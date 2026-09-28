  • 28.09.2026, 10:21:32
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Gstöttner: „Keine neuen Steuern. Sozialhilfe-Reform finanziert sich durch Gerechtigkeit“

Wir haben 55% Staatsquote, 44% Abgabenquote. Das Letzte, was wir in Österreich brauchen, sind neue Steuern.

Wien (OTS) - 

„Die Reform der Sozialhilfe finanziert sich nicht über neue Steuern, sondern über einen klaren und fairen Grundsatz: Jene, die noch nie ins Sozialsystem eingezahlt haben, sollen nicht vom ersten Tag an die volle Leistung erhalten. Genau darin liegt der Kern dieser Reform, und genau so ist sie auch aufgesetzt. Wer nun versucht, sie mit Steuerforderungen zu verknüpfen, verkennt sowohl ihre Logik als auch ihre Zielsetzung. Denn Österreich hat bereits heute eine Staatsquote von 55 Prozent und eine Abgabenquote von 44 Prozent. Vor diesem Hintergrund muss man es in aller Deutlichkeit sagen: Das Letzte, was wir in Österreich jetzt brauchen, sind neue Steuern“, so der Generalsekretär der Österreichischen Volkspartei, Markus Gstöttner.

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