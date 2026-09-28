Bis zu 1.060 Millionen bei Österreichs 3:1-Sieg gegen Kosovo in der Nations League im ORF

Wien (OTS) -

Im zweiten Nations-League-Spiel lieferte das ÖFB-Team eine souveräne Vorstellung und ließ Kosovo beim 3:1-Sieg im Ernst-Happel-Stadion keine Chance. Entsprechend groß war die Freude vieler Fans, die gestern, am 27. September 2026, die Partie vor dem TV miterlebt haben: Bis zu 1.060 Millionen und im Schnitt 934.000 waren bei 39 Prozent Marktanteil live via ORF 1 (zweite Halbzeit) dabei, in den jungen Zielgruppen (12–49 Jahre bzw. 12–29 Jahre) wurden Marktanteile von 53 bzw. 73 Prozent erzielt. Allein mit den beiden ersten Nations-League-Spielen erreichte der ORF einen weitesten Seherkreis von 2,6 Millionen, das sind 34 Prozent der heimischen TV-Bevölkerung.

Am Donnerstag, dem 1. Oktober, geht es für Österreich weiter. Ab 20.15 Uhr tritt das Nationalteam erstmals auswärts an, Gegner in Dublin ist Irland. Dietmar Wolff und Andreas Ivanschitz kommentieren, Christian Diendorfer, Peter Stöger und Lisa Makas sorgen für die Analysen.

Die erste Nations-League-Session beendet dann am Sonntag, dem 4. Oktober, ab 17.30 Uhr das Spiel Kosovo – Österreich in Pristina. Die Kommentatoren heißen Oliver Polzer und Roman Mählich, Rainer Pariasek, Andreas Ivanschitz und Helge Payer steuern die Analysen bei.

Am 14. bzw. 17. November beenden dann die beiden letzten Spiele (Österreich – Irland bzw. Israel – Österreich) ebenfalls live in ORF 1 die Nations-League-Gruppenphase.

Auch die ORF-Videostreams des UEFA-Nations-League-Spiels Österreich – Kosovo wurden vom Publikum intensiv genutzt. Die auf ORF ON sowie weiteren Sites und Apps bereitgestellten Live-Streams und Videos-on-Demand des ORF erzielten in Österreich bisher insgesamt 9,7 Millionen Nutzungsminuten, 905.000 Bruttoviews (Videostarts) und 230.000 Nettoviews (zusammenhängende Nutzungsvorgänge). Stärkster Live-Stream war die zweite Halbzeit des Spiels mit einer Durchschnittsreichweite von 84.000. Auf ORF ON sind die Streams weiterhin verfügbar. (Quelle: Online-Bewegtbild-Messung AGTT/GfK TELETEST Zensus)

Das multimediale Angebot von sport.ORF.at, ORF-Fußball-Special und ORF ON umfasst Streams der ORF-TV-Übertragungen. Auch der ORF TELETEXT informiert im Rahmen seiner Sport-Berichterstattung ausführlich.