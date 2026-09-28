AK-Bibliothek: Ein Jahrhundert Bücherliebe in Graz

Graz (OTS) -

Seit 1926 versorgt die AK-Bibliothek Steiermark Menschen mit Wissen und Geschichten. Am 24. Oktober wird der runde Geburtstag mit einem großen Fest in Graz gefeiert.

Von den Anfängen bis zur heutigen, modernen Bibliothek mit barrierefreiem Zugang hat sie sich stetig weiterentwickelt. Dass sich die Nutzung lohnt, zeigen aktuelle Zahlen: Über 100.000 Bücher und E-Books, 300 Tonies, 7.500 DVDs, Hörbücher und Zeitschriften stehen kostenlos zur Verfügung. Allein 2025 sparten sich die Steirerinnen und Steirer durch die Bibliothek in der Grazer Hanuschgasse über eine Million Euro, mit der digitalen Bibliothek sogar fast 4,5 Millionen Euro. "Die AK-Bibliothek macht Lesen nicht nur zugänglich, sondern auch erschwinglich", betont Bibliotheksleiter Alexander Fritz.

Fakten aus 100 Jahren

Die AK-Bibliothek hält auch einige Kuriositäten bereit: Das älteste Buch im Bestand ist "Die Arbeiter und Communisten in Griechenland und Rom" von Wilhelm Drumann aus dem Jahr 1860. Das schwerste Werk im Bestand ist mit über sechs Kilogramm die "History of EC Comics". Das beliebteste Buch ist "Die Kunst der Nähe" von Simone de Beauvoir und Jean-Paul Sartre mit 158 Entlehnungen. Aneinandergereiht ergeben alle Bücher der AK-Bibliothek eine stattliche Länge von über 1.800 Metern. Und auch bei der Treue gibt es einen Rekord: Die am längsten eingeschriebene Leserin ist bereits seit 70 Jahren Mitglied.

Für die ganze Familie

Diesen Erfolg feiert die AK-Bibliothek am 24. Oktober von 9 bis 14 Uhr in den Kammersälen Graz. Nach der Begrüßung durch AK-Präsident Josef Pesserl und AK-Direktor Dr. Johann Scheuch hält Autor Robert Misik einen Impulsvortrag. Anschließend lesen Kinderbuchautorin Saskia Hödl und Schriftsteller Karl-Markus Gauß aus ihren aktuellen Werken. Dazu gibt es einen Bücherflohmarkt, Kinderschminken, Ballonmodellieren und einen Papierkunst-Workshop – ein Fest für die ganze Familie.