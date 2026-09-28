Neues EU-Projekt stärkt Medienkompetenz an Wiener Schulen

Wien (OTS) -

Das Europa Büro der Bildungsdirektion für Wien startet gemeinsam mit der Stadt Bratislava, der Stadtbibliothek Bratislava sowie dem Österreichischen Gesellschafts- und Wirtschaftsmuseum das EU-geförderte Interreg-Projekt COCO media – Conscious Consumers in Media. Die Initiative stärkt die Medien- und Demokratiekompetenz von Jugendlichen und unterstützt sie dabei, Medieninhalte sowie den Einfluss von KI und Algorithmen kritisch zu reflektieren und selbstbestimmt zu nutzen.

„Medienkompetenz ist ein essenzieller Baustein demokratischer Bildung. Schule muss Kindern und Jugendlichen die Werkzeuge mitgeben, mediale Informationen zu hinterfragen und einzuordnen. Hier setzt COCO media mit konkreten Angeboten für Schülerinnen und Schüler sowie Lehrpersonen an und fördert sie darin, unsere digitale wie analoge Welt aktiv und konstruktiv mitzugestalten“, unterstreicht Bildungsdirektorin für Wien Elisabeth Fuchs.

Innovative und interaktive Angebote

Für Wiener Schulen bietet das Projekt COCO media vielfältige Möglichkeiten, sich mit Medien, Demokratie und gesellschaftlicher Teilhabe auseinanderzusetzen: Im Gesellschafts- und Wirtschaftsmuseum, dem zweiten Wiener Projektpartner, entsteht das COCO media Mitmachlabor, in dem Schulklassen ab dem Schuljahr 2027/28 Workshops zum verantwortungsvollen Umgang mit digitalen Medien besuchen können. Darüber hinaus organisiert das Europa Büro der Bildungsdirektion für Wien grenzüberschreitende Exkursionen nach Bratislava, Democracy Brunches mit Expertinnen und Experten sowie Projekttage in Brüssel, bei denen die Schülerinnen und Schüler EU-Institutionen besuchen. Auch Lehrpersonen werden im Rahmen des Projekts unterstützt: Ein COCO media Methodenkoffer mit praxisorientierten Materialien sowie Workshops für Pädagoginnen und Pädagogen bringen neue Impulse für die Medien- und Demokratiebildung in den Unterricht.

Projektstart mit Expertinnen und Experten aus Wien und Bratislava

Den offiziellen Auftakt bildet die Kick-off-Veranstaltung am 30. September 2026 im Österreichischen Gesellschafts- und Wirtschaftsmuseum. Expertinnen und Experten aus Bildung, Medien und Jugendarbeit diskutieren unter dem Titel „Zwischen Scrollen und Mitgestalten – Wie kann Medienkompetenz die demokratische Teilhabe von Jugendlichen stärken?“ über aktuelle Herausforderungen der Medienbildung und die Frage, wie Jugendliche im kritischen Umgang mit digitalen Medien gestärkt werden können.

COCO media wird im Rahmen des Programms Interreg VI-A Slowakei–Österreich 2021–2027 kofinanziert. Weitere Informationen zum Projekt finden Sie unter https://europabuero.wien/COCO-media/