FM4 Unlimited im Prater: FM4 lädt am 2. Oktober wieder zur Clubnacht in den Wiener Wurstelprater

Wien (OTS) -

In wenigen Tagen ist es so weit! Denn am Freitag, dem 2. Oktober 2026, von 18.00 bis 22.00 Uhr wird der Calafatiplatz im Wiener Prater wieder zur FM4-Partyzone. Besucher:innen können sieben Fahrgeschäfte gratis nutzen und die Nacht zum Tag machen. Inkludiert sind u. a. der Freifallturm, der Jumper, der Praterzug, das Break Dance und das Blumenrad. Außerdem werden an drei ausgewählten Spots wieder heimische FM4-Acts für beste Clubmusik sorgen.

FM4 hat im Herbst 2026 unter dem Motto „FM4 Musik von hier“ den Schwerpunkt mit Fokus auf die österreichische Musikszene ausgerufen. Die Unlimited-Serie ist der beste Beweis dafür, wie der Sender dieses Credo lebt, denn wie schon beim Unlimited in Steyr sind auch im Prater alle Acts der heimischen Szene zuzuordnen. Auftreten werden u. a. Joyce Muniz, YOUPHORIA oder Anna Ullrich.

Das Line-up im Wiener Prater

Dieses Line-up sorgt an drei Spots im Wiener Wurstelprater für ausgelassene Stimmung:

Blumenrad

Functionist

Kristian Davidek

Joyce Muniz

Autodrom

Ypsy b2b .org

Inaya

YOUPHORIA

Tagada (face 2 face DJ Stage)

MARØ f2f TONKS

Aras f2f Who is Ela¿

Anna Ullrich f2f Party Pauli

Für alle, die nicht vor Ort teilnehmen können, überträgt radio FM4 das Unlimited im Wiener Prater live im Radio. Außerdem steht die Sendung auf https://sound.ORF.at 30 Tage danach on demand zur Verfügung. Weitere Informationen sind auf https://www.fm4.ORF.at abrufbar.

Über die Unlimited-Reihe

Die wöchentliche DJ-Mix-Sendung „FM4 Unlimited“, kuratiert und gehostet von den Szenengrößen DJ Functionist und Beware, ist längst mehr als nur ein Radioformat. Sie manifestiert sich in den jährlich stattfindenden, gleichnamigen Veranstaltungen, die das Beste aus Musik und Clubkultur vereinen: dem FM4 Unlimited am Attersee im Juli, dem FM4 Unlimited im Wiener Prater im Oktober und dem FM4 Unlimited in Steyr im September. Mit einzigartigen Line-ups garantieren diese Events volle Tanzflächen und eine ausgelassene Stimmung, die jährlich mehrere tausend Musikbegeisterte in ihren Bann zieht.

„FM4 Musik von hier“ – Der Herbst im Zeichen der heimischen Szene

Anlässlich des 25. Jubiläums des Soundparks widmet radio FM4 den Herbst 2026 unter dem Motto „FM4 Musik von hier“ der österreichischen Musikszene. Mit rund 40 Prozent heimischer Musik im Programm, exklusiven Covers, einer Bibiza-Radiodokumentation, einem Round Table zur Musikwirtschaft und der Berichterstattung vom Waves Vienna stärkt FM4 etablierte Acts ebenso wie Newcomer:innen.

Auch abseits von Radio und Online setzt FM4 auf österreichische Künstler:innen: Überraschungskonzerte mit Uche Yara, Leftovers und HVOB, die FM4-Unlimited-Partys in Steyr und im Wiener Prater sowie eine Private Session mit Endless Wellness bringen heimische Musik zu Fans im ganzen Land. Am Nationalfeiertag, dem 26. Oktober, spielt FM4 schließlich 24 Stunden lang „Homegrown Music“ und präsentiert zahlreiche Live-Sessions österreichischer Acts im Studio.