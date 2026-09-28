Tanja Leitner wird neue Bildungsdirektorin für Kärnten

Wien (OTS) -

Die Bildungsdirektion für Kärnten bekommt eine neue Leitung: Bildungsminister Christoph Wiederkehr hat Tanja Leitner zur Bildungsdirektorin für Kärnten bestellt. Ihre fünfjährige Funktionsperiode beginnt mit 1. Oktober 2026.

„Mit Tanja Leitner übernimmt eine erfahrene Führungspersönlichkeit aus dem Kärntner Bildungsbereich die Leitung der Bildungsdirektion. Sie kennt die Bildungslandschaft vor Ort, bringt langjährige Führungserfahrung mit und hat im Auswahlverfahren ein überzeugendes Konzept für die Weiterentwicklung der Bildungsdirektion präsentiert. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit und wünsche ihr für diese verantwortungsvolle Aufgabe alles Gute“, sagt Bildungsminister Christoph Wiederkehr.

„Gute Bildung ist eine der wichtigsten Grundlagen für die Zukunft unserer Kinder und für die Entwicklung unseres Landes. Dafür braucht es Menschen, die Erfahrung mitbringen, zuhören und gemeinsam etwas bewegen wollen. Mit Tanja Leitner übernimmt eine ausgewiesene Kennerin der Kärntner Bildungslandschaft Verantwortung an der Spitze der Bildungsdirektion. Ich bin überzeugt, dass sie mit ihrer Erfahrung und ihrem Engagement wichtige Impulse setzen kann. Ich freue mich auf den gemeinsamen Weg und wünsche ihr für diese verantwortungsvolle Aufgabe viel Erfolg und alles Gute“, unterstreicht Landeshauptmann Daniel Fellner.

Öffentliches Verfahren mit 18 Bewerbungen

Die Funktion der Bildungsdirektorin bzw. des Bildungsdirektors wurde öffentlich ausgeschrieben. Insgesamt gingen 18 Bewerbungen ein. Eine gesetzlich vorgesehene Begutachtungskommission prüfte die Bewerbungen, führte Hearings durch und erstellte auf dieser Grundlage ein Gutachten. Das Land Kärnten übermittelte anschließend einen Vorschlag mit drei geeigneten Bewerbungen an den Bund. Darunter waren zwei Männer und eine Frau. Auf Grundlage dieses Vorschlags traf Bildungsminister Christoph Wiederkehr die Entscheidung über die Bestellung.

Erfahrung im Kärntner Bildungsbereich

Tanja Leitner verfügt über langjährige Führungserfahrung im Kärntner Bildungsbereich. Zuletzt war sie Pädagogische Leiterin der Kärntner Volkshochschulen. In dieser Funktion war sie für rund 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie mehr als 30 öffentlich finanzierte Projekte verantwortlich. Darüber hinaus bringt sie Erfahrung in den Bereichen Qualitätsmanagement und Organisationsentwicklung mit und verfügt über umfassende Kenntnisse der regionalen Bildungslandschaft. Im Auswahlverfahren überzeugte Leitner mit einem fundierten Konzept zur Weiterentwicklung der Bildungsdirektion sowie mit ihrem Führungsverständnis und ihrer Dialogfähigkeit.

Dank an Isabella Penz

Bildungsminister Wiederkehr und Landeshauptmann Daniel Fellner bedanken sich bei der bisherigen Kärntner Bildungsdirektorin Isabella Penz für ihre Arbeit und ihren Einsatz in den vergangenen fünf Jahren.

„Ich möchte Isabella Penz ausdrücklich für ihren Einsatz und ihre Arbeit in den vergangenen fünf Jahren danken. Sie hat die Bildungsdirektion Kärnten mit großem Engagement geführt und in einer Zeit mit vielen Herausforderungen Verantwortung übernommen. Für ihren weiteren beruflichen und persönlichen Weg wünsche ich ihr alles Gute und bedanke mich für die gute Zusammenarbeit“, so Bildungsminister Wiederkehr.

Landeshauptmann Fellner ergänzt: „Isabella Penz hat die Bildungsdirektion Kärnten in den vergangenen Jahren mit viel persönlichem Einsatz geprägt. Für die gute und verlässliche Zusammenarbeit möchte ich mich herzlich bedanken. Für ihren weiteren Weg wünsche ich ihr alles Gute und viel Erfolg.“