15 Jahre Neubau Pflege- und Betreuungszentrum Scheiblingkirchen

St. Pölten (OTS) -

Seit mittlerweile 15 Jahren steht das NÖ Pflege- und Betreuungszentrum (PBZ) Scheiblingkirchen für professionelle Pflege und Betreuung, bei der die Menschen mit ihren Bedürfnissen im Mittelpunkt stehen. Dieses besondere Jubiläum wurde kürzlich gemeinsam mit Bewohnerinnen und Bewohnern, Angehörigen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie zahlreichen Ehrengästen gefeiert.

„Das PBZ Scheiblingkirchen zeigt seit 15 Jahren, wie moderne Pflege und Betreuung in Niederösterreich gelebt werden. Besonders hervorzuheben ist die Entwicklung der psychosozialen Betreuung, die hier bereits früh neue Wege beschritten hat und heute ein wichtiger Bestandteil unseres Betreuungsangebots ist. Unser Ziel ist es, Menschen in unterschiedlichen Lebenssituationen jene Unterstützung zu bieten, die sie benötigen, um möglichst selbstbestimmt und mit hoher Lebensqualität leben zu können. Mein herzlicher Dank gilt allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die diesen Anspruch Tag für Tag mit großem Engagement und Menschlichkeit mit Leben erfüllen“, freut sich Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister.

15 Jahre sind ein besonderer Anlass, um zurückzublicken und die Entwicklung des Hauses und die Menschen, die diese Entwicklung geprägt haben, vor den Vorhang zu holen: Das NÖ Pflege- und Betreuungszentrum wurde am 1. Juli 2011 als moderner Standort für Pflege und Betreuung eröffnet. Heute stehen insgesamt 76 Pflegeplätze für Menschen in der Langzeitpflege und jeweils 13 Plätze für die psychosoziale Betreuung und psychosoziale Übergangsbetreuung sowie 8 Tagebetreuungsplätze zur Verfügung. Von Beginn an war es das Ziel, nicht nur eine zeitgemäße bauliche Infrastruktur zu schaffen, sondern einen Ort, an dem professionelle Pflege mit Menschlichkeit, Sicherheit und Lebensqualität verbunden wird. Eine besondere Würdigung gilt dabei Direktorin i. R. Anita Koller. Sie war bereits in der Planungs- und Entstehungsphase des Neubaus maßgeblich involviert und hat die Entwicklung des Hauses wesentlich mitgestaltet.

Eine bemerkenswerte Entwicklung nahm der Standort auch im Bereich der psychosozialen Betreuung. Bereits in der Aufbauphase wurden mit der psychosozialen Betreuung und der psychosozialen Übergangsbetreuung innovative Angebote geschaffen, die zunächst als Projekte gestartet wurden. Aus diesen ersten Erfahrungen entwickelten sich nachhaltig etablierte Betreuungsformen, die heute im regulären Leistungsangebot der NÖ Pflege- und Betreuungszentren verankert sind. Die psychosoziale Betreuung richtet sich an Menschen, die aufgrund chronischer psychischer Erkrankungen einer besonderen psychosozialen und therapeutischen Betreuung bedürfen. Die psychosoziale Übergangsbetreuung wiederum bietet Menschen mit psychischen Erkrankungen nach einem längeren stationären Aufenthalt eine zeitlich befristete Stabilisierungsphase. Ziel ist es, Selbstständigkeit und Unabhängigkeit zu fördern und – soweit möglich – eine Rückkehr in ein selbstständiges Leben beziehungsweise in eine geeignete weiterführende Betreuungsform zu ermöglichen. Im Zentrum aller Entwicklungen steht dabei der Mensch.

Die NÖ Pflege- und Betreuungszentren setzen auf eine individuelle, personenzentrierte Pflege und Betreuung. Selbstbestimmung, eigenverantwortliche Lebensgestaltung und eine möglichst hohe Lebensqualität bilden wesentliche Grundlagen dieses Ansatzes. „15 Jahre PBZ Scheiblingkirchen bedeuten 15 Jahre voller Begegnungen, gemeinsamer Erlebnisse und gelebter Menschlichkeit. Unser Haus ist weit mehr als ein Ort professioneller Pflege und Betreuung – es ist ein Zuhause, in dem sich Menschen wohlfühlen, ihre Selbstständigkeit bewahren und ihren Alltag nach ihren individuellen Bedürfnissen gestalten können. Möglich machen das unsere engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die mit fachlicher Kompetenz, Empathie und großem persönlichen Einsatz täglich für unsere Bewohnerinnen und Bewohner da sind. Ihnen gilt anlässlich dieses Jubiläums unser besonderer Dank“, betonen Pflegedirektorin Gabriele Blahova und interimistischer kaufmännischer Direktor Stefan Bernhard. Das Jubiläum ist deshalb nicht nur ein Rückblick auf ein Gebäude oder eine Einrichtung, sondern vor allem ein Rückblick auf 15 Jahre gemeinsames Leben, Arbeiten, Begleiten und Gestalten. Es ist ein Dank an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Tag für Tag mit ihrem Engagement wesentlich zur Qualität des Hauses beitragen, ebenso wie an die Bewohnerinnen und Bewohner und deren Angehörige für das entgegengebrachte Vertrauen. Das Jubiläum steht auch für einen Blick nach vorne: Pflege und Betreuung werden sich weiterentwickeln – der Anspruch bleibt jedoch derselbe. Der Mensch steht im Mittelpunkt, entsprechend dem Leitgedanken der NÖ Landesgesundheitsagentur: „Gesund und gepflegt. Ein Leben lang.“

Weitere Informationen: NÖ Landesgesundheitsagentur, Abteilung Kommunikation, Stefanie Haslauer-Zischkin, BA, Telefon 2742 9009-10068, E-Mail [email protected], bzw. NÖ LGA – Gesundheitsregion Thermenregion GmbH, Gerald Spiess, MA, Medien-Koordinator, Mobiltelefon +43 676 858 70 38520, E-Mail [email protected]