ÖVP-Mayer/Zierl: Druck der Bürgerinitiative zeigt Wirkung – Schutz des Khleslplatzes beschlossen

Wien (OTS) -

Der Druck der Bürgerinitiative beim Khleslplatz zeigt Wirkung: Ein gemeinsamer Antrag in der Meidlinger Bezirksvertretung zum Schutz des historischen Ortsbildes am Khleslplatz wurde in der Sitzung am Freitag angenommen. Für die ÖVP Meidling ist damit ein wichtiger Schritt gelungen – jetzt müssen dem Beschluss aber auch konkrete Taten folgen.

„Der Druck der Bürgerinitiative und der Anrainer zeigt Wirkung. Nachdem sich der SPÖ- Bezirksvorsteher Zankl lange für nicht zuständig erklärt hat, wird jetzt endlich der Schutz des historischen Khleslplatzes unterstützt. Das ist zu begrüßen – entscheidend ist aber, dass diesem Sinneswandel jetzt auch konkrete Taten folgen“, so Bezirksparteiobmann Gemeinderat Lorenz Mayer.

Die umstrittene Flächenwidmung beim Khleslplatz hatte eine Petition für den Erhalt des historischen Ortskerns und gegen weitere Verbauung zur Folge. Beschlossen wurde die Flächenwidmung damals dennoch mit den Stimmen von SPÖ, Neos und Grünen.

„Ein Antrag allein schützt den Khleslplatz noch nicht. Der SPÖ-Bezirksvorsteher muss sich jetzt auf allen Ebenen für den Erhalt des historischen Ortskerns einsetzen und klar gegen eine weitere Verbauung Stellung beziehen“, so ÖVP-Klubobmann Niklas Zierl.

Die ÖVP Meidling werde die weitere Entwicklung weiterhin genau beobachten und darauf drängen, dass aus dem gemeinsamen Antrag ein tatsächlicher Schutz des historischen Ortsbildes wird.