Hanel-Torsch: Tag der Alleinerzieherinnen: Stadt Wien lädt zur „Messe der Möglichkeiten“ ein

Wien (OTS) -

Wien, 28. September 2026. Anlässlich des Internationalen Tages der Alleinerziehenden setzt die Stadt Wien auch heuer ein starkes Zeichen für Sichtbarkeit, Anerkennung und Unterstützung von Alleinerzieherinnen.

„Alleinerzieherinnen tragen täglich enorme Verantwortung. Sie organisieren Erwerbsarbeit, Kinderbetreuung und Familienleben meist allein und leisten damit einen unverzichtbaren Beitrag für unsere Gesellschaft. Unsere Aufgabe als Stadt ist es, Rahmenbedingungen zu schaffen, die entlasten, stärken und Teilhabe ermöglichen. Sei es im Bereich des Wohnens, bei der Vereinbarkeit von Job und Kind oder in akuten Krisensituationen. Die Stadt Wien steht mit ihrem Netzwerk als Partnerin an der Seite der Alleinerziehenden“, betont Frauenstadträtin Elke Hanel-Torsch.

Tag der Alleinerzieherinnen – Messe der Möglichkeiten

Am 28. September 2026 von 09:00 bis 15:30 Uhr lädt das Frauenservice Wien gemeinsam mit der Arbeiterkammer Wien zum „Tag der Alleinerzieherinnen – Messe der Möglichkeiten“ in den Wappensaal des Wiener Rathauses ein. Die Veranstaltung bietet Alleinerzieherinnen die Gelegenheit, die vielfältigen Unterstützungsangebote in Wien kennenzulernen und direkt mit Beratungsstellen, Expert*innen und Organisationen ins Gespräch zu kommen. Klient*innen der zahlreichen Partnerorganisationen wurden gezielt vorab eingeladen, um von den zahlreichen Angeboten direkt zu profitieren.

Das Frauenzentrum der Stadt Wien ist eine zentrale Anlaufstelle für Frauen. Die Expertinnen beraten Frauen zu unterschiedlichen Themen ihre vielfältigen Lebensrealitäten betreffend, vor allem auch zu Fragen zu Scheidung, Trennung, Obsorge, Kontaktrecht und Unterhalt. Das Frauenzentrum ist erreichbar unter 01-4087066.

An insgesamt 22 Informationsständen von verschiedenen Beratungs- und Servicestellen erhalten Besucherinnen Orientierung zu Themen wie finanzielle Unterstützung, Beruf und Weiterbildung, Vereinbarkeit von Familie und Beruf, psychosoziale Beratung sowie Freizeit- und Entlastungsangebote für Familien. Darüber hinaus bietet die Veranstaltung Raum für Vernetzung und den Austausch mit anderen Alleinerzieherinnen.

Ergänzt wird die Messe durch kostenfreie Workshops für Alleinerzieherinnen, die praxisnahe Informationen, neue Perspektiven und konkrete Impulse für den Alltag vermitteln. Die Workshops greifen zentrale Fragen des Lebens als Alleinerzieherin auf und stärken die Teilnehmerinnen in ihrer persönlichen und beruflichen Entwicklung.

Mit der „Messe der Möglichkeiten“ möchte die Stadt Wien die Vielfalt der Lebensrealitäten von Alleinerzieherinnen sichtbar machen und gleichzeitig aufzeigen, dass niemand die Herausforderungen des Familienalltags allein bewältigen muss.

Alle Angebote sind kostenfrei. Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Frauenservice Wien.