Brausilvester: Neue Impulse für Österreichs Bierkultur

Wien (OTS) -

Neue Vielfalt im Bierland Österreich

Brausilvester verbindet Tradition und Zukunft

Biersommelier-WM 2027 in Wien

Zum Tag des Österreichischen Bieres am 30. September zeigt die heimische Brauwirtschaft, wie sich Tradition und Innovation erfolgreich verbinden. Neue Bierstile und gebraute Erfrischungen erweitern die Vielfalt. Gleichzeitig richtet sich der Blick auf ein internationales Highlight: die Biersommelier-Weltmeisterschaft 2027 in Wien.

Brausilvester ist traditionell ein besonderer Tag für die österreichische Brauwirtschaft. Am 30. September feiert die Branche den Tag des Österreichischen Bieres und damit Vielfalt, Qualität und Innovationskraft heimischer Brauereien.

„Österreich ist ein Bierland mit großer Tradition und zugleich hoher Innovationskraft. Heimische Brauereien verstehen es, neue Konsumtrends in hochwertige und genussvolle Produkte zu übersetzen. Alkoholfreie Biere und neue gebraute Erfrischungen sprechen zusätzliche Zielgruppen an und bereichern unsere Bierkultur“, betont Florian Berger, Geschäftsführer des Verbands der Brauereien Österreichs.

Neue Vielfalt im Bierland Österreich

Konsumentinnen und Konsumenten legen zunehmend Wert auf Vielfalt und bewussten Genuss. Die heimischen Brauereien reagieren darauf mit neuen Produkten und Geschmacksrichtungen.

„Alkoholfreies Bier ist dabei ein spannendes Innovationsfeld. Die Ansprüche an Geschmack, Qualität und Charakter sind hoch. Genau hier zeigen unsere Brauerinnen und Brauer, was sie können“, so Berger.

Mehr als 350 Braustätten, regionale Spezialitäten und zahlreiche Bierstile prägen die österreichische Braulandschaft. Neue Produkte ergänzen diese Vielfalt und zeigen, wie sich österreichische Bierkultur laufend weiterentwickelt.

Brausilvester verbindet Tradition und Zukunft

Der Brausilvester hat seine Wurzeln in einer Zeit, in der Bier aufgrund fehlender Kühlmöglichkeiten nur während der kühleren Monate gebraut werden konnte. Die Brausaison begann traditionell Ende September und dauerte bis ins Frühjahr. Der Beginn des neuen Braujahres war daher ein besonderer Anlass.

Mit den Fortschritten in der Kühl- und Brautechnik wurde das ganzjährige Brauen möglich. Der Brausilvester blieb als Tradition erhalten. Heute wird der 30. September als Tag des Österreichischen Bieres gefeiert.

„Der Brausilvester steht für die Freude am Bier und die große Vielfalt unserer Bierkultur. Er verbindet lange Brautradition mit der Innovationsfreude der österreichischen Brauereien“, so Berger.

Österreichs Bierkompetenz auf internationaler Bühne: Biersommelier-WM 2027 in Wien

Im Oktober 2027 rückt Österreichs Bierkultur auch international ins Rampenlicht: Wien wird Austragungsort des 9th World Cup of Beer Sommeliers. Die besten Biersommeliers der Welt werden dabei ihr sensorisches Können, Fachwissen und ihre Präsentationsstärke unter Beweis stellen.

„2027 dürfen wir die internationale Biersommelier-Elite in Wien begrüßen. Die Weltmeisterschaft bietet uns die Möglichkeit zu zeigen, wie vielfältig sich Österreichs Bierkultur entwickelt hat. Tradition, Vielfalt und Innovation gehen bei uns Hand in Hand“, freut sich Berger.