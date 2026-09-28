Wenn die Stadt zur Bühne wird: KULTURFORMAT macht Kunst im urbanen Raum für alle sichtbar

Wien (OTS) -

Was passiert, wenn Kunst plötzlich dort auftaucht, wo man sie im Alltag am wenigsten erwartet? KULTURFORMAT, der führende Spezialist für Außenwerbung im Kunst-, Kultur- und Veranstaltungsbereich, liefert mit einer neuen Kampagne die Antwort auf diese Frage. Im Rahmen einer unkonventionellen Aktion verwandelte das Unternehmen den Platz vor dem Burgtheater in Wien kurzzeitig in eine spontane Kultur-Bühne.

Der rote Theaterstuhl als Symbol für die Vielfalt der Kultur

Das zentrale Element der Aktion: ein einzelner, roter Theaterstuhl, der mitten im städtischen Trubel als Einladung zum Innehalten diente. Mit diesem gezielten Impuls demonstriert KULTURFORMAT eindringlich seine Kernphilosophie: Egal ob Theater, Festival, Konzert oder Underground-Event – KULTURFORMAT bringt jede Form von Kultur aus den Theatern, Konzertsälen, Museen oder Veranstaltungshallen direkt auf die Straße.

Durch die omnipräsenten Werbeträger des Unternehmens wird der öffentliche Raum zur größten Bühne der Stadt. So wird sichergestellt, dass Kulturveranstaltungen nicht hinter verschlossenen Türen verborgen bleiben, sondern im Alltag aller Menschen unübersehbar stattfinden.

„Kultur ist kein Nischenprodukt – sie gehört ins Herz der Stadt. Unsere Mission ist es, Kulturveranstaltungen im öffentlichen Raum sichtbar zu machen. Wir schlagen die Brücke zwischen Kulturschaffenden und dem Publikum, direkt dort, wo das Leben spielt - im öffentlichen Raum“, so Heike Fischer, Geschäftsführerin von KULTURFORMAT.

Die Kampagne zeigt eindrucksvoll: Dank KULTURFORMAT ist Kunst in Wien nicht nur unübersehbar, sondern ein fester, demokratischer Bestandteil des täglichen Stadtbildes.

Die Reaktionen der Passantinnen und Passanten wurden filmisch festgehalten und gehen ab sofort als Videokampagne online.

Credit der Videokampagne liegt bei ©Lumsden & Friends.

Ein Platz, drei Disziplinen:

KULTURFORMAT inszeniert die Vielfalt der Kunst vor dem Burgtheater

Das Konzept der Aktion setzte bewusst auf den Überraschungseffekt an einem der meistfrequentierten Kultur-Knotenpunkte der Stadt: dem Platz vor dem Wiener Burgtheater. Um die gesamte Bandbreite des kulturellen Lebens abzubilden, inszenierte KULTURFORMAT am roten Theaterstuhl nacheinander drei unterschiedliche künstlerische Disziplinen, die den Passantinnen und Passanten eine spontane Bühne boten:

Die klassische Violine: Eine Violinistin zog die Menschen im Vorbeigehen mit einem klassischen Musikstück in ihren Bann und sorgte für den ersten Moment des Innehaltens.

Eine Violinistin zog die Menschen im Vorbeigehen mit einem klassischen Musikstück in ihren Bann und sorgte für den ersten Moment des Innehaltens. Der dramatische Monolog: Kurz darauf fesselte eine Schauspielerin das Publikum mit einer ausdrucksstarken schauspielerischen Darbietung mitten im Alltag.

Kurz darauf fesselte eine Schauspielerin das Publikum mit einer ausdrucksstarken schauspielerischen Darbietung mitten im Alltag. Das rockige Finale: Den energiegeladenen Abschluss bildete die Performance eines E-Gitarristen, die einen modernen, kraftvollen Kontrast zum klassischen Umfeld des Burgtheaters schuf.

Die ungestellten, authentischen Reaktionen der Zuschauerinnen und Zuschauer stehen im Mittelpunkt der Kampagne. Die einzelnen Clips dokumentieren eindrucksvoll, wie Kunst im öffentlichen Raum als verbindendes Element wirkt, Barrieren im Vorbeigehen abbaut und den gewohnten Stadtalltag für einen magischen Moment entschleunigt.

Kultur für alle – auf die Straße gebracht

Mit dieser Aktion beweist das Unternehmen, dass kulturelle Erlebnisse nicht exklusiv an traditionelle Institutionen wie Konzertsäle, Theater oder Museen gebunden sein müssen. Der rote Theaterstuhl fungiert als Symbol für die Niederschwelligkeit und absolute Zugänglichkeit von Kunst.

“Mit dem roten Theaterstuhl schaffen wir ein starkes Symbol für Freude, Begegnung und Kultur im Alltag. Wo sonst einfach Alltag stattfindet, wird Kultur plötzlich erlebbar. Denn Kultur ist überall. Und KULTURFORMAT macht sie sichtbar”, so Gerald Hauer, Creative Director Art von Lumsden & Friends.

Genau diese Botschaft bringt die neue Kampagne von KULTURFORMAT jetzt ins Netz. Sie zeigt, was KULTURFORMAT im Kern antreibt: Die gesamte Vielfalt der Kulturszene direkt in den Alltag der Menschen zu bringen – so, dass niemand mehr daran vorbeisehen kann.

Über KULTURFORMAT

Die KULTURFORMAT GmbH ist der führende Spezialist für Außenwerbung im Kunst-, Kultur- und Veranstaltungsbereich und bietet maßgeschneiderte Out-of-Home-Lösungen für Kulturveranstalter, Institutionen und Kunstschaffende jeder Größe. Als Tochterunternehmen der Gewista nutzt KULTURFORMAT ein dichtes, reichweitenstarkes Netzwerk an Werbeträgern – von klassischen Litfaßsäulen und Minipostern bis hin zu modernen, digitalen City Lights.

Das erklärte Ziel des Unternehmens ist es, die gesamte Vielfalt der Kunst- und Kulturszene direkt in den Lebensraum der Menschen zu bringen und jegliche Kulturveranstaltungen für eine breite Öffentlichkeit barrierefrei erlebbar zu machen.

KULTURFORMAT GmbH

ORBI-Tower, Thomas-Klestil-Platz 13, 1030 Wien