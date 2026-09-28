Großer Andrang bei Aortenaneurysma-Screeningtagen des Gefäßforums Österreich

Wien (OTS) -

Die österreichweiten Aortenaneurysma-Screeningtage des Gefäßforums Österreich stießen auf außergewöhnlich großes Interesse. Bereits kurz nach Beginn der Anmeldung waren zahlreiche teilnehmende Ambulanzen ausgebucht. Aufgrund der hohen Nachfrage wurde das ursprünglich geplante Angebot an einzelnen Standorten erweitert, um noch mehr Menschen eine kostenlose Ultraschalluntersuchung der Bauchschlagader zu ermöglichen.

Im Rahmen des internationalen Gefäß-Awareness-Monats hatte das Gefäßforum Österreich von 21. bis 25. September 2026 zu kostenlosen Aortenaneurysma-Screenings für Risikopersonen eingeladen. Die Untersuchungen wurden in spezialisierten Gefäßambulanzen in Wien, Niederösterreich, Oberösterreich und Tirol angeboten.

Breite Beteiligung in vier Bundesländern

Vorreiter der Screeningtage ist seit 2011 die Klinik Ottakring. Mehrere Ambulanzen schlossen sich in den Folgejahren der Vorsorgeinitiative an. Dieses Jahr nahmen das Hanusch-Krankenhaus, das Universitätsklinikum St. Pölten, das Landesklinikum Horn, das Landesklinikum Mistelbach, das Konventspital der Barmherzigen Brüder Linz und die Universitätsklinik für Gefäßchirurgie Innsbruck sowie erstmals die vier Gefäßzentren der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK) in Landstraße, Mariahilf, Favoriten und Floridsdorf teil.

„Der enorme Andrang auf unsere Screeningtage hat eindrucksvoll gezeigt, wie wichtig dieses Vorsorgeangebot ist. Wir freuen uns sehr, dass wir mit unserer Initiative eine wichtige Versorgungslücke schließen und vielen Menschen einen unkomplizierten Zugang zu einer potenziell lebensrettenden Früherkennung ermöglichen konnten. Gleichzeitig bestätigt die große Resonanz unsere Forderung, das Aortenaneurysma-Screening für Risikogruppen künftig als strukturiertes Vorsorgeangebot in Österreich zu verankern“, so Prim. Priv.-Doz. Dr. Afshin Assadian, wissenschaftlicher Sprecher des Gefäßforums Österreich und Vorstand der Abteilung für Gefäßchirurgie an der Klinik Ottakring.

Seit 2011 für Aneurysma-Früherkennung engagiert

Das Gefäßforum Österreich engagiert sich seit seiner Gründung im Jahr 2011 verstärkt für die Früherkennung des Aortenaneurysmas und die Etablierung eines strukturierten Screenings für Risikogruppen. Seither wurden unterschiedliche Informations- und Vorsorgemaßnahmen umgesetzt – darunter ein Gefäßratgeber, wiederkehrende Screening- und Awareness-Aktivitäten sowie der neue kostenlose Online-Aneurysma-Risikorechner. Das Gefäßforum versteht gesundheitspolitisch nachhaltige Maßnahmen zur Verbesserung der Gefäßgesundheit als eine seiner zentralen Aufgaben.

Das Bauchaortenaneurysma ist besonders tückisch, weil die krankhafte Erweiterung der Hauptschlagader meist über Jahre keine Beschwerden verursacht. Reißt die Aorta, sterben laut Gefäßforum Österreich bis zu 80 Prozent der Betroffenen an den Folgen. Mit einer einfachen, schmerzlosen Ultraschalluntersuchung lässt sich ein Aneurysma hingegen frühzeitig erkennen und rechtzeitig behandeln.

Screening soll Teil der österreichischen Vorsorge werden

Bis heute ist das Aortenaneurysma-Screening kein Bestandteil der österreichischen Vorsorgeuntersuchung. Das Gefäßforum Österreich fordert daher die Aufnahme eines evidenzbasierten Ultraschall-Screenings für definierte Risikogruppen in das nationale Vorsorgeprogramm. Internationale Studien zeigen, dass organisierte Screeningprogramme die Sterblichkeit senken, Notfalloperationen vermeiden und gesundheitsökonomisch sinnvoll sind.

Begleitend zu den Screeningtagen steht der kostenlose Online-Aneurysma-Risikorechner des Gefäßforums Österreich zur Verfügung. Ein kurzer Test ermöglicht eine erste Einschätzung des individuellen Risikos und gibt über ein Ampelsystem Orientierung, ob eine ärztliche Abklärung empfohlen wird. Der Risikorechner bleibt auch nach den Screeningtagen kostenlos verfügbar.