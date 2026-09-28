  • 28.09.2026, 11:00:03
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Großer Österreich-Abend am Salzburger Residenzplatz: Seiler und Speer als Headliner

Seiler und Speer, Special Guest Josh. und Rockhouse-Act Thomas Mulitzer bringen am 5. Juni 2027 den Österreich-Abend auf den Salzburger Residenzplatz.

Grafik Seiler und Speer am Resdienzplatz Salzburg am 05.06.2026
Salzburg/Klagenfurt (OTS) - 

Nach den erfolgreichen Konzerten der vergangenen Jahre setzen Semtainment und Barracuda Music die Konzertreihe am Residenzplatz auch 2027 fort. Mit Seiler und Speer steht nun der erste große Name für den kommenden Frühsommer fest. Das österreichische Duo kommt mit neuen Songs und seinem unverwechselbaren Sound nach Salzburg. Mit „Hödn“ gelang Seiler und Speer zuletzt erneut der Sprung an die Spitze der österreichischen Charts.

Für einen weiteren großen musikalischen Namen des Abends sorgt Josh. Der österreichische Singer-Songwriter zählt längst zu den prägendsten Stimmen der heimischen Poplandschaft und hat sich mit seinem eigenständigen Stil, pointierten Texten und einer unverwechselbaren Bühnenpräsenz ein breites Publikum erspielt. Gemeinsam mit Seiler und Speer stehen damit zwei der erfolgreichsten und charakteristischsten Acts der österreichischen Musikszene an einem Abend auf einer der außergewöhnlichsten Bühnen des Landes. Den Konzertabend eröffnen, wird der lokale Rockhouse-Act Thomas Mulitzer.

Damit geht die neue Konzertgeschichte am Residenzplatz in ihre dritte Runde. Nach den vergangenen beiden Jahren wird der historische Platz auch 2027 erneut Schauplatz für große nationale und internationale Künstlerinnen und Künstler und verbindet dabei die besondere Kulisse der Salzburger Altstadt mit sommerlichen Open-Air-Konzerten.

Der Ticketverkauf für das Konzert von Seiler und Speer am 05.06.2026 startet am Dienstag, 29. September 2026, um 11 Uhr über oeticket.com, semtainment.at sowie in allen oeticket-Vorverkaufsstellen. Mit der Aktiv:Karte gibt es wieder ein besonderes Angebot für Konzertfans: In einem limitierten Kontingent stehen Tickets für zwei Residenzplatzkonzerte zum Kauf bereit. Pro gültiger Aktiv:Karte oder Aktiv:KartePLUS können maximal zwei Tickets erworben werden.

Wer den zweiten, internationalen Konzertabend 2027 gestalten wird, bleibt vorerst noch offen. Der nächste große Name für den Residenzplatz wird aber noch vor Weihnachten bekannt gegeben.

Rückfragen & Kontakt

Semtainment GmbH
Julia Wastian, BA
Telefon: +436503050552
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