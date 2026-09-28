Tamburi erreicht Meilenstein: 1.000. Paketkasten in Österreich

Wien (OTS) -

Tamburi – Österreichs größtes zustellerneutrales Paketstationsnetzwerk - setzt seinen Wachstumskurs fort und nimmt seinen 1.000. Paketkasten in Österreich in Betrieb. Die Jubiläumsanlage, mit treffendem Namen „Tausender“, in der Antonie-Lehr-Straße 17 in Wien-Floridsdorf markiert einen wichtigen Meilenstein beim österreichweiten Ausbau eines offenen, zustellerneutralen Paketstationsnetzes.

Mit der Installation des 1.000. Paketkastens baut Tamburi seine Position als österreichischer Anbieter offener Paketinfrastruktur weiter aus. Und der Ausbau geht immer schneller voran. Das Tamburi-Netz umfasst Standorte bei Wohnanlagen und Gemeinden ebenso wie an stark frequentierten Verkehrs-Infrastrukturstandorten.

„Der Tausender-Tamburi sagt viel aus: Er zeigt, dass offene Paketinfrastruktur dort ankommt, wo sie gebraucht wird: direkt bei den Menschen. Die Tamburis werden von ihrer Nachbarschaft sehr geschätzt. Sie erhöhen den Komfort für die Anwohner und den Wert der Liegenschaften. Die Pakete gehen nicht mehr weg. Jedes Grätzl, jede Wohnanlage braucht heute ihren Tamburi.“, sagt Dominic Allram, Geschäftsführer der Tamburi Betriebsgesellschaft.

Offen für alle statt geschlossenes Inselsystem

Das Tamburi-System ist als offene Infrastruktur konzipiert und wird von den Paketdiensten sowie für weitere Anwendungen genutzt. Nutzerinnen und Nutzer können Sendungen im nahen Wohnumfeld flexibel empfangen oder versenden, auch die Zwischenlagerung von z.B. Reisegepäck oder von Click&Collect-Ware ist möglich.

Die Paketkästen sind rund um die Uhr zugänglich. Das Empfangen erfolgt ganz einfach mittels per Mail oder SMS übermittelten Abholcode , den der Zustelldienst an den Empfänger versendet.

Infrastruktur dort, wo Menschen leben und unterwegs sind

Ein wesentlicher Bestandteil des Tamburi-Konzepts ist die Nähe zu den Nutzerinnen und Nutzern. Paketstationen werden gezielt in Wohngebieten, bei Unternehmen, im Handel, in Gemeinden und an Verkehrsknotenpunkten errichtet. Gebündelte Zustellungen an Paketstationen reduzieren massiv den Zustellverkehr und gestalten die sogenannte letzte Meile viel effizienter.

Die von Tamburi entwickelte Hardware ist modular aufgebaut und benötigt weder Fundament noch Stromkabel. Dadurch können neue Standorte mit vergleichsweise geringem baulichem Aufwand umgesetzt und bei Bedarf erweitert oder versetzt werden.

Auch an österreichischen Bahnhöfen kommt die Technologie bereits zum Einsatz. Gemeinsam mit den ÖBB wurde das Angebot in den vergangenen Jahren schrittweise ausgebaut. An allen Landeshauptstadtbahnhöfen und weiteren Orten stehen moderne digitale Schließfächer von Tamburi zur Verfügung, die neben der Gepäckaufbewahrung auch als Paketstation genutzt werden können.

Vom Wiener Start-up zum österreichweiten Infrastrukturnetz

Tamburi wurde 2019 in Wien gegründet und betreibt ein zustellerneutrales Paketkastennetz in Österreich in Deutschland und in der Slowakei. Über sein Netzwerk wickelt Tamburi jährlich Millionen Ein- und Auslagerungen ab.

Mit der 1.000. Anlage in Österreich ist der Ausbau nicht abgeschlossen. Tamburi plant, das Netz gemeinsam mit Wohnbaugesellschaften, Immobilieneigentümern, Gemeinden, Unternehmen und weiteren Standortpartnern weiter zu verdichten.

Paul Brandstätter, Geschäftsführer der Tamburi Holding GmbH:

„Unser Anspruch ist es, eine Infrastruktur aufzubauen, die so selbstverständlich verfügbar wird wie der klassische Briefkasten. Das macht Paketempfang und -versand viel komfortabler, reduziert Verkehr und Kosten in der Logistik. Der 1.000. Standort ist dabei ein wichtiger Schritt – und gleichzeitig der Ausgangspunkt für die nächste Wachstumsphase.“

Über Tamburi

Tamburi ist eine österreichische Gesellschaft mit Personen mit unternehmerischen Background als Gesellschaftern und entwickelt und betreibt smarte, offene Infrastruktur für die Übergabe und Zwischenlagerung von Paketen und Gepäck. Das System ermöglicht unter anderem Paketempfang und -versand, Retouren, Click & Collect sowie weitere Übergabe- und Aufbewahrungslösungen. Die modularen Paketkästen können ohne Fundament und Stromkabel installiert werden und sind für unterschiedliche Standorttypen konzipiert.

Fotocredit: Beatriz Hasler (links: Dominic Allram, rechts: Paul Brandstätter)

Pressekontakt

Biljana Bacic

Tamburi Holding GmbH

Döblerhofstraße 16

1110 Wien

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www.tamburi.com