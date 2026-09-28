  • 28.09.2026, 10:29:34
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PALLAS CAPITAL Real Estate schließt erfolgreiche Senior-Loan-Transaktion ab

Die PALLAS CAPITAL Real Estate hat erfolgreich eine Senior-Loan-Finanzierung für eine Immobilie aus einem Fonds von Catalyst Capital strukturiert und platziert. Das bereitgestellte Kapital dient der strategischen Refinanzierung eines etablierten Bürogebäudes in München.
Wien/München (OTS) - 

Die PALLAS CAPITAL Real Estate hat erfolgreich eine Senior-Loan-Finanzierung für eine Immobilie aus einem Fonds von Catalyst Capital strukturiert und platziert. Das bereitgestellte Kapital dient der strategischen Refinanzierung eines etablierten Bürogebäudes in München.

„Durch unseren guten Marktzugang konnten wir auch in einem herausfordernden Marktumfeld eine passende Bankenfinanzierung strukturieren und erfolgreich umsetzen“, erklärt Maximilian Schmidbauer.

Die Transaktion wurde von Maximilian Schmidbauer und Max Baschata erfolgreich umgesetzt.

Mit dieser Transaktion unterstreicht PALLAS CAPITAL erneut ihre Position als verlässlicher Partner für die Strukturierung und Finanzierung von Immobilientransaktionen im deutschsprachigen Raum.


Rückfragen & Kontakt

PALLAS CAPITAL Real Estate GmbH

Max Baschata
Telefon: +43 676 70 68 927
E-Mail: [email protected]
Website: https://pallascapital-re.com/

Schottenring 16/153, 1010 Wien - AT

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