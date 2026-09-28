„Red’s dir nicht schön. Red mit uns.“ Neue fit2work-Kampagne setzt auf frühzeitige Unterstützung

Wien (OTS) -

„Da beiß ich schon durch.“ „Das drück ich noch durch.“ „Die Schmerzen hab ich unter Kontrolle.“ Sätze und Einstellungen, die im Arbeitsalltag oft auftauchen, stehen im Mittelpunkt der neuen Informationskampagne von fit2work. Unter dem Motto „Red’s dir nicht schön. Red mit uns.“ will die Kampagne Menschen dafür sensibilisieren, gesundheitliche Warnsignale im Arbeitsalltag ernst zu nehmen und sich frühzeitig Unterstützung zu holen.

Denn gesundheitliche Belastungen entstehen oft schleichend. Rückenschmerzen werden ignoriert, Schlafprobleme mit Energydrinks überbrückt, Stress und Erschöpfung als vorübergehende Belastung abgetan. Genau hier setzt die neue Kampagne an: Nicht warten, bis gesundheitliche Probleme so groß werden, dass der Arbeitsplatz oder die Arbeitsfähigkeit gefährdet sind.

„Viele Menschen versuchen sehr lange, gesundheitliche Belastungen im Arbeitsalltag einfach auszuhalten. Sie funktionieren weiter, obwohl Körper oder Psyche längst Warnsignale senden. Genau diese Menschen wollen wir mit unserer neuen Kampagne erreichen. Wer merkt, dass körperliche und seelische Beschwerden die Arbeit erschweren, sollte sich nicht einreden, dass es schon irgendwie gehen wird. fit2work bietet frühzeitig, kostenlos und vertraulich Unterstützung. Deshalb lautet unsere Botschaft ganz bewusst: Red’s dir nicht schön. Red mit uns“, so Sozialministerin Korinna Schumann.

Sichtbarkeit dort, wo der Arbeitsalltag stattfindet

Die neue Kampagne setzt auf einen starken Online-Schwerpunkt und Digital Out of Home (DOOH). Digitale Werbeflächen an hochfrequentierten Standorten wie Bahnhöfen und Einkaufszentren sollen die Botschaft unmittelbar in den Alltag der Menschen bringen. Ergänzt wird die Kampagne durch Online-Werbung, um Arbeitnehmer:innen auch in ihrem digitalen Alltag gezielt zu erreichen.

Die Kampagnensujets greifen typische Strategien auf, mit denen gesundheitliche Probleme im Berufsalltag häufig kleingeredet oder verdrängt werden: durchbeißen, durchdrücken, Schmerzen ignorieren oder Erschöpfung einfach weiterschieben. Dem stellt fit2work eine einfache Handlungsaufforderung gegenüber: Red’s dir nicht schön. Red mit uns.

„Gesundheit möglichst lange zu erhalten, beginnt mit Gesundheitsförderung und Prävention, sowohl im privaten Alltag als auch im Arbeitsleben. Personen bereits so früh wie möglich zu erreichen, spätestens aber dann, wenn erste Anzeichen von gesundheitlichen Problemen auftreten und noch keine Langzeitkrankenstände vorliegen, ist ein entscheidender Erfolgsfaktor für mehr gesunde Lebensjahre in Österreich. Die fit2work-Kampagne #redmituns setzt genau da an. Die ÖGK unterstützt diese wichtige Initiative aus voller Überzeugung“, so Mag. Bernhard Wurzer, Generaldirektor ÖGK.

Hilfe, bevor es zu viel wird

fit2work richtet sich unter anderem an Menschen, die unter körperlichen oder psychischen Belastungen im Erwerbskontext leiden, deren Arbeitsplatz aufgrund gesundheitlicher Probleme gefährdet ist oder die nach einem längeren Krankenstand Unterstützung beim beruflichen Wiedereinstieg benötigen. Ziel ist es, die Arbeitsfähigkeit langfristig zu erhalten und gemeinsam Wege zu finden, wie die Arbeitssituation verbessert werden kann.

Die Beratung orientiert sich an der individuellen Situation. Je nach Bedarf reichen die Angebote von einer Erstberatung über eine arbeitsmedizinische und/oder arbeitspsychologische Abklärung bis hin zu einem Case Management, in dem konkrete Maßnahmen und Unterstützungsmöglichkeiten zum Erhalt der Arbeitsfähigkeit erarbeitet werden. fit2work informiert außerdem über passende Förderungen und Unterstützungsangebote anderer Institutionen.

„Gesundheit ist die Grundlage für Arbeitsfähigkeit und damit für eine nachhaltige Teilhabe am Erwerbsleben. Es gilt, die Arbeitsfähigkeit von Menschen ab ihrem Start ins Berufsleben zu erhalten und zu stärken. Als AMS ist es uns wichtig, dass durch frühzeitige Beratung und Unterstützung gesundheitliche Herausforderungen rechtzeitig erkannt und bewältigt werden. Das Präventionsprogramm fit2work und die Kampagne #redmituns setzen genau hier an und ermutigen dazu, frühzeitig und vor allem rechtzeitig Hilfe in Anspruch zu nehmen“, so Mag.a Petra Draxl, Vorständin AMS.

Die Beratung von fit2work ist freiwillig, vertraulich und kostenlos.

Red mit uns: 0800 500 118

Wer merkt, dass gesundheitliche Beschwerden, Stress oder psychische Belastungen in der Arbeit auftreten oder die eigene Arbeitsfähigkeit beeinträchtigen, kann sich direkt an fit2work wenden.

„Gesundheitsvorsorge und Rehabilitation sind wichtige Aufgaben der Pensionsversicherung (PV). Je früher sich Personen an Angebote wie fit2work wenden, desto eher können wir ihre Arbeitsfähigkeit verbessern und damit Menschen erfolgreich in der Arbeitswelt halten sowie frühzeitige Pensionsantritte vermeiden. Die fit2work Kampagne #redmituns hat daher die volle Unterstützung der PV“, so Dr. Winfried Pinggera, Generaldirektor PV.

Die kostenlose Serviceline 0800 500 118 ist österreichweit Montag bis Donnerstag von 8 bis 18 Uhr sowie Freitag von 8 bis 16 Uhr erreichbar. Weitere Informationen, Beratungsangebote und Standorte gibt es unter fit2work.at.

Auch Unternehmen können sich bei Fragen rund um das Thema Wiedereingliederung in das Arbeitsleben nach Krankheit sowie für Informationen zur Förderung des Erhalts der Arbeitsfähigkeit ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an fit2work wenden.

„Unsere Vision ist der Arbeitsunfall und die Berufskrankheit, die erst gar nicht passiert. Wer gesund arbeiten kann, bleibt nicht nur im Beruf, sondern auch im Leben aktiv. Deshalb helfen wir mit unseren Präventionsangeboten dabei, Arbeit sicherer zu machen und gesundheitliche Probleme früh zu erkennen. Die Initiative #redmituns unterstützt genau diesen Weg: rechtzeitig hinschauen, miteinander reden und gemeinsam Lösungen finden“, meint abschließend Mag. (FH) Roland Pichler, Generaldirektor-Stv. AUVA.

fit2work – miteinander. besser. arbeiten.

Serviceline: 0800 500 118

Web: fit2work.at

fit2work ist freiwillig, vertraulich und offen für alle Menschen im erwerbsfähigen Alter, deren Arbeitsplatz aufgrund von gesundheitlichen Problemen gefährdet ist oder die deshalb Schwierigkeiten haben, eine Arbeit zu finden sowie für Unternehmen, die die Arbeitsfähigkeit und Gesundheit ihrer Belegschaft erhalten bzw. ein Betriebliches Eingliederungsmanagement etablieren wollen. fit2work wird finanziert von BMASGPK, AMS, AUVA, ÖGK, PV und SMS.