veranstalter in Europa und gehört seit Jahren im offiziellen POLLSTAR Ranking zu den Top 10 Promotern weltweit. Das Unternehmen nimmt zusammen mit der CTS Eventim AG, dem größten Ticketdienstleister Europas, unter dem Dach des Live Entertainment Networks EVENTIM LIVE eine nationale und internationale Spitzenposition ein.

Über EVENTIM LIVE

Die CTS EVENTIM AG bündelt ihre Live Entertainment-Kräfte im paneuropäischem Promoter-Netzwerk EVENTIM LIVE, das derzeit 34 Veranstalter in 15 Ländern umfasst.

WIR STELLEN UNS VOR

Über Leutgeb Entertainment Group

Die Erfolgsgeschichte der Leutgeb Entertainment Group begann im Jahr 2007 und zählt mittlerweile zu den renommierten Veranstaltern großer Live-Entertainment-Events im deutschsprachigen Raum. Seit vielen Jahren realisiert das Unternehmen hochkarätige Konzertproduktionen in Österreich, Deutschland und der Schweiz. Zu den besonderen Meilensteinen zählen die großen Open-Air-Konzerte von Andreas Gabalier, Helene Fischer, Robbie Williams und Adele.

ANDREA BOCELLI

Romanza World Tour 2027

11.05.2027 19:30 Uhr Hamburg Barclays Arena

15.05.2027 20:00 Uhr Berlin Waldbühne

18.05.2027 19:30 Uhr München Olympiahalle

20.05.2027 19:30 Uhr Köln LANXESS Arena

22.05.2027 20:00 Uhr CH-Zürich Hallenstadion

23.05.2027 19:00 Uhr Stuttgart Hanns-Martin-Schleyer-Halle

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