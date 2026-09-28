  • 28.09.2026, 10:47:33
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BDO eröffnet an neuem Standort in Schwaz

Das Prüfungs- und Beratungsunternehmen ist ins Galerien Office in Schwaz übersiedelt und hat den neuen Standort nun feierlich eröffnet.

Von links nach rechts: Victoria Weber, Bürgermeisterin in Schwaz, Marcus Ager, Standortleiter BDO Schwaz, Helmut Schuchter, Standortleiter BDO Innsbruck, Karl-Josef Schubert, Bürgermeister in Vomp und Präsident des Tiroler Gemeindeverbands.
Wien (OTS) - 

Die neuen Büros im zentral gelegenen Galerien Office wurden bereits im Juli bezogen. Nun folgte die feierliche Eröffnung im Rahmen des Fachvortrags „Energien gemeinsam nutzen“.

„Wir freuen uns sehr, dass wir mit dem Galerien Office moderne und optimal ausgestattete Räumlichkeiten für unser Team und unsere Kund:innen in Schwaz gefunden haben. Darauf möchten wir mit Kund:innen, Kolleg:innen und Wegbegleiter:innen anstoßen“, erklärt Marcus Ager, Partner bei BDO. Fachlich konzentriert sich das Team in Tirol mit Standorten in Schwaz und Innsbruck auf familiengeführte Unternehmen im KMU-Bereich, wobei der Schwerpunkt auf der steuerlichen und betriebswirtschaftlichen Beratung liegt. Das 40-köpfige BDO Team in Tirol bietet dabei alle Dienstleistungen rund um Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung für Unternehmen sowie für die öffentliche Hand vor Ort an. Bei Bedarf können Kund:innen zusätzlich auf die gesamte BDO Leistungspalette aus den Bereichen Advisory, Assurance, Business Services & Outsourcing sowie Tax zurückgreifen.

„Der neue Standort im Galerien Office überzeugt neben der Lage auch durch die hauseigene Tiefgarage und bietet damit beste Erreichbarkeit“, so Marcus Ager weiter. „Die persönliche Betreuung vor Ort ist uns besonders wichtig und genau das wollen wir in Schwaz auch am neuen Standort weiterhin leisten. An den Ansprechpersonen für unsere Kund:innen ändert sich selbstverständlich nichts. Auch die persönlichen Kontaktdaten bleiben dieselben.“

Adresse:

BDO GmbH

Galerien Office (2. Stock)

Andreas-Hofer-Straße 8

6130 Schwaz

Telefon: 05 70 375 6200

E-Mail: [email protected]

Rückfragen & Kontakt

BDO Austria GmbH
Carina Fuchs
Telefon: +43 5 70 375 - 1591
E-Mail: [email protected]

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